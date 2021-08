Человек Шрёдингера

Как-то однажды поэт Игорь Караулов, писатели-издатели Павел Крусанов и Вадим Левенталь пили водку в узбекском кафе "Бек". И во время распития прозвучала такая мысль: «поскольку для Бога нет времени, все мы для него уже умерли и уже находимся в раю или в аду».

Подобные мысли часто коррелируются со спиртным.

Я полагаю, что поэт и писатели-издатели неправы, и для Бога мы все живы, а вот для дьявола мертвы.

Не собираюсь это доказывать даже во имя всего спиртного, так как никогда не был в кафе «Бек», а приму как аксиому, как, например, принимаю за аксиому то, что между Землей и Марсом летает чайник, известный нам как чайник Рассела.

А также то, что человек и проще и сложнее как Бога, так и дьявола.

Из этих утверждений сделаю некоторый вывод.

Но вначале несколько примеров, без которых вывод не будет понятен. И начну с самого тривиального.

Более пяти лет назад, 24 ноября 2015 года в районе сирийско-турецкой границы турецким истребителем F-16Cбыл сбит российский бомбардировщик СУ-24 М. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли сирийскими туркоманами, традиционно поддерживаемые турецким правительством. Есть версия, что обстрел производили боевики ультраправой организации «Серые волки».

Российская сторона заявила, что СУ-24М находился над территорией Турции не более шести секунд. Турецкая сторона сразу же стала утверждать, что самолет был в воздушном пространстве Турции семнадцать секунд и в течение пяти минут, по мере приближения к границам Турции, его экипаж предупреждали о недопустимости дальнейшего полета. Потом турки несколько раз меняли свои утверждения, в конце концов, сказав, что турецкий летчик атаковал российский самолет без приказа, по своему усмотрению.

Операцию по спасению штурмана Константина Мурахтина, который после катапультирования оказался на территории туркоманов, проводил сирийский спецназ при поддержке сил «Хезболлы». Российское командование предоставило в распоряжение транспорт, обеспечило логистику и воздушную поддержку, а также снабдило спутниковой навигацией.

Отношения между Турцией и Россией, после данного инцидента, были, казалось, надолго испорчены.

Лотки российских магазинов очистились от турецких помидоров, а лежаки турецких пляжей от российских туристов. Катарсис, конечно, получился неравноценным, так как турецкие помидоры в России всегда можно заменить другими, а российских туристов в Турции никем и ничем не заменить.

И тут на тебе – тюрки аскери дарбе гиришими! Эти слова похожи на турецкую брань, но поскольку постольку, ибо слово «брань» имеет кроме значения «ругань», еще и значение «сражение». И пусть в этом смысле слово устарело, но само понятие не устареет никогда. А слова, приведенные выше, переводятся как «Турецкий военный переворот». Попытка которого случилась с пятнадцатого на шестнадцатое июля две тысячи шестнадцатого года. И провалилась из-за того, что Эрдогана о готовящемся перевороте предупредил, по его словам, зять. Многие считают, что так Эрдоган назвал российские спецслужбы (читай – Путина), но есть экстравагантная и парадоксальная версия, что в роли зятя турецкого президента побывал Александр Дугин, прибывший в Анкару четырнадцатого июля и проведший там, по мнению некоторых политологов, а также турецкого новостного сайта Odatv.comкрайне важные тайные критические переговоры. В том числе, с руководителем Подсекретариата общественного порядка и безопасности внутренних дел Мухаметом Дервишоглу. Эту информацию новостной сайт взял с сайта Македонского международного информагентства (MINA), автор Горазд Велковски.

Что ж, многие из нас горазды: а) верить в это, б) не верить в это.

Но не многие, а все увидели, что градус отношений между Турцией и Россией не просто потеплел, а развернулся на сто восемьдесят градусов, как плохой (но в данном случае, все же – хороший) каламбур.

Эрдоган как бы извинился за сбитый самолет, подписываются контракты, занимают свои стеллажи в российских магазинах турецкие фрукты, туристы занимают свои лежаки, и вновь мы уже и не враги, что так редко бывало в наших отношениях. А друзьями мы были только при Ататюрке, когда у власти в самой России стояли ее злейшие «доброжелатели». Но, так или иначе, отношения потеплели. И даже то, что Святая София с недавних пор снова мечеть, что для многих хуже, чем убитый летчик не сильно на них сказались.

Второй пример. По данным на 1913 год в Российской Империи проживало 2 400 000 немцев при общем населении в 181 000 000 человек.

