 

Синдром потерянной руки

 
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что последствия техногенных аварий в Норильском промышленном районе нужно ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.
 
«Невыполнение собственниками опасных производственных объектов обязательных требований в области промышленной безопасности, слабый контроль и неэффективность сложившейся системы предупреждения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в текущем году привели к трем техногенным авариям в Норильском районе», — сказал Патрушев.
 
В ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах СФО он подчеркнул, что «необходимо в кратчайшие сроки обеспечить ликвидацию последствий этих аварий».
 
Красноярский край в последнее время регулярно попадает в сводку федеральных новостей. С одной стороны, чему удивляться – это крупнейший регион России, в 2019 году здесь удачно прошла Универсиада. Здесь же расположены и крупнейшие промышленные предприятия, исправно пополняющие федеральный бюджет. С другой стороны, очевидна пристрастность ряда СМИ и лидеров мнений, освещающих любой информационный повод исключительно в разрезе того, насколько негативно это можно истолковать для действующего губернатора. Происходит ли это стихийно? 
Многое станет понятнее, если мы проследим, когда именно начался информационный «накат» на губернатора Усса.
 
Начать следует с того, что в 2018 году население края впервые за последние двадцать лет получило губернатора из местных. С 1998 года краем правили «варяги» - Александр Лебедь, затем выходец из «Норильского никеля» москвич Александр Хлопонин, которого сменил его же бывший подчиненный Лев Кузнецов. На смену Кузнецову, досрочно ушедшему в отставку, пришел Виктор Толоконский (Новосибирск), также не досидевший до окончания срока полномочий. Понятно, что с приходом Усса жители края связывали определенные надежды. 
 
Чего нельзя сказать о руководителях «Норильского никеля», из года в год успешно снижающих объем налоговых выплат в бюджет края. 
Владимира Потанина, владельца «Норникеля» и одного из богатейших людей мира, понять можно. Пока краем правили его же подчиненные, между руководством корпорации и администрации не возникало никаких конфликтов. Просто не существовало почвы для их возникновения. Все изменилось с приходом Усса. На Красноярском экономическом форуме 2018 года новый губернатор представил проект «Енисейской Сибири» - комплексного развития края и соседних регионов. А «Норильский никель» презентовал программу «Южный кластер», в результате реализации которой ожидалось строительство новых добывающих мощностей в объеме 4 млн тонн. Однако цена, которую запросила корпорация за участие в «Енисейской Сибири», была достаточно высокой – инвестиционный налоговый вычет, включение в реестр участников РИП (региональных инвестиционных проектов), применение региональной налоговой льготы в виде понижения ставки по налогу на имущество. 
 
Поскольку Владимир Потанин, как большинство успешных бизнесменов, целенаправленно минимизировал расходы на протяжении последних 20 лет, в результате чего доля налоговых платежей «Норильского никеля» в краевом бюджете сократилась с 70% до 22%, губернатор счел новые льготы чересчур щадящими. В подобных случаях компромисс обычно находится в результате длительных и изматывающих переговоров, но Потанин, видимо, решил иначе: просто поменять губернатора. Характерно, что на какое-то время его ситуативным союзником стал другой авторитетный бизнесмен Анатолий Быков, также