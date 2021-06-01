Чего добиваются немцы в Калининграде и калининградские "немчики"

Речь пойдёт о «кёнигсбергской» политике Германии и о нашей «игре в поддавки» с «прогибом» калининградского начальства перед немцами. Об игре с уступками местных «элитариев» упомянуто не случайно. В самом деле, трудно себе представить, наблюдая непрерывно происходящую сдачу национальных позиций России в нашей части Балтийского Поморья, что местные верхи коллективно поглупели и добровольно перешли на германские позиции. Может, это некая военная хитрость? Ведь вполне очевидно, что коллективный Запад, включая инкорпорированную в него после 1945 г. ФРГ, открыто встал в 2013 году во враждебную нам позицию, что с очевидностью показали украинские события 2013–14 гг. Германия с её союзниками по НАТО играли в них определяющую и направляющую роль.

Хотелось бы приблизиться к пониманию природы этого поразительного явления, которое немец Уве Нимайер, новый российский гражданин (бывший офицер Армии ГДР) называет «дерусификацией Калининградской области». Он ведёт довольно популярный среди небольшого сегмента немецкого общества ФРГ телевизионный интернет-проект, в котором касается и названной проблемы[1]. Почему я сразу обращаю на это внимание? В России существует давняя «проблемная» традиция, которая, впрочем, укоренена в человеческой природе. Её девиз: Нет пророка в своём отечестве. Это значит, что мы своим однородцам склонны не верить. И наоборот, представителям Запада веры больше. Это порочный, но пока действующий инстинкт «русского модерна», явленный уже в эпоху Великого Раскола при Алексее Михайловиче, отце Петра Великого.

Лучшее наше сословие исследователей, писателей и журналистов «русской направленности» на протяжении всего послевоенного времени неутомимо обращалось и обращается к политической элите с одним пожеланием, гласящим: «Политики и начальники, будьте русскими духом, как Александр Невский, Пушкин и Георгий Жуков!». Пока не достучались: ни наши «первые русаки», какими в послевоенное время были М. Шолохов, В. Шукшин, В. Белов, С. Семанов и т.д., ни рядовые «русского фронта». Лучшие люди Отечества стремились не допустить ниспадения великой страны-вселенной «в 1991 год», возможность которого была почувствована уже к началу 1970-х гг. Они звали политический класс к новому курсу, с отказом от ложного космополитического «конвергенционного» проамериканского уклона. Звали и к отказу от услуг «маркитантов-консультантов» вроде типичных западнистов вроде В. Познера и В. Коротича с возрождением национально-ориентированной русской политики«по Пушкину, по Тютчеву». Однако гениев русской земли вновь не услышали.

Типологически повторился уже случившийся в предреволюционный век Российской Империи разлад между культурной и политической частями элиты, которым воспользовались радикалы и «маркитанты» в своих антинациональных целях. Лучшие русские люди Старой России, от Карамзина и Пушкина до Достоевского и Розанова, также не сумели убедить верховную власть быть в основе народно-национальной. Очарованный статусом властителя единственной сверхдержавы после победы России над всем «наполеоновским» Евросоюзом образца 1812 года, Николай I всё норовил быть не столько русским царём, сколько вселенским христианским императором, опираясь в значительной мере… на остзейских немцев и свою германскую родню. Ю.Ф. Самарин и другие русофилы-почвенники, не боясь опалы, призывали эту самоубийственную политику прекратить. Не Россия должна быть пришпилена к Остзейско-немецкому краю, признаки чего были налицо, а наоборот. Верховная власть при последних двух царях попыталась совершить национальный разворот, но время было упущено, о чём горевал Ф.И. Тютчев, великий поэт-мыслитель и природный аристократ, изнутри знавший верхи, заключивший в 1860-е гг. о неизбежности революционного воздаяния за англо-, франко- и пруссоманию и фактическое «безбожие» сановного правящего слоя Империи.