Войн с немцами не было уже очень давно. Последняя была с Пруссией и ее королем Фридрихом, так сказать, дер Гроссе сто пятьдесят лет назад. Немцы не воспринимались как враги. И вдруг какая-то «Црна рука» направила волосатый кулачок Гаврилы Принципа с зажатым в нем браунингом на Франца - Фердинанда, сторонника федерализма в Австро-Венгрии и дружественно настроенного к России, а также славянофила (это нам доказывает, например, Алексей Герман-младший в своем фильме «Гарпастум», с помощью господина в трамвае, читающего вслух газету, явно черносотенную).

Следует начало Первой Мировой. Зафиксированы погромы немецких магазинов. Справедливости ради, надо сказать, что они были даже в США, где, как известно, большинство белого населения, потомки немцев. Германец становится злобным врагом. Проходит несколько лет и в двадцатых немцы (естественно, все это подается через правильную марксистко-ленинскую призму) становятся чуть ли не лучшими друзьями, но потом тридцатые (с перерывами) и роковые сороковые, и немец уже опять чуть ли не исчадие ада.

Последующие примеры будут далее, а сейчас, исходя из мысли, возникшей в узбекском кафе: «поскольку для Бога нет времени, все мы для него уже умерли и уже находимся в раю или в аду», а также моего утверждения: «для Бога мы все живы, а вот для дьявола мертвы» мой вывод относительно человека: «Для человека все люди как живы, так и мертвы одновременно».

И все зависит от того, какие люди. Если друзья, то живы; если враги, то мертвы. И неважно – живы ли они или мертвы физически. Умерший друг всегда остается в нашей памяти, живой враг всегда уже мертв, даже (тем более), если он танцует на могиле нашего друга.

Тут можно было бы добавить про механизм расчеловечивания, который с большим успехом используется в этой человеческой игре в живые и мертвые, но он не играет большой роли в моем выводе.

В мысленном эксперименте Шрёдингера кот, запертый в стальной камере (произвольно и по праву творца (данного текста) заменим ее черным ящиком) ни жив, ни мертв, а точнее – и жив и мертв в равных по вероятности соотношениях, так как не существует состояния, сочетающего жизнь и смерть.

Но так ли это с человеком? Я не про поту- или посюстороннюю жизнь. Я про наше отношение к другим.

Допустим, в этой жизни.

И сразу возьмем другой пример, который я уже приводил в одной из своих статей.

Вот этот.

«СЛАВА ГЕРОЯМ БРИТАНИИ!

Те из нас, кто гордится тем, что они — британцы, знают, что в трудный для родины час истинные британские герои появятся и встанут плечом к плечу, чтобы стереть с лица земли негодяев, которые пятнают чистоту нашей прекрасной, как цветок, страны. Сейчас, когда белым британцам угрожает опасность исчезнуть под натиском цветных пришельцев, а преданная своему делу и охраняющая порядок британская полиция выступает безоружной против семтекса, пулеметов и ракетных установок в руках черножопых, давящихся деньгами жидов, педерастов, распространяющих СПИД, косоглазых азиатов со своим кун-фу, длинноволосых отбросов-хиппи, полоумных левых, лесбиянок и мусульман в тюрбанах, пришло время королю Артуру восстать из подгорной могилы! Пришло время взвиться кресту святого Георгия на знаменах крестоносцев! Настала пора Робину Гуду выйти из зеленых лесов Авалона, лучникам Креси — взять в руки стрелы по приказу доброго короля Генриха Пятого, адмиралу Горацио Нельсону — принять командование над непобедимым флотом, радже Бруку из Саравака — показать неграм, чуркам, шпионам и педикам, где раки зимуют. Пора заставить арабских смутьянов своей кровью заплатить за убийство генерала Гордона, пора Дику Терпину растрясти денежные сундуки жидов и наводнивших страну грязных иммигрантов, пора доктору Тьме взяться за свой знаменитый пистолет и выйти на бой против врагов белой свободы…

Скоро придет время, когда все добрые британцы разобьют в кровь рожи пакистанцев, негритосов, жидовни, китаезов и арабов, чтобы освободить место для здоровых белых детей, рожденных женщинами нашей священной страны. Эти вонючие подонки, поедающие собак, выполняющие отвратительные богопротивные ритуалы, трахающие свиней, насилующие детей, заключающие фиктивные браки, распространяющие заразу, будут сброшены с белых утесов Дувра и смыты в море, а мы, коренные обитатели Великобритании, вернем себе свои дома, рабочие места, земли и женщин, принадлежащих нам по праву.

