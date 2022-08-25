Кириенко заявил, что Россия не воюет с Украиной

Выступая на педагогической конференции в Луганске, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил , что "специальная военная операция - это не война Луганской Народной Республики, Донецкой [народной республики], России с Украиной. Нет, конечно, не с Украиной мы воюем, точно не с украинцами".

Тут же он сказал, что Украина -- полигон борьбы "с Россией, с русским языком, с русской культурой, с каждым человеком, который просто отстаивает свое право быть русским".