Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?

Керчь готовится к открытию Митридатской лестницы, и горожане радуются результатам проведённой в течение трёх лет работы. Однако на практике дорогостоящий проект стоимостью в 1 миллиард рублей изобилует множеством недостатков, а Керчь, несмотря на крупные вложения, понесла также и значительные утраты. Последствия некоторых ошибок невозможно исправить, а другие требуют решительных мер. Постараемся вкратце коснуться основных проблем, у каждой из которых есть свои источники и действующие лица.





Лестница на завершающем этапе реставрации, 16.11.2020 г.





Прежде всего, стоит сказать несколько слов об архитектурном и символическом значении комплекса Большой Митридатской лестницы. Почему комплекса? Дело в том, что лестницу нельзя рассматривать отдельно от двух других важнейших утраченных объектов архитектуры и истории Керчи, с которыми она неразрывно связана и строилась вместе в едином ансамбле. Речь идёт о часовне И. А. Стемпковского и музее древностей.





Гравюра. Вид с Предтеченской площади на комплекс Митридатской лестницы, 1870-е





В этом году произошло знаменательное событие — открыты фундаменты часовни и склеп с останками достопамятного градоначальника, руководившего городом с 1828 по 1832 годы и умершего на этом посту. Иван Алексеевич Стемпковский был выдающимся учёным всероссийского масштаба, одним из основоположников русской классической археологии, автором множества открытий. Некоторые впервые сформулированные им задачи актуальны до сих пор. По его предложению были начаты систематические раскопки, основаны первые музеи античности в Одессе и Керчи, а уже после смерти и фактически по его проекту возникло Одесское общество истории и древностей, внёсшее неоценимый вклад в изучение истории Новороссии и Тавриды.





Склеп в границах фундамента часовни, где был обнаружен нетронутый прах И. А. Стемпковского, 16.11.2020 г.





Как офицер он доблестно проявил себя в военных кампаниях на Кавказе, не раз рискуя жизнью и получив высокие награды и чин полковника. Он был ближайшим сподвижником отцов Новороссии — герцога Э. О. де Ришельё и графа М. С. Воронцова и участником созидания южной столицы России — Одессы. На его глазах возник огромный порт, наполнялся жизнью целый новый русский край. Весь накопленный административный опыт он затем применил в Керчи, и потому за короткое время были достигнуты столь выдающиеся результаты. Именно при Стемпковском на месте обветшалой турецкой крепости стал возникать европейский город, который вырос в современную Керчь. Планировка улиц и площадей, появление важнейших общественных зданий, строительство храмов, учреждение училища, закладка садов, активное развитие торговли и ремёсел — всё это началось при нём. Именно Стемпковский убедил Царя Николая I в необходимости выделения крупного ежегодного пособия Керчи в 50 тысяч рублей на благоустройство и строительство города. Эти средства выделялись ещё годы после смерти градоначальника — на них решались первостепенные задачи, город благоукрашался и обзаводился ключевыми учреждениями.





Физионотрас Ивана Алексеевича Стемпковского работы Э. Бушарди, 1816–1818 гг., Париж





Как человек он был глубоко верующим православным христианином, отличался учтивостью к людям и внимательно относился к их нуждам. Своё здоровье окончательно подорвал во время борьбы с эпидемией холеры и завещал похоронить себя на горе Митридат, оставив крупную сумму на сооружение часовни и завершение строительства Свято-Троицкого собора. Вряд ли по скромности своей натуры, Иван Алексеевич желал быть погребённым на самом видном месте горы Митридат под величественной видимой отовсюду часовней. Но так распорядились граждане Керчи и его душеприказчики, чтобы отдать подобающие почести уважаемому градоначальнику и оставить достойную его личности память. К тому же И. А. Стемпковский к концу жизни, благодаря полученному по завещанию герцога Решильё имуществу, стал довольно обеспеченным человеком, и эти средства позволили осуществить масштабный замысел по строительству монументальной часовни.





Гравюра. Часовня на могиле И. А. Стемпковского на Митридате, 1848 г.