Король Артур! Святой Георгий! Доктор Тьма!

Сегодня же выходите на улицы, бейте косоглазых официантов, трахайте вонючих негритянских сучек, обливайте бензином ларьки индийцев, давите ногами головы в тюрбанах, вешайте иностранцев, с..ите в синагогах, б…юйте на лесбиянок и педиков. Это ваше законное право! Это ваш долг! Это ваше предназначение!

Артур возвращается! Доктор Тьма снова с нами!

Только нам принадлежат все права, вся слава, только мы можем творить истинное правосудие! Мы победим!

Мы дети доктора Тьмы!

Джонни-британец. Выпуск фэнзина «Правь, Британия!»,№ 37, июнь 1991 года.

(Конфисковано полицией на футбольном матче в южном Лондоне)».

Это выдержка из рассказа английского писателя Кима Ньюмана «Доктор Тьма», получившего премию Британской Ассоциации Научной Фантастики в 1991 году.

У каждого человека данная листовка из этого рассказа вызовет разные чувства.

Но всегда справедливого (или нет) негодования. Кому - то не понравится мерзкий расизм, отвратительный антисемитизм, омерзительная гомофобия, а кому-то их недостаточность. Но и тот и другой будут явно не в восторге друг от друга. И смерть одного из них вызовет у второго в самом лучшем случае безразличие. Но скорее всего – удовлетворение. Относительно недавняя очень странная смерть ультранационалиста Максима Марцинкевича (Тесака) в челябинском СИЗО явно порадовала одних и огорчила других. Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы, как когда-то написал Анатолий Рыбаков, выдав их за высказывание другого человека.

Есть ли тут какая-нибудь мораль?

Да, но только готтентотская. Возможно, кто-то подзабыл, но готтентотская мораль, в мягком и фривольном варианте, звучит так: «Что такое зло и добро? Если зулусы украдут наших коров – это зло, если мы украдем у зулусов их коров – это добро».

Так или иначе, в каждом из нас, время от времени, говорит готтентот. Да, порой заикаясь, как и положено готтентоту, но говорит, что не мешает нам оставаться людьми Шрёдингера.

Например, очень часто, те, кто уверены в «убийстве» Магнитского, уверены в «самоубийстве» Марцинкевича. И для них не существует другого мнения, то есть, других людей. То же можно сказать и о тех, кто придерживается противоположных убеждений относительно смертей Магнитского и Марцинкевича.

Возвращаясь к туркам.

Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз подтвердил, насколько ненадежны «дружеские» отношения между государствами. И тем более, когда между государствами ранее отношения были, как правило, совсем не дружественными.

Семнадцать лет назад во время съемок сериала «Баязет» в Сирии, сирийская массовка отказывалась играть турок. Только русских солдат. Вот и видим мы, не особо присматриваясь, впрочем, кто присматривается к массовке? – как бегают русские маленькие солдатики, все сплошь черноволосые, вокруг и внутри крепости.

Ближний Восток, включающий в себя такие страны, как Азербайджан, Армению, Грузию, Иран, Сирию, Турцию, Бахрейн, Египет, Израиль, Иорданию, Кипр, Ливан, Палестинскую национальную администрацию, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию – это ярчайший пример человечества «по Шрёдингеру». Давние и непримиримые противоречия всех со всеми. Первые в моем списке, три бывшие советские республики, три бывшие советских сестры испытывают друг к другу такую неприязнь, что даже порой кушать не могут, что опять подтвердилось в недавних событиях в Нагорном Карабахе.

И все считают, что у них есть веские причины к ненависти или неприязни. Это касается и всего Ближнего Востока, и всего мира.

И причин для ненависти может быть множество. Так расист может ненавидеть племена Полинезии, например, за то, что они не додумались до миссионерской позы. Почему бы и нет? Иногда и не за то ненавидят и даже убивают. Каин убил за то, что его подарок не понравился, Гаврила Принцип вообще за «Черную руку», персонаж пьесы братьев Пресняковых, чтобы зрителю интересней было.

