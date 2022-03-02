Победа любой ценой, ибо поражение обойдётся дороже

Всматриваюсь через свой перископчик в текущие события, но ничего отрадного не вижу.

Правда, узнаю много нового и интересного от высшего руководства страны. Вот главнокомандующий и президент страны Владимир Путин сообщает, что мы с украинцами – единый народ. Отсюда, по логике, следует, что мы воюем сами с собой и стреляем сами в себя. Ладно, бывает. Вот министр обороны Сергей Шойгу объявляет, что наша цель – сбережение людей. Отсюда, по логике, следует, что начинать войну не надо было, потому что цель войны – Победа, а вовсе не сбережение людей. Именно так, кстати, воюет Украина, вообще не считаясь с жертвами, – и достигает неплохих результатов, надо сказать. Да и мы всегда пели, что-де Победа нужна «одна на всех, мы за ценой не постоим». А тут получается, что важна именно цена… Нерусский подход, если честно.





Вот зампред ГД РФ Петр Толстой признается, что мы не разрушаем инфраструктуру Украины (прежде всего железнодорожные пути, туннели, мосты), потому что потом-де, после Победы, самим придется восстанавливать. Глубокий эконом! Да ты победи сначала, а потом решим, кто, что и за чей счет будет восстанавливать. А то ведь может получиться, что восстанавливать-то действительно придется нам – только в порядке репараций как побежденной стороне. Побежденной в войне, которую не выиграть, если не пресечь поставки западного вооружения противнику. Вспоминается Булгаков, писавший про «разруху в головах». Если это все не она – то что?





Впрочем, о войне больше писать почему-то не хочется. Критиковать руководство – тут большого ума не надо, да и дело это не слишком продуктивное, а хвалить особо пока не за что. Так что подожду каких-нибудь положительных новостей. А пока перейду на международный уровень событий.





* * *





Кстати, о репарациях. Последнее важное, на мой взгляд, событие – это резолюция Генассамблеи ООН о выплате Россией репараций Украине, принятая на последней спецсессии. За документ проголосовали 94 страны, 14 – высказались против, 73 – воздержались. Рекомендовано создание международного реестра ущерба и механизма для возмещения убытков. Так сообщает ТАСС.

Понятно, что такая мера может быть приведена в исполнение только после военного разгрома и капитуляции России, чего я пока что не ожидаю. Хотя, как заметил постпред России при ООН Василий Небензя, западные страны давно хотят разморозить попавшие под санкции российские активы, чтобы профинансировать поставки вооружений Киеву.

Но в любом случае, данное решение ООН ясно показывает нам, что нас ждет в случае поражения. В свете этого понятно, что какую бы цену ни пришлось нам платить за победу – экономическими ресурсами или человеческими жизнями, поражение обойдется нам дороже.





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Однако главное, на мой взгляд, событие последнего времени – съезд КПК, прошедший для Си Цзиньпина триумфально. Это значит, что внутри компартии Китая одержала победу партия войны, настроенная на дальнейшую конфронтацию с США (а следовательно – на рабочую спайку с Россией) и на взятие Тайваня. И эта победа китайских ястребов – надолго, по крайней мере, пока жив товарищ Си, да живет он вечно.





Для нас это, во-первых, гарантия прочных союзнических отношений и поддержки со стороны Китая на международном уровне на обозримую перспективу. Русский с китайцем братья навек, как пели при Сталине, Россия с Китаем в одной лодке, наши судьбы взаимоувязаны, и это хорошо. Потому что Китай – восходящая сила в то время, как Запад – нисходящая. Нам пора это осознать в полную силу и совершить кульбит, обратный тому, что совершил когда-то Петр Великий, отвернувшийся от нисходящего Востока в сторону восходящего Запада. Это момент стратегический, важнейший.





Во-вторых, если, как я надеюсь, в течение хотя бы полугода Китай предпримет попытку вооруженного воссоединения с Тайванем, нам это очень сильно пособит в войне с Украиной. Потому что Запад (в первую очередь США) окажется перед необходимостью вести войну на два фронта, а это дело гиблое. Конечно, неслыханно обогатится западный ВПК, денно и нощно будет он ковать оружие уже не только для украинцев, но и для тайваньцев, да и для самих себя – ведь Америка вряд ли на этот раз останется в стороне от конфликта. Но в целом на западные страны ляжет бремя, возможно, непосильное. Так что все равно можно надеяться, что поток вооружений на Украину со стороны Запада уменьшится, и внимание к ней – тоже. Потому что для Запада, это очевидно, Китай – угроза куда более страшная, чем Россия.





* * *





Удивительно, но Америка однозначно показала, что не собирается сама лезть в войну, вмешиваться в конфликт сколько-нибудь полноценно, что интересы Украины для нее на деле безразличны. Впрочем, НАТО также дистанцировалось от проблемы и не пожелало непосредственно втягиваться в конфликт. Пусть-де русские воюют с украинцами на уничтожение, но – без нас, а мы поможем затянуть войну, поставляя деньги и оружие Украине как слабейшей стороне. Странно только, что на фоне этой демонстрации Европа так бесится и выпрыгивает из собственных штанов, желая отомстить России за дерзкое и успешное вторжение на Украину и ярко проявленное (поначалу) военное превосходство. Русофобия Англии, Франции, Германии, Италии, Польши и др. очевидна, она бросается в глаза.





Я долго размышлял, в чем причина такой нутряной экзистенциальной европейской ненависти к нам, русским. На первый взгляд немотивированной. И почему европейцы не за страх, а за совесть переживают за украинцев и хотят им победы, хотя украинец европейцу – не брат, не сват и вообще никто и звать никак, и Украина никогда не входила в понятие «Европа» – разве только Галичина под поляками и австрийцами. Чем украинцы в глазах Европы лучше русских? Почему их готовы подержать, а нас нет?





