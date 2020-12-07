Белорусский протест: тренды конца ноября

Прежде всего отметим основной тренд конца ноября – это вырождение жанра «большой воскресный марш», существовавшего в августе-октябре, в нечто иное под названием «Марш соседей». Собственно, плавную смерть больших маршей мы наблюдаем с 1 ноября, когда фактически провалился «Марш на Дзяды», впервые собравший не 100 и не 50 тысяч, а около 5 тысяч человек, из которых до Куропат дошло с тысячу.





В дальнейшем большой жанр выродился в отказ от попыток собраться где-то в центре и превратился в мелкие районные демонстрации, когда в минских «спальниках» собираются небольшие колонны и занимаются в основном тем, что разбегаются при виде силовиков, а затем собираются вновь. Продолжается эта занимательная деятельность уже две недели.





Смысл?.. Организаторы расписывают плюсы подобного – демонстранты не зависят от закрытого метро, в «своих» районах легче укрыться, а силовики распыляют силы по городу. Плюс наращиваем параллельные связи, организуем районы-кварталы. Определенная партизанская логика в этом, конечно же, есть. Вот только какое это имеет отношение к свержению Лукашенко?..



