 

Кириенко заявил, что Россия не воюет с Украиной

Выступая на педагогической конференции в Луганске, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что "специальная военная операция - это не война Луганской Народной Республики, Донецкой [народной республики], России с Украиной. Нет, конечно, не с Украиной мы воюем, точно не с украинцами". 
Тут же он сказал, что Украина -- полигон борьбы "с Россией, с русским языком, с русской культурой, с каждым человеком, который просто отстаивает свое право быть русским".
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APN.ru