Глаза мои начал открывать Олаф Шольц, внук эсэсовца, потому что я понял, что для него украинцы – это те, кто встречал Гитлера цветами, кто воевал в составе батальона СС «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», чьими руками немцы зачищали Украину и Белоруссию от евреев, проводили карательные экспедиции, били по тылам Красной армии, по партизанам Ковпака. Словом, для эсесовского последыша Шольца украинцы – старые, добрые и верные союзники Третьего Рейха, друзья, одним словом. Как же им не помочь?! А мысль о геноциде русских вызывает у Шольца смех.

Уловив эту связь, я продолжил думать в этом направлении и быстро понял главное. Западная Европа ненавидит нас, русских, именно за то, что мы разгромили Гитлера и тем самым лишили европейцев светлого будущего. Вот, где собака зарыта!





Мы как-то все время забываем о том, что это для нас, русских и вообще славян, победа Гитлера обернулась бы геноцидом, этноцидом и схождением в небытие с мировой исторической сцены. Но совсем по-другому сложилась бы судьба Европы (за исключением Польши, которую Гитлер ненавидел не менее, чем Россию).





Разве Гитлер допустил бы там засилье еврейского капитала?! Ни за что! Недаром его финансировал такой борец с мировым еврейством, как Генри Форд. Разве при Гитлере могло бы произойти нашествие на Европу цветных мигрантов?! Да никогда в жизни! При Гитлере в Европе был бы поставлен прочный заслон мультирасовой американской масс-культуре, а то искусство, которое он не без оснований считал «дегенеративным», никогда не поднялось бы на нынешний Олимп.





При Гитлере европейцы продолжали бы бурно плодиться, развиваться и благоденствовать, вместо того чтобы, как сейчас, вымирать и вырождаться. Они бы, как пиявки, сосали соки из побежденных славян, делили бы их земли и богатства, торговали бы их краденными сокровищами – природными и культурными. Словом, жили бы отлично и благодарили за это фюрера, искренне преданного идеалам белой расы и европейской идее. Недаром за Гитлера отчаянно сражались бельгийцы и датчане, голландцы и норвежцы, венгры и румыны, а французов в рядах вермахта было в разы больше, чем в рядах Сопротивления. Недаром Гитлера открыто поддерживали такие светочи европейской культуры, как писатель Кнут Гамсун, философ Хайдеггер, дирижер Фуртвенглер и множество других деятелей культуры и науки. Все они отлично понимали, что Гитлер несет Европе процветание и светлое будущее.





Всего этого лишили европейцев мы, русские. Раздавив гитлеровскую Германию, мы заодно раздавили их мечты и надежды. И этого они, всё, наконец, понявшие, нам уже никогда не простят. Именно отсюда, из этого понимания, проистекает их неизбывная к нам ненависть. Именно поэтому они с такой любовью поддерживают откровенно фашистский киевский режим, нацистскую диктатуру на Украине. Для всей Европы, потерпевшей историческое поражение вместе с Гитлером, здесь кроется возможность реванша, отмщения русским за свою загубленную будущность.

Вот почему весь Запад воюет против нас на Украине. И вот почему для нас война на Украине есть продолжение Отечественной войны.





* * *





Спрашивается, что надо сделать, чтобы попытаться перевербовать хотя бы какую-то часть европейцев на нашу сторону? Чтобы заручиться поддержкой влиятельных сил на Западе, как это было во времена коммунистического СССР, когда огромные контингенты «левых» сил по идейным соображениям давили на свои правительства и добывали для нас секретную информацию.





Сегодня для этого нам следовало бы, напротив, сделать ставку на европейских «правых» – расистов, националистов, не могущих терпеть зримую гибель европейской традиции под ударами сторонников мультикультурализма, вавилонского всесмешения, диктатуры меньшинств и новых «европейских ценностей», включающих в себя идеалы ЛГБТ, феминизма, негритюда и многих иных прелестей. Открыто или тайно Россия должна протянуть руку тем, кто не хочет, чтобы Европа выворачивалась наизнанку, как перчатка, предавая себя, свою историю и культуру. Только так мы можем заполучить на Западе миллионы сторонников среди «правых», оказывающих нам, в свою очередь, явную и тайную поддержку, как оказывали ее когда-то «леваки».





В свое время Деникин и Врангель могли бы получить в широчайших народных массах огромную поддержку, поставив на карту антисемитизма. Ведь всем была видна роль евреев в революционных событиях и захвате власти большевиками, и лютая ненависть к евреям – разрушителям России – была свойственна всем участникам Гражданской войны: белым, красным, зеленым. Страшные погромы творили все они, Первая конная армия Буденного в том числе. Но белогвардейские вожди были в этом отношении связаны по рукам: в случае антисемитского разворота Франция и Англия немедленно прекратили бы поставки оружия, обмундирования и продовольствия. Превратить социальную битву в национальную не удалось, и белые проиграли.





Сегодня у российской власти есть шанс превратить едва ли не большинство белой Европы в своих союзников – в той необъявленной, но зримой расовой войне, в которой белая раса терпит ужасное поражение. Между прочим, Украина именно этим уже и отличилась на идейно-политическом поприще – и в этом одна из причин ее поддержки Европой. Нам бы взять с нее пример…





По правде говоря, я сомневаюсь, что наша верхушка созрела для такого нетривиального политического разворота. А жаль. Потому что в противном случае мы с Западом враги навсегда. Или во всяком случае до нашей Победы. А значит, мы просто обязаны победить.