Когда мы рассматриваем комплекс Большой Митридатской лестницы, то видим глубокий архитектурный замысел. Она проходит по центральной оси города и спускается от акрополя древнего Пантикапея на вершине горы к главной площади и набережной. Именно эта ось делила город на северную и южную части, вокруг неё формировалось градостроительное пространство. Исходным объектом и основой этого комплекса стала часовня, проект которой был разработан сразу по смерти Стемпковского в 1832 году, ещё до появления первого яруса лестницы. Неудивительно, что строительство лестницы было разделено на два этапа: первый ярус возник в 1833 году и обозначил эту центральную ось для правильного расположения часовни, которая была сооружена в 1834–1835 годах вместе с музеем древностей (до этого музейная коллекция помещалась в наёмных помещениях). И только в 1839–1841 годах были построены второй и третий ярусы лестницы.





Комплекс Митридатской лестницы. Н. Г. Чернецов. 1836 г.





Часовня и музей символизировали наследие древнего Боспорского царства — первой государственности на территории современной России. А лестница зримо объединяла эпоху античности на горе Митридат с новым русским городом у подножия, подчёркивая преемственность его с ранним периодом европейской цивилизации. Музей древностей был построен по образу древнегреческого храма-периптера. Кстати, именно на склоне за ним и были обнаружены конструктивные части подобного пантикапейского храма Аполлона, представленные в центральной экспозиции нынешнего музея. В таком неоклассическом стиле была возведена и грандиозная по своим размерам часовня, которая, по сути, стала посмертным даром Керчи от И. А. Стемпковского. Её высота без учёта креста была порядка 12,5 метров — это своего рода храм на горе.





Предтеченская площадь, фото патриарха русской фотографии И. Ф. Барщевского, 1888 г.





15 сентября 2016 года В. В. Путин вместе с Д. А. Медведевым посетил Керчь и побывал на полуразрушенной Большой Митридатской лестнице, распорядившись реставрировать её комплекс и пообещав необходимое финансирование в размере до 1,5 млрд рублей. Столь крупная сумма, а также внимание Президента обещали, что проектом будут заниматься лучшие специалисты, Керчь вернёт утраченные памятники и получит пример ответственной и качественной работы с объектами культурного наследия. Никто не предполагал, что колоссальные средства будут растрачены так неумело, а отдача окажется относительно скромной.





Президент России, премьер-министр, глава Крыма и директор музея-заповедника, 15.09.2016г.





Разработка проектной документации, не без видимых нарушений, была фактически вручена петербургской компании «Меандр», которая скопировала предпроектные предложения другого участника конкурса — «ТН-Групп» (архитектор А. О. Матюшев), включая иллюстративный материал. Сам проект стоимостью более 100 млн рублей изобилует массой принципиальных недостатков. Например, он совершенно не учитывал существование на территории лестницы памятника войны, предусматривая снос командного пункта штаба 51-й армии. Его просто не было в документации — без всякого исследования этих важных бетонных укреплений планировалось их полное разрушение погружением свай. А ведь в городе-герое Керчи так мало сохранившихся объектов, имевших отношение к обороне и боевым действиям времён войны. Именно здесь в 1942 году размещался вначале командный пункт, а затем и сам штаб Керченской военно-морской базы — формирования, игравшего ключевую роль в снабжении Крыма и обороне побережья, а также осуществлении эвакуации войск, военного имущества и гражданского населения в ноябре 1941 и мае 1942 годов, обеспечении проведения успешной Керченско-Феодосийской десантной операции. Этот объект посещали высшие военные начальники.





Один из входов в командный пункт Керченской ВМБ, 2015 г.





Общественности и Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику (ВКИКМЗ) удалось отстоять бункер, но до сих пор он не поставлен на учёт, не отремонтирован и не обследован: ведущий в глубь горы коридор обрушен — и остаётся неизвестным, какие помещения и объекты скрываются за ним.