Тюркофоб может испытывать неприязнь к туркам хотя бы за «Закон Фатиха», который звучит так: «И кому из моих сыновей достанется султанат, во имя всеобщего блага допустимо умерщвление родных братьев. Это поддержано и большинством улемов. Пусть они действуют в соответствии с этим». Некоторые считают, что это поклеп европейцев и такого закона не было. Что ж, еще один пример, на этот раз уже можно сказать «Закона Шрёдингера». Для кого-то Мехмед Второй Фатих издал свой закон, для кого-то нет.

Остроконечники будут ненавидеть тупоконечников, а тех и других будут презирать уверовывшие яйцевысасыватели.

Агрессивность – это неотъемлемая часть человеческого существования. В достаточно забавной форме это иллюстрирует фрагмент из пьесы «Корень от ума» драматурга, известного как Наум Приходящий (a.k. a. Эдуард Диа Диникин), не такого признанного, как упоминавшиеся братья Пресняковы. Точнее – совсем непризнанного и неизвестного, что позволяет считать его несуществующим, в отличие от тех же Пресняковых. И тут мы опять сталкиваемся с феноменом «Человека Шрёдингера». Как, собственно, бывает очень часто в творческой среде. Писатель (или художник) вроде есть, но вроде его и нет. Что-то типа Ковида-19.

Но вот этот фрагмент.

«Фамусков (откладывая в сторону вилку и вытаскивая изо рта волос, потрясенно): Софи, а это что тебе сейчас напоминает?!

Софи (пожав плечами): Оставь, рара….Счастливые трусов не надевают! Ах, Чадский! Пётр Абрамыч, вы расскажите лучше, где бывали. Что видели, что наблюдали?

Чадский: Все как везде: гостиницы, отели, чемоданы. Грязь, скотство, тараканы, наркоманы, подонки общества и общество подонков. В Стамбуле флот с такой кормой (показывает на себе), в Макао – плоскодонки, в Париже - Пляс Пигаль, на юге Африки – оранжевые реки, Трансвааль. Туземцев режут там почем халва, об этом до Рейкъявика дошла молва, и стали резать все датчан, ирландцы режут англичан, американцы приступили к резке сиу и других команчей, испанцы режут легендарную Ламанчу, китайцы режут все друг друга, сын режет мать, а мать – супруга!»….

Уже забытый (разве не так?) Абдулак Анзоров, отрезавший в октябре прошлого года голову французскому учителю, никогда, уверен, не слышал о парадоксе Шрёдингера. И не знал, что еще при жизни, они оба, и он и его жертва, были мертвы друг для друга. А для кого-то из нас семьдесят гурий в раю – это вымысел, а вот для других это вполне себе такие существующие для Анзорова сейчас и навсегда девушки с повышенным чувством социальной ответственности, какие и положены шахиду.

В религии шрёдингеризм вообще играет очень большую роль. Возвращаясь к пьесе драматурга, известного как Наум Приходящий «Корень от ума», мы находим строки, которые для многих могут быть причиной считать автора мертвым хотя бы духовно.

«Сцена темна. Освещен лишь стол, за которым сидит Чадский. Hа нем простыня. Он ест кyринyю ножкy. Пьет из рюмки водкy. Hа его голове феска. Играет мрачная мyзыка. Постепенно она стихает, но не совсем. Слышны шаги. Шаги мрачны. Жyтко. Вот в свете появляются волосатые ноги. Вместо стyпней - копыта.

Чадский не оборачивается, смотрит в зал. В его глазах - тоска и безысходность, мрачность, разочарование.

Чадский: Мне скyчно без... Мне скyчно без любви, без оргий, без порыва. Второй yж день я здесь: одни лишь водка, рябчики, надрывы....

Тот, кто с копытами: Чего же ты хотел? Откройся, брат.

Чадский: Открыться? Hадо ль? Hy откроюсь... (Встает. Поворачивается лицом к томy, кто с копытами. Открывает перед ним простыню.) Hy, как, доволен? (Внимательно смотрит на стоящего перед ним.). Я что, yже добрался в ад?

Тот, кто с копытами выходит на свет и оказывается Фамyсковым.

Фамусков: Да нет, сегодня просто маскарад. Как мой тебе костюм? По-моемy, вообще, пипец!

Чадский (показывая на висящий искyсственный фаллос):

Особенно - конец.

Фасусков (гордо): У нас y всех в родy хозяйство - бyдь здоров. Мой прадед шyтки ради им глyшил коров. А дед был склонен к сельскомy хозяйствy: молотил зерно. Отец дороги строил им, к yсадьбе что ведyт. Дороги, правда, на Рyси - всегда г-вно, но главное не резyльтат, а трyд!

