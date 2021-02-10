 

Термин "грудное молоко" обижает трансгендеров

Несколько британских больниц признали, что их врачам, медсёстрам и акушеркам предписано не употреблять слова "матери" или "грудное молоко", а отдавать предпочтение словосочетаниям "родящие родительницы" (birthing parents) и "человеческое молоко" (human milk). Другие нововведения: заместить слово "женщина" словосочетанием "женщина или персона", заместить слово "отец" словами "родитель", "со-родитель" или "второй биологический родитель", в зависимости от обстоятельств. Предполагается, что эти замены не будут обижать трансгендеров и обеспечат "гендерную инклюзивность". 
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APN.ru