3-й ярус лестницы до реставрации — жёлтым обозначены доступные к обозрению проходы в КП КВМБ





Ещё одним преступлением разработчиков проекта реставрации стало проведение так называемых противоаварийных работ под весьма сомнительным предлогом и стоимостью более 200 млн рублей: путём погружения более тысячи буроинъекционных свай на глубину 30 метров «Меандр» уничтожила 0,5 гектара неисследованного археологического слоя 1 категории, относящегося к акрополю Пантикапея — самого древнего города России. Общественность Керчи и руководство ВКИКМЗ обращались и в министерства, и в прокуратуру, но никто не был наказан за непоправимый вред, нанесённый русской науке и культуре.





Погружение 1134 буроинъекционных свай в толщу горы на неисследованном склоне акрополя Пантикапея, 05.07.2018 г.





Если строительные работы выполнены «Баварским домом» довольно качественно и ответственно, то сам проект, по которому они осуществлялись, изобилует грубыми нарушениями. Лестница фактически демонтировалась и собиралась заново. На первых двух ярусах для вида оставили по две оригинальные стены, а на третьем — одну, причём не разбираясь, где дореволюционная кладка, а где грубый послевоенный ремонт. При такой полной перестройке керчане надеялись, что лестница будет восстановлена в соответствии с тем замыслом, который вложил в проект её автор архитектор А. А. Дигбий — об этом изначально просили и «Меандр».





Изначальный проект Митридатской лестницы городского архитектора А. А. Дигбия, 1833 г.





К сожалению, недостаток средств в первой половине XIX века позволил реализовать только первый ярус с богатым декором. Два других были упрощены — они построены довольно бедно. «Меандр» же, имея все средства, просто обокрала город, упростив себе задачу и прикрываясь заботой об аутентичности. При этом компания нашла возможным убрать даже существовавшие русты с первого яруса и головы львов над воротами, изменить материалы, нарушить принципы оригинальной кладки на стенах и сводах — последние вообще выполнены из бетона. Проектом даже не предусмотрено полноценное водоотведение, из-за отсутствия чего на втором ярусе и произошло обрушение летом 2015 года.





Митридатская лестница с восстановленными рустами и головами львов, фото А. Д. Баканова, конец 1980-х





Наконец, четвёртый советский ярус так и не был согласован по стилю с тремя историческими, хотя об этом говорили многие годы ещё до реставрации, а местные архитекторы даже предлагали определённые предпроектные решения.





Эскиз с попыткой согласования 4-го яруса с 3-мя историческими, архитектор О.Артюшкин, 2015 г.





Итак, комплекс Митридатской лестницы не может быть восстановлен без воссоздания утраченных Музея древностей в виде гефестиона, к которому вела лестница, и монументальной часовни над могилой градоначальника И. А. Стемпковского, которая венчала её перспективу. Причём оба эти здания изначально входили в проект реставрации, даже разрабатывалась документация по их воссозданию.





Один из листов тома 27-П-2017-АС3 с эскизным проектом воссоздания часовни И. А. Стемпковского, «Меандр», 2017 г.





Согласно ответу Министерства экономического развития Крыма, заказчик в лице городской администрации Керчи самочинно исключил оба здания из проекта. Вскоре всё дело было отдано под контроль республики, то есть всё, что успели сделать власти города, — это лишить керчан двух важнейших памятников истории и культуры. Для чего это было сделано, объяснил помощник главы города Е. Н. Адаменко: дабы уменьшить сферу ответственности. То есть городскую администрацию возглавляют буквально безответственные люди. Поэтому не нужно слепо доверять так называемым профессионалам — у каждого свои задачи и интересы и далеко не всегда они совпадают с общественными. Как выяснилось, место Музея древностей городские власти в 2018 году уже отвели под строительство частного ресторана на 52 места в современном стиле. Так в угоду интересам бизнеса была принесена в жертву целостность ансамбля Большой Митридатской лестницы и уничтожены археологические памятники.





Один из листов тома 27-П-2017-АС2 с эскизным проектом воссоздания Музея древностей, «Меандр», 2017 г.





В то время как руководство «Меандра» было задержано следственным комитетом по делу о реставрации консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге, в Крыму их разрушительные и непрофессиональные действия остаются безнаказанными — не проведены даже обещанные спасательные археологические раскопки на территории «укреплённого» склона.