Чадский: А ты, что сделал ты для б-га, чести, не мошны и не лотка?!!

Фамусков (показывая вдаль): Вон видишь, церковь деревянная стоит? Hе бyдy врать - построена при помощи гвоздей.... Hо без посредства молотка.

Чадский рыдает. Припадает к плечy Фамyскова. Тот проникновенно обнимает его.

Фамусков: Без веры нам нельзя, как ни крyти. Мы рyсские, Абрамыч, мать нас всех ети!

(Помолчав, подyмав, продолжает): И мать ети, едрена вошь, францyзов и китайцев, и мать ети всех портyгальцев, сенегальцев, и мать ети американцев и шотландцев,

(Его тон все больше приобретает характер молитвы.)

И мать ети бельгийцев и голландцев,

И мать ети народы бантy и британцев,

И мать ети любyю тварь земнyю,

И мать ети...

Чадский (со слезами на глазах): Дай, черт, тебя я поцелyю»!

В телешоу «Место встречи» французский журналист заявил, что для французов есть одна религия – «Свобода слова». Один из журналистов или гостей студии (в данной статье не важно – кто) спросил: «Да? У вас есть свобода слова? А если кто-то заявит про отрицание холокоста или отрицание геноцида армян»?

Чаадаев, проообраз, как я понимаю, Чадского из данной пьесы, писал: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать."

То есть,говоря другими словами: ‘I prefer to flagellate my country, I prefer to upset it, I prefer to humiliate it, so long as I don't deceive it."

Так вполне мог говорить и английский джентльмен, поклонник того, что тогда называлось «английским пороком», а сейчас даже странностью не каждый назовет. Как и то, что современные «чаадаевы» с радостью готовы бичевать и унижать ту страну, в которой имели несчастье родиться.

Раньше артистке, сыгравшей в картине злодейку, могли не дать в магазине колбасы. Благодаря воспоминаниям, мне известно два таких случая. Но я не о них.

Сейчас люди не верят в кино, они понимают, что это все «понарошку». Но верят в реалити-шоу, которые, как уверяют некоторые, давно уже имеют сценаристов. Уверяют, что сюжетных ходы для «Дома – 2» , например, расписывала писательница Анна Козлова. Я имел честь встречаться с Анной Козловой на Нацбесте, мы мило поговорили о наших общих друзьях-знакомых, о семейных ценностях, детях, совершенно не затронув тему сборника, в котором когда-то вместе были напечатаны, и расстались, довольные друг другом. Я, по крайней мере. Это пример доброжелательного равнодушия. Как только не истрепали фразу про то, что больше всего надо бояться равнодушных людей. Как только ее не варьировали. Кому только ее не приписывали. И Льву Толстому, и Бруно Ясенскому, и Роберту Эберхардту, и Джону Кеннеди, доходя, в конце концов, до Данте Алигьери, который, в свою очередь, только лишь развил мысль из Апокалипсиса: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

О, как это напоминает: «Кто не с нами – тот против нас»!

Но надо заметить, что таких вот «тепленьких», то есть нейтральных в борьбе между Богом и Дьяволом, Данте помещает не туда, куда хотелось бы фанатикам этой фразы, а именно в самое пекло, к предателям, убийцам и взяточникам, а только лишь к входу в Преисподнюю. Только лишь к входу.

Лет восемнадцать назад один мой знакомый (пусть так) спросил у рабочих-узбеков темной ночью на улице Масленникова в Челябинске: « Не кажется ли вам, что некоторые суры Корана как будто продиктованы сумасшедшим»?

Вообще, такого рода вопросы в такое время, такому контингенту и в таком месте вряд ли говорят о моем знакомом что-то хорошее. Например то, что он читал Коран и вообще – человек эрудированный. Скорее, что он сам сумасшедший.

Узбеки не стали вступать в теологическую дисскусию, а вытащили ножи. Не все, надо признать, но, видимо, из-за того, что не у всех они были с собой.

Пустить их в дело ни не рискнули, мой знакомый понял, что темный челябинский двор не место для дискуссий, быстро развернулся и так же быстро ушел домой. Просто как Салман Рушди. Ни жив, ни мертв.

Но вот во Франции результат был бы, скорее всего, другой. У нас есть совсем недавний пример теологической дискуссии в этой стране, когда учителю отрезали голову. Я его упоминал совсем недавно, но, полагаю, многие уже забыли про него.

