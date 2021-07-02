Ушёл на удалёнку. Не ждите

Год назад многие компании перевели сотрудников на удалённый режим работы из-за пандемии. Все французские СМИ начали обсуждать влияние таких мер на психику, рассказывая в подробностях, как страдают люди от пребывания дома, насколько сложно им организовать свою новую жизнь вдали от коллегиальных встреч и перекуров, а психологи разработали целые методики по моральной поддержке оказавшихся вне привычного социума людей.







9 июня дистанционная работа в стране официально завершилась. Если кому-то кажется, что французские СМИ с восторгом принялись рассказывать о радости возвращения людей в коллектив, то он ошибается. Главной темой уже почти месяц остаётся "стресс выхода обратно на работу", который многие психологи приравняли к "посттравматическому" и в срочном порядке начали разрабатывать методики по его преодолению.







"Я с удивлением увидел, что многие мои коллеги предпочли уволиться, но не возвращаться в офис, - говорит Николя, программист. - Я тоже мог бы продолжать работать из дома, но всё же думаю, что ритм в этом случае и настрой совершенно иные, а выполнение некоторых задач требует обсуждения. По "Скайпу" или "Зуму" мы, конечно, уже привыкли общаться, но в офисе всё иначе... Да и важна всё же социализация, иначе люди совсем уйдут в соцсети, потеряют связь с реальным миром."







Многие, как показывают результаты опросов, не согласны с Николя. 74% французов, познавших прелести работы на удалёнке, возвращаться в офис не хотят: меньше забот, в том числе, с утренним транспортом и дресс-кодом, а с другой стороны - больше свободы. Такие данные приводит центр изучения общественного мнения baromètre OpinionWay.