Ответ заместителя председателя Совета министров Крыма, 24.06.2019 г.





В 2015 году так же городская администрация, вопреки мнению общественности и музея-заповедника, позволила застроить территорию дома Домгера (имя последнего владельца), который был сооружён графом М. С. Воронцовым в качестве личной резиденции в Керчи, служил украшением города, его морскими воротами. Сегодня в нарушение федеральных законов и охранных норм предпринимателем А. Г. Овчинниковым возводится 4-этажное здание кафе «Капучино», наносящее огромный вред древнейшей церкви России — храму Иоанна Предтечи. Кинотеатр «Украина», бывший горком партии… — все эти примеры надругательства над историей и культурой Керчи можно продолжать долго, но это выходит за рамки данной статьи.





Расширение кафе «Капучино» предпринимателем Г. А. Овчинниковым в 50 метрах от древнейшего храма России, 2019 г.





Возвращаясь к теме комплекса Митридатской лестницы, важно сказать, что проект реставрации не предусматривал комплексных археологических исследований, обследования сохранившихся фундаментов музеума и часовни, хотя это было профессиональной обязанностью реставраторов при разработке проекта. Музей-заповедник добился лишь компенсационных раскопок на небольшом участке вокруг советского 4-го яруса лестницы, и даже эта небольшая территория позволила сделать массу открытий — был обнаружен целый средневековый христианский некрополь.





Компенсационные раскопки у 4-го яруса, 02.09.2020 г.





Только усилиями общественности, поддержанными ВКИКМЗ, удалось и спасти командный пункт, и защитить от застройки рестораном место Музея древностей, поставив его фундаменты на учёт (но борьба ещё не окончена), а в сентябре этого года при содействии «Баварского дома» удалось сделать то, что преступно «упустила» компания «Меандр»: открыть не только фундаменты часовни, но и захоронение И. А. Стемпковского, которое считалось утраченным.





Сотрудники музея-заповедника обследуют архитектурную часть фундамента часовни — склеп И. А. Стемпковского, 02.10.2020 г.





Сегодня усилиями ВКИКМЗ проведён научный антропологический анализ останков и доказана их принадлежность указанной достопамятной личности, создан на основании этих исследований бюст градоначальника. Многие видные культурные учреждения России и учёные с восхищением отозвались об этой находке. Керчане были уверены, что таково же мнение и крымских властей, а открытие послужит скорейшему воссозданию часовни и Музея древностей, неоправданно и самочинно исключённых из проекта. Сегодня мы слышим позитивные заявления от руководства города и республики, но они не отражают действительности. Со стороны крымских властей последовала обратная реакция: противодействие в отношении постановки фундаментов часовни и командного пункта на учёт объектов культурного наследия, сильное давление на руководство ВКИКМЗ с целью отказа от проекта восстановления часовни и Музея древностей, препятствование в передаче этих объектов, принадлежавших ранее музею-заповеднику, на его баланс.





Часть единого комплекса — часовня И. А. Стемпковского, завершающая перспективу Митридатской лестницы





Перечислив преступные упущения и ошибки, необходимо поднять вопрос, что ещё возможно сделать, дабы хоть отчасти исправить данную ситуацию? Прежде всего, необходимо признать, что комплекс Большой Митридатской лестницы должен быть воссоздан только как целостный исторический ансамбль, для чего необходимо вернуть в президентский проект, обеспеченный средствами по ФЦП до 2022 года, восстановление часовни Стемпковского и Музея древностей и провести честный тендер на разработку проектной документации.





Музей древностей, 1926 г.





Построенный в 1944 году Обелиск Славы по проекту архитектора М. Я. Гинзбурга был согласован с существовавшей ещё тогда часовней — он не занял место этого полуразрушенного памятника, не разместился на оси лестницы, а был грамотно отнесён в сторону на север и дополнил собою существовавший более ста лет ансамбль Митридатской лестницы.





Открытие Обелиска Славы — объём часовни сохранён на оси лестницы, 08.10.1944 г.





