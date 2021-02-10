Термин "грудное молоко" обижает трансгендеров

Несколько британских больниц признали
, что их врачам, медсёстрам и акушеркам предписано не употреблять слова "матери" или "грудное молоко", а отдавать предпочтение словосочетаниям "родящие родительницы" (birthing parents) и "человеческое молоко" (human milk).
Другие нововведения: заместить слово "женщина" словосочетанием "женщина или персона", заместить слово "отец" словами "родитель", "со-родитель" или "второй биологический родитель", в зависимости от обстоятельств. Предполагается, что эти замены не будут обижать трансгендеров и обеспечат "гендерную инклюзивность".