Итак, по печальной «традиции» наша политическая элита не умеет расслышать гласа элиты культурной. И сегодня это положение системно не исправлено. Отсюда, в столь «денационализированных» условиях при царях и сложилось порочное обыкновение верхов чрезмерно внимать мнениям Запада и Германии, а на своих гениев посматривать с пренебрежением, коим после декабристского мятежа традиционно не доверяли. Неизбежным стало воздаяние Революции, которое предвидели Тютчев, Достоевский, Розанов и Блок. Оно завершилось общенациональной резнёй и воцарением «красного августа», при котором страшной ценой было восстановлено как единство элит, так и справедливое недоверие к Западу. Затем, после сталинского периода, старая по типу аберрация политического сознания стала вновь поражать умы генеральных секретарей и их окружения, уверовавших под влиянием хитроумных американцев в действенность потенциального «мирного сосуществования» и «конвергенции» при условии «уступок России». Советы собственных мыслителей и поэтов, в частности, А.А. Зиновьева и Э.В. Лимонова, отлично знавших Запад изнутри, не доходили до замкнувшегося в себе Политбюро. Лучшие люди Руси знали, что США сотоварищи в гробу нас видели и видят, и поэтому нельзя доверять гласу их «сирен», опускаясь всё ниже в сатанинские глубины «идеалов» «общества потребления» с новым тоталитаризмом «дисциплинарного санатория». Однако вновь их глас был «вопиющим в пустыне».

В Калининграде происходило всё то же на своём региональном уровне. Местные верхи также не внимали честным учёным и писателям. И вот, наконец, свершилось то, что местная мощная «пятая колонна», насаждённая Западом, и представить себе не могла. В Калининград явился немец, добившийся недавно русского гражданства, также знающий цену «советов», исходящих от правящих кругов как ФРГ, так и Запада в целом… и стал противостоять германизации Края, подавая советы того же рода, что и русская патриотическая публика. В 1990-е – начале 2000-х то же говорили (ныне покойные) ведущий местный писатель А.М. Старцев, университетский профессор-филолог А.З. Дмитровский, учёный физик А.Д. Терентьев, сотрудник местного «космического» КБ и организатор нелюбимого верхами объединения «Русь Балтийская» и другие. Верхи Края не воспринимали их предостережений по поводу почти насильственного онемечивания общественной и культурно-образовательной жизни Края прямыми акциями немцев и подкармливаемых ими «агентов влияния» в культуре, СМИ, образовании. Более того, ряд деятелей «русского направления» подвергался давлению с использованием судебной системы. Возбуждались гражданские иски против А.Д. Терентьева и пишущего эти строки за критику местной «компрадорщины».

И вот теперь, так сказать, удар под дых… Природный немец, недовольный положением Восточной Германии под эгидой ФРГ, становится русским гражданином, направляя стрелы критики против «русских агентов влияния» Запада и прочих коллаборантов, занимающихся, как он верно замечает, «дерусификацией» Калининградской области в рамках западной политики «сдерживания» и уничтожения России как суверенного государства. Теперь местным и «центральным» прозападным деятелям будет сложнее осмеивать объективную информацию о постоянно усиливающемся духе и практике измены в Крае. До настоящего времени компрадоры выдавали её за измышления «ура патриотов» с целью «раскачать лодку» и подорвать устойчивость края. И ведь находилась и сегодня находится в верхах масса тех, кто «обманываться рад». Теперь этот «довод» невозможен. Ведь о «дерусификации» с «возмещающей германизацией» стал говорить природный немец. Отмахнуться уже невозможно, а практикуемое замалчивание само по себе обличает лживых «борцов за стабильность», которые на деле ассистируют Западу в его борьбе против России.