Немецкий пастор Мартин Нимёллер, узник лагеря Дахау, известен двумя своими фразами. Одна из них не относится к теме разговора, а вторую я приведу:

«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому».

В переводе этой фразы с немецкого на американский, члены профсоюза оказались евреями, социал-демократы членами профсоюза, коммунисты-социалистами, но это все не меняет смысл: нельзя оставаться равнодушным. Разумеется, нельзя. Ведь за равнодушными приходят неравнодушные. И головы режут тоже они.

Австрийский зоопсихолог, нобелевский лауреат Конрад Лоренц, пять лет назад посмертно лишенный почетной докторской степени университета в Зальцбурге в связи с «приверженностью идеологии нацизма», в одной из своих книг описывает забавный случай.

Вот он без купюр:

«Вторая история о заборе связна с Булли и его заклятым врагом, белым шпицем, жившим в доме, длинный узкий сад которого тянулся вдоль улицы и был огорожен зеленым штакетником метров в тридцать длиной. Два наших героя опрометью носились взад и вперед по обеим сторонам этого забора, заливаясь бешенным лаем и останавливаясь на мгновение у последнего столба, чтобы перед тем, как повернуть обратно, обрушить на врага ураганный взрыв обманутой ярости. Затем в один прекрасный день возникла весьма двусмысленная ситуация - забор начали чинить и половину штакетника, расположенную ближе к Дунаю, разобрали, так что теперь он метров через пятнадцать обрывался. Мы с Булли спустились с нашего холма, направляясь к реке. Шпиц, конечно, нас заметил и уже поджидал Булли, рыча и дрожа от волнения в ближайшем к нам углу сада. Сначала противники по обыкновению обменялись угрозами, стоя на месте, а затем обе собаки, каждая на своей стороне, помчались, как положено, вдоль забора. И тут произошла катастрофа - они не заметили, что дальше штакетник был снят, и обнаружили свою ошибку, только когда добрались до дальнего угла, где им полагалось снова облаять друг друга, застыв в неподвижной позе. Они и встали, вздыбив шерсть и оскалив клыки… а забора - то между ними не оказалось! Лай сразу оборвался. И что же они сделали? Точно по команде, оба повернулись, помчались бок о бок к еще стоящему штакетнику и там вновь подняли лай, точно ничего не произошло».

Все как у людей, убрали стену - Берлинскую - и громкий лай прекратился. Конец истории? Нет, скорее конец Фукуямы, как бы ни забавно это не звучало. Ведь вскоре лай, сопровождаемый смертельной, порой, грызней, продолжился, и с новой силой.

И для этого лая и грызни необязательно говорить на разных языках, а также предположительно иметь причину лая и грызни в таком далеком прошлом, что не только Даль с Брокгаузом и Эфроном отдыхают, но и дэвы с асурами похрапывают. Вовсе необязательно, чтобы твой бог (bog) звучал для другого как что-то болотное. Или (bogus) поддельное или подложное. А для тебя их бог (god) как какой-то гад. И совсем необязательно даже быть непримиримыми политическими противниками. Вы можете одинаково плохо относиться к внешнему врагу, но иметь разное мнение о враге внутреннем. Например, Феликсу Джержинскому и всему тому, что он собой олицетворяет.

Футурологи дают многочисленные прогнозы по поводу того, как будет выглядеть человек будущего. Например, они полагают, что у человека будущего будет четыре пальца на ногах, а также голова большего размера. Но уже сейчас ученые обнаружили, что почти у трети людей посреди предплечья появилась дополнительная артерия. Ученые полагают, что количество носителей этого изменения со временем будет расти. Речь идет об артерии, которая появляется у всех людей на стадии эмбриона. Она помогает усиленно питать его руки, пока они активно развиваются в утробе. Примерно через восемь недель артерия исчезает, но не у всех. Сто лет назад, людей с третьей артерией было не более десяти процентов. Сейчас таких тридцать процентов. С точки зрения эволюции – это колоссальный рост. Эта артерия может способствовать силе и ловкости пальцев. Однако она подвергает человека риску развития туннельного синдрома запястья, одной из причин, которой, кстати, ученые полагают долгую работу за компьютером.

Недавно также ученые обнаружили четвертую пару слюнных желез, относительно недавно у многих людей стала появляться новая кость, флабелла. Вообще, скелет человека в последние двадцать тысяч лет стал легче, шесть тысяч лет у людей уменьшилась нижняя челюсть, благодаря чему люди стали произносить звуки «ф» и «в».