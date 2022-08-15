Русский универсализм

Война на Украине ставит перед нами многие вопросы. В их числе вопросы мировоззренческие. В этой войне вполне определенно есть мировоззренческое начало или, точнее, мировоззренческий конфликт, а не только политические или военно-стратегические интересы. В сущности, конфликт начался с украинского лозунга «Хочу в Европу!». Бандеровская Украина провозгласила себя частью Европы, понимаемой и как абсолютный идеал цивилизации, и как управляющий центр всего мира, которому должны были безоговорочно подчинены все остальные страны и части света. Россия это подчинение категорически отвергла и даже более того, противопоставила себя Европе.

Но возникает вопрос. Какие были основания для этого? Или так: почему Россия подняла открытый мятеж против европейского, или несколько шире, евро-атлантического господства в мире, которое лет тридцать никто всерьез не оспаривал? Нигде нельзя найти ответа на этот вопрос, ни в государственной пропаганде, ни в сочинениях разного рода экспертов и аналитиков, ни даже у философов. Буквально, ни единого слова. Но так не бывает. У этого должны быть свои веские причины.





При этом, в российской деятельности есть нечто, нечетко сформулированное и ускользающее от внимания, но довольно ясно ощутимое. Некий фактор, выступающий действительной основой для политики, причем чисто мировоззренческого образца.





В чем он проявляется? В первую очередь в том, что Россия, в отличие от многих бывших союзных республик, в том числе и Украины, стойко держится советского наследства в символике и исторической памяти: красная звезда и красный стяг с серпом и молотом, память о Великой Отечественной войне и почитание ее героев. Также видна явная преемственность нынешних военно-гражданских администраций с обустройством освобожденных Красной Армией районов в европейских странах.





Из бывших 16 республик СССР только Россия и Белоруссия не отвергли советское прошлое. В остальных бывших союзных республиках идеологическая и культурная политика в целом сводились к тому, чтобы стереть все и всякие следы советского прошлого, очернить его и вычеркнуть из исторической памяти. России тоже предлагалось это сделать. В течение 30 лет господства западников предпринимались титанические усилия к тому, чтобы очернить советское прошлое в целом и Великую Отечественную войну в частности. Но вышел пшик. Обществом российским это было отвергнуто.





Почему? В чем советское прошлое настолько ценно? Для объяснения этого удивительного момента нужно выдвинуть экстравагантную гипотезу. Советский коммунизм, создавший СССР, был основан на уникальной и характерной только для России философской доктрине, которую, в силу слабой исследованности вопроса, можно условно назвать «русским универсализмом».





Ленин против Маркса с Энгельсом





Советский Союз, как известно, был создан на основе идеи мировой пролетарской революции, призванной сокрушить мировую систему капитализма, освободить людей труда от эксплуатации и обеспечить безостановочный прогресс человечества. Сделать этого не удалось, СССР потерпел в этой борьбе поражение. Однако, несмотря на поражение, СССР сделал очень многое для крушения мировой колониальной системы, которую европейские державы строили более чем 300 лет, и внес огромный вклад в трансформацию всего мира в лучшую сторону.





Обычно советскую идею мировой революции выводят из марксизма. Отчасти, это правда. Но также была и существенная разница. Концепт мировой революции Фридриха Энгельса исходил из того, что пролетарская революция произойдет в развитых капиталистических странах, и ее непременным этапом будет война революционных народов против народов реакционных, которые должны были быть разбиты и уничтожены. В том числе и славяне. Таким образом, Энгельс полагал мировую пролетарскую революцию в рамках мировой капиталистической системы, так сказать, завершая ее развитие. Советский концепт мировой революции был совершенно иной по содержанию. Ленин еще до революции выдвинул тезис о возможности победы революции в нескольких или даже в одной стране, в том числе на периферии мирового капитализма, противопоставлении этой революционной страны всему капиталистическому миру, и в завершении мировой революции при помощи совместных усилий рабочих всех стран.





Думается, что в спорах вокруг этой теории спорящие стороны просмотрели этот важный тезис. Ленин не только отверг положение Маркса о начале революции в развитых странах, но и отверг тезис Энгельса о войне прогрессивных народов с реакционными. Более того, в поздних заметках, Ленин расширил тезис об участии в мировой революции рабочих всех стран тем, что провозгласил необходимость участия в ней также огромных крестьянских масс, не исключая самых бедных и слаборазвитых стран и колоний. Полная противоположность Марксу и Энгельсу! В ленинской теории мировую революцию делают не пролетарии прогрессивных народов, а крестьяне и рабочие (которые на самом деле были наполовину крестьянами) тех самых реакционных народов, которые, по Энгельсу, должны быть уничтожены в мировой войне.





Таким образом, становится понятно, что ленинская теория мировой революции никак не вытекала из марксизма, хотя бы потому что ей противоречила. Источник идеи был другой.





Русское основание ленинского концепта





Думается, что источником идеи, столь глубоко трансформировавшей импортный в России марксизм, могла быть только «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. Его публикации оказали огромное влияние на многих виднейших в России мыслителей, включая Ф.М. Достоевского, Вл. Соловьева, Л.Н. Толстого, на многих писателей и поэтов концаXIX —начала ХХ века. Его идеи были развиты К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским и другими представителями мировоззрения, обычно называемого «русским космизмом». «Космисты» потом активно сотрудничали с Советской властью и стали своего рода идеологическим костяком советского космического проекта.