М. Я. Гинзбург спроектировал и другой обелиск Славы, установленный на Сапун-горе под Севастополем в 1945 году. В 1959 году рядом было построено здание музея-диорамы, которое гармонично дополнило обелиск. В этом комплексе наблюдаются те же профессиональные архитектурно-композиционные решения, которые в 1944 году были воплощены на Митридате в Керчи, только в бо́льших размерах.





Мемориальный комплекс на Сапун-горе, после 1959 г.





Очевидно, что утрата в 1949 году часовни внесла архитектурный диссонанс, который крымские архитекторы даже намеревались исправить в 1975 году путём сноса существующего и строительства нового Обелиска Славы на месте часовни, что, конечно, не может быть признано правильным решением. Единственно верным станет восстановление часовни в первозданном виде на историческом месте.





Проект крымской авторской группы по полной перестройке Обелиска Славы со смещением его на ось лестницы, 1975 г.





Останки градоначальника по завершению антропологической экспертизы должны быть торжественно возвращены на своё законное место. Также важно исследовать и музеефицировать памятник Великой Отечественной войны — командный пункт штаба 51-й армии, находящийся прямо на территории лестницы.





Вид от командного пункта Керченской ВМБ на Митридатской лестнице, 1942 г.





Восстановление часовни и музеума подчеркнёт уникальность Керчи, её статус древнейшего города России, родины первой государственности на территории нашей страны, её связующего звена с античностью. Очень важно сделать эту связь с эпохой Древней Греции и Рима понятной и в буквальном смысле слова видимой — в том числе и потенциальным туристам. Для развития города важно, чтобы проносящийся по Крымскому мосту через пролив поток людей хотя бы частично задерживался в городе, оживляя его сферу услуг, давая работу и доходы керчанам.





Вид со строящегося моста прямо на руины Музея древностей, фото А. Д. Аверина, 09.08.2018г.





Возрождённые часовня Стемпковского и музей древностей, учитывая их характерный классический внешний вид, расположение и историю, способны сыграть в достижении этой цели очень серьёзную роль. Многие из направляющихся в Крым, увидев величественные силуэты античных зданий на вершине Митридата, заинтересуются и решат остановиться в Керчи. Речь идёт, таким образом, не только о восстановлении исторической памяти и исполнении морального долга перед одним из основоположников Керчи и выдающимся учёным России, но и о серьёзной инвестиции в будущее города.





Айвазовский И. К. (1817–1900). Керчь. 1839 г., холст, масло





Часовня Стемпковского — это спрессованная история русской Керчи: в ней отразились практически все яркие события жизни города XIX–XX веков: от основания и Крымской войны через новое освящение в военный 1914 год, революцию и Русский Исход к Великой Отечественной войне. Этот памятник запечатлён на большинстве исторических панорам города и вместе с музеем формировал узнаваемые очертания горы Митридат. Часовня в случае её воссоздания в качестве музейного объекта позволяет в сжатом виде познакомить её посетителей с основными вехами этой истории. Именно у часовни состоялся последний молебен на русской земле для покидавших навсегда родину остатков Русской армии под командованием генерала П. Н. Врангеля — в текущем году исполнилось ровно 100 лет масштабной Крымской эвакуации более 150 тысяч человек. У часовни окончилась также героическая и трагичная история Эльтигенского десанта: совершив в течение полутора месяцев невозможное, две тысячи выживших десантников в ночь с 6 на 7 декабря 1943 года оставили Эльтигенский плацдарм и прорвались к городу, заняв вершину Митридата. В течение недели прямо у часовни продолжались упорные бои, которые закончились 12 декабря эвакуацией остатков десанта.





Город после освобождения, вид на комплекс Митридатской лестницы, 1944 г.





Задача восстановления часовни была поставлена в далёком юбилейном 2000 году, и с тех пор она не теряет актуальности. В украинский период, несмотря на обещания, создание относительно неплохого проекта и даже проводившийся сбор средств, к воплощению дела так и не приступили. Хочется надеяться, что нынешняя власть, в отличие от предшествующей, способна, наконец, от слов перейти к делу.





Ходаковские К. Н. и В. Н.