Обратимся к тем фактам, которые приводит У. Нимайер. В указанной выше недавней программе он с удивлением и неприятием честного человека продемонстрировал продававшиеся в аэропорту «сепаратистские» сувениры, в том числе – дешевые «кёнигсберские колокольчики» с изображением германской военной награды – «Железного креста с дубовыми листьями» образца 1914 года с обозначением «Кёнигсберг» и посвящением: «За заслуги в войне».





Наш немец удивляется, как может русская купчиха Мягкова восславлять чужую награду, дававшуюся за убийство её соотечественников, ибо то, что естественно в ФРГ, не может быть нормальным в России. Действительно, местное расплодившееся сословие компрадоров уже, по сути, не считает Калининград русско-российской землёй, объективное свидетельство чего и приведено. А сколько подобного рода данных! Наша общественность на протяжении последних тридцати с лишним лет их приводит (много и моих текстов за последние 20 лет помещено на порталах «Русской народной линии», «Русской линии» и других). Теперь же и природный немец, уважающий права Великого русского народа, стал бить в набат. В той же передаче о «символической» измене, насаждаемой в Калининграде и области У. Нимайер выдал массу фотографий этого сепаратистского творчества, малую часть которых привожу. Например, марку местного «Жигулёвского», первого из переименованных сортов пива в начале 1990-х, но ещё стеснительно – с кириллицей (мелкие записи, впрочем, уже немецкие). Теперь остатки стеснения отброшены и германизация всего и вся, о которой говорит У. Нимайер, вершится открыто, в том числе и предпринимателями, для которых, как он говорит, «касса важнее всего». Национальное вырождение характерно для целого легиона выдумщиков всего спектра наименований продовольственных и прочих товаров, от сортов хлеба до колбасы и «кёнигсбергских» футболок. То же характерно и для названий массы коммерческих контор. В единичных случаях после протестов патриотической общественности некоторые названия «точечно» исправляются, но это не меняет общего духа навязываемой измены. У. Нимайер искренне возмущен, говоря, что приехал жить в Россию, и ему не хотелось бы покидать Калининград как именно русский город, ища иного пристанища в большой России. Поэтому он обращается к местному купечеству: «Для меня как нового русского гражданина встаёт вопрос, когда, наконец, местные предприниматели, чувствуя ответственность, прекратят деятельность по дерусификации региона?»[2]. У. Нимайер, очевидно, всего сказать не может. Как немцу ему пока не удобно вскрывать факты прямого вмешательства Германии и немецких общественных организаций, поддерживаемых верхами ФРГ, во внутрироссийские дела, оборачивающиеся в числе прочего и показанными им позорными картинками. Поэтому нам следует дополнить его важные наблюдения, касающиеся этой стороны твёрдой германской политики. Начну с утверждения, которое будет подтверждаться ниже: Германия с конца 1980-х гг. ведёт в России вообще и, в частности, в Калининградской области имперскую политику нового типа с насаждением агентуры влияния в сферах образования, культуры, СМИ и административных структурах. Тот факт, что эта политика является общей для всего коллективного Запада, не меняет того капитального факта, что ФРГ действует в духе собственных вполне реваншистских намерений. В пределе они направлены на сколачивание мощной «пятой колонны» у нас повсеместно, «от Москвы до самых до окраин», для создания условий конечного расчленения России. Показательное проявление этого экспансионизма нового типа стало известно несколько лет назад, когда немцы вывезли из Восточной Сибири целую группу обработанных русских старшеклассников в рамках «сотрудничества», а фактически – для демонстрации своего влияния. Русский мальчик Коля из Уренгоя выступил в германском парламенте с покаянием перед Германией за плохое поведение своих дедов и прадедов, отразивших немецкий натиск, и якобы негуманно отнёсшихся к пленным воинам Вермахта. Немец это немец. Он всегда и педантично действует по протоколу и алгоритму, принятым в руководящих кабинетах. Давным давно, ещё при М.С. Горбачёве и Б.Н. Ельцине, планировщики германской политики решили постепенно «разработать» русское общество, дабы оно уверовало, что вина за развязывание Второй мировой войны лежит на самой России. По сути, стали пользоваться старыми геббельсовскими наработками: врать больше, дабы поверили лучше. Конечно, были учтены и особенности русского народного характера (менталитета) с его отзывчивостью, милосердием, покладистостью. Тем более, что на дворе было время выгодных для Запада «перестроечных и постперестроечных» иллюзий политкласса России. В соответствии с намерениями США и их союзников, это значило, что наши мировоззренческие аксиомы и категории Святой Руси, Русской Правды, Великого русского народа – державообразующего имперского этноса и главного субъекта «российского» исторического действия с его дерзновенным характером – должны перестать действовать и направлять воспитание молодых поколений. Чужестранцы стали «ковать пока горячо», пользуясь невиданной жертвенностью русского характера со всей его, говоря по-французски, «самокритичностью». В условиях, казалось, вытравленной русской духовности они сочли ельцинский напор – уродливую форму нашего природного дерзновения – лучшим «дуроломным» союзником, позволяющим обратить его силу на «самосдерживание» России вплоть до её самоликвидации как субъекта мирового бытия. Другими словами, Запад решил использовать русскую энергию, отрывавшуюся «реформаторами» от её Александро-Невской, Пушкинской и Шолоховской самородной духовной подпитки. Она запрещалась под предлогом всеобязательного космополитизма и глобализма. В Калининграде этому стала мощно служить раскрученная Германией пропаганда индивидуалистско-космополитических воззрений немца И. Канта. Местная университетская «соросоидная» агентура влияния стала их выдавать за новое «единственно верное учение». Создание соответствующей западнистской «грантовой» системы финансирования гуманитарных наук и всякого рода «культурных» и СМИ проектов было призвано, так сказать, «оседлать» русское природное дерзновение, направив его на создание самоубийственной системы исторической, философской, социологической, филологической, культурной и т.д. самоликвидации. Н.М. Карамзин говорил, зная: «где нет любви, там нет души». Вот и стали изымать из сердец молодёжи любовь к своему Отечеству и всему своеродному, чтобы русская душа омертвела. В Калининграде этот новый, преимущественно немецкий курс проявился в усиленном виде по понятным соображениям достижения целей исторического реванша под девизом «Даёшь Кёнигсберг!». По «открытии» нашей области для свободного посещения иностранцами сюда хлынула масса германских «туристов», среди которых выделялись представители большого сообщества так называемых «изгнанных». Последние не только старались найти спрятанные в земле семейные реликвии, но и под видом «гуманитарной помощи» вершить вполне германскую политику ослабления русского общественного самосознания под измышленным предлогом якобы «великого немецкого культурного наследия региона». Ими утверждалось, что оно навечно воплощено в могиле философа И. Канта, германской брусчатке, немецких зданиях и т.п. «клейнодах бесценных». Невидимые мощные германские флюиды, от них якобы исходящие, мощно и непременно перековывают сознание российских граждан, с удовольствием расстающихся с «противоестественным» здесь русизмом, наполняясь взамен германизмом. Немцы, в частности, Э. Маттес из Люнебурга, и другие друзья местного Университета (тогда КГУ, теперь – БФУим. И. Канта) стали вооружать этой ментальной «пробивной» и лживой схемой своих местных слуг-коллаборантов вроде «соросовских» профессоров Ю.В. Костяшова, Г.В. Кретинина, В.И. Гальцова, В.Х. Гильманова… и пошла писать губерния. «Политике» этого рода, исходящей не от государства, а от нанятых компрадоров, уже значительно больше тридцати лет. Создана сеть просепаратистских СМИ, немецких музеев, навязана масса чуждых символов, разбросанных повсеместно в виде памятных знаков, табличек, зданий, названий. Самое главное – сколочена «пятая колонна» из объединённой профессуры и доцентуры главного университета, писателей и журналистов с их вождями, вроде любимых в ФРГ «российских писателей-демократов» Б. Бартфельда и О. Глушкина, агитирующих за всё немецкое… Создана сплочённая сеть носителей чуждого для России духа вторичной германизации региона (или его дерусификации и регерманизации). Впечатляют триумфальные итоги немецкой политики в Калининграде при полном отсутствии русской политики местных властей. Недаром в Германии постоянно проводятся «триумфальные» мероприятия, в которых немцы делятся победными «суммирующими» результатами своей реваншистской деятельности по насаждению измены в Калининградской области. Давайте и мы посмотрим, о чём они говорят и что намечают делать дальше. Несколько лет тому назад вышеупомянутое мощное «восточно-прусское» землячество в ФРГ провело специальное, так сказать, отчётное мероприятие. Публику собрали по случаю доклада В.Т. Рикса (Dr. W.T. Rix) о торжестве германизма в Калининграде. Доклад, продолжавшийся 1 час 25 минут, так и был назван: «Северная Восточная Пруссия и немецкая культурная традиция – её воздействие и наш долг»[3]. Сразу заметим, что немцы постоянно поминают Пруссию как фактически существующую, хотя она юридически и практически была ликвидирована. Они её возрождают, настойчиво «отменяя делом» соответствующее решение Контрольного Совета союзников, победителей Германии, о её устранении с лица земли как ядра и закваски воинственной Германской Империи. В самом начале доклада немецкий исследователь Рикс обозначает цель выступления – рассказать о воздействии якобы неизбывного местного германского духа «на русских», живущих в «Северной Восточной Пруссии», и обозначить новые задачи, считая, что происходящее в Калининграде ко многому их «обязывает». Докладчик последовательно демонстрирует ряд фотографий, сделанных в Калининграде и регионе, комментируя их и ставя новые цели. Победу столь чаемого германизма он для начала иллюстрирует показом внедряемого обычая помещать автомобильные номера в рамки с обозначением немецкой надписью «KONIGSBERG» и соответствующим гербом. Др. Рикс, демонстрируя значительное число таких «кёнигсбергских» номеров, с ухмылкой и торжествующим смешком произносит: «это не случайность, но система». Он заявляет, что «стало «нормой» положение, когда «в Кёнигсберге очень большое число автомашин регистрируется с такими номерами». Здесь некоторая передержка (номеродержатели не регистрируются), но тенденция указана верно. Немец, конечно, несколько преувеличил долю «кёнигсбергских» номеров. Их пока меньше половины, но это число, очевидно, растёт, показывая тревожную тенденцию, справедливо названную вышеупомянутым «нашим» немцем У. Нимайером проявлением «дерусификации региона». Представители ФРГ упирают на спонтанность процесса распространения «кёнигсбергских номеров», хотя, бесспорно, он таковым не является. Немцами давно сплетены «ловчие сети», занимающиеся внедрением этой русофобской моды, чтобы действительно укоренить самоубийственные практики самоликвидации русского чувства в массах. Тот же факт, что находятся глупцы, «воспитанные» воспринимать чуждые германские символы как свои, доказывает лишь силу современной системы «обидиотивания» масс хорошо организованным меньшинством лиц, знающих, что им нужно на Русской земле. Д-р Рикс эту подоплёку хорошо знает, но о ней не упоминает, говоря о промежуточных результатах немецкой политики в Калининграде, специально не показывая всех «организационных пружин», находящихся в распоряжении Германии. Так и в случае с навязанной местной «прогерманской сетью» деятелей практикой «кёнигсбергских номеров», демонстрируемых лектором.





Др. Рикс сделал привычный для реваншиста вывод, который в Калининграде можно слышать с начала 1990-х гг. Он изрёк: «Водители автомашин показывают своё понимание того, что они живут не только в Калининграде, но и перемещаются по улицам старого Кёнигсберга. Это свидетельство раздвоения внутреннего самосознания <…> людей…».