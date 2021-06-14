 

Молодые американские евреи меньше поддерживают Израиль

Согласно анализу исследовательского центра Пью (Вашингтон), между пожилыми (старше 65 лет) и молодыми (18-29 лет) американскими евреями не наблюдается большой разницы в религиозности, зато заметна существенная разница в самоидентификации и отношении к Израилю.
Молодые евреи даже чуть более (в пределах 2-5%) религиозны, чем пожилые, они чаще говорят о вере в Бога и о том, что для них очень важна религия. 
Однако молодые евреи заметно реже говорят о том, что для них важно быть евреями (37% vs. 46%), что у них есть общее с евреями Израиля (54% vs. 63%), что заботиться об Израиле важно для их еврейской идентичности (35% vs. 52%), что они чувствуют эмоциональную связь с Израилем (48% vs. 67%).
84% пожилых и только 61% молодых евреев говорят, что память о Холокосте важна для их идентичности. 
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APN.ru