Ленин явно был знаком с трудами Федорова. В советской «лениниаде» этот момент никак не изучался, вероятнее всего потому, что Федоров числился по категории религиозных мыслителей, и его влияние отвергалось по идеологическим причинам. Но в ленинском концепте мировой революции отчетливо видны признаки влияния Федорова. Основные тезисы, в которых видно это влияние, таковы.





Во-первых, Федоров выдвигал концепции всеобщей ответственности и всеобщего спасения. Ленинская идея мировой революции — тоже идея всеобщего спасения, только без религиозного обоснования.

Во-вторых, есть явные параллели между концепцией Федорова о создании рая на Земле трудом всего человечества и концепцией советского коммунизма о построении «светлого будущего», в котором будут решены навсегда все материальные проблемы.

В-третьих, Федоров выдвигал концепцию победы над смертью. Ленина после смерти забальзамировали и положили в мавзолей в расчете на то, что наука в будущем позволит его воскресить. Это разве случайное совпадение?

В-четвертых, Федоров выдвигал идею господства человека над природой, рационального преобразования природы и ее улучшения. Господство над природой — характернейшая черта советского коммунизма. «Космисты» также развивали идею завоевания космоса; особенно активно над этим работал Циолковский. В СССР с этими идеями были вполне согласны и даже пытались их практически реализовать.

В-пятых, Федоров выдвигал идею всечеловеческого единства, не только межнационального (преодоление розни), но и упразднения сословий и классов (объединение ученых и интеллигенции с неученым народом).





В СССР это было реализовано, пожалуй, в наибольшей степени. Эти черты достижения единства тесно переплетались. В СССР выдвигалась концепция постепенного слияния наций и народов в единое целое, слияния языков (интересно в связи с этим вспомнить Лазаря Заменгофа, который в 1878 году создал эсперанто — искусственный язык для всемирного общения, который в 1920-е годы выдвигался в качестве языка мировой революции), а также большой работы, проделанной по поднятию культурного и образовательного уровня самых отсталых, часто бесписьменных, народов. Национализм, как идеология разобщения людей, весьма жестко преследовался.





Как видим, даже весьма поверхностное сравнение показывает, сколь много общего у «Философии общего дела» Федорова и концепции мировой революции Ленина. Это не может быть случайным, а говорит о прямом влиянии. К тому же, идея общего дела — очень характерна для советского коммунизма.





Это именно универсализм





«Русский космизм» почти всегда изображается как творчество чудаковатых мыслителей, оторванных от реальности несмотря на то, что среди «космистов» были ученые мирового класса. Думается, что это не только следствие нежелания идеологов из ЦК КПСС признавать родство с «космистами» и особенно с Федоровым. Это, насколько можно судить, вполне целенаправленная политика, направленная на ликвидацию этого мировоззрения, которое имеет для России важнейшее значение.





Первое и самое важное в этой политике — разрыв теории с практикой. Если Федоров и его последователи «космисты» были предтечей и основанием для советского коммунизма, то у этого мировоззрения есть мощный преобразовательный и созидательный потенциал, хорошо видный в советской истории. Вот чтобы этот потенциал не реализовался, надо сделать из «космистов» чудаков и фантазеров.





Второе — оскопление мировоззрения. «Русский космизм» — это, как можно полагать, умышленно неточное и неверное название. Космос действительно был для них очень важен, это правда. Однако, если внимательно прочитать Федорова, Циолковского и Вернадского, то совершенно очевидно, что их мировоззрение предполагало грандиозные и глубокие преобразования общества, живущего на Земле. В их числе: преодоление розни и конфликтов, исключение войн, равенство всех людей, усиление связей между людьми, обеспечение свободы научной мысли. Эти преобразования должны были стать условием для завоевания космоса. Вообще, завоевание космоса ими не мыслилось без всечеловеческого единства; все нации и народы должны были развиться до уровня, делающего такое единство возможным. Таким образом, это мировоззрение надо назвать «русским универсализмом», предполагающим создание всечеловеческого универсума, овладевшего природой, как на Земле, так и в космосе, и на других планетах. Человек должен стать агентом активной эволюции и нести везде и всюду сложную, высокоорганизованную жизнь и разум, противостоять тем самым разрушению и тепловой смерти Вселенной. Космизм есть только часть этого мировоззрения.





Главное отличие России от Европы





Вот так становится понятным, чем Россия отличается от Европы и тех, кто к ней присоединился. Отличается она уникальным, созидательным мировоззрением, возникшим сугубо на русской почве. Хотя универсалисты в СССР действительно существовали на периферии идеологии, тем не менее, целый ряд их идей заимствовали советские коммунисты, особенно в 1920-х годах, наиболее революционных за всю советскую историю. Их пропаганда познакомила с этими идеями самые широкие народные массы, и зерна мировоззрения упали и проросли. Они были приняты обществом, по крайней мере, его частью. Именно этим объясняется тот мощный созидательный раж, который был характерен для советского времени. Именно за это, в конечном счете, сражались в Великую Отечественную войну. Для высокого героизма нужна высокая идея — вот она и есть. В определенном роде, это смысл жизни, хотя бы принимаемый далеко не всегда осознанно и рассудочно.





Потому-то попытки лишения нас этого смысла жизни категорически отвергаются и воспринимаются в штыки, а все, кто от него отрекся, воспринимаются как враги. Немыслимо, непереносимо отречься от этой благодати.





В политическом смысле русский универсализм есть обоснование существования России, как первоисточника и родины этой идеи, и обоснование ее роли в мире сейчас, и на все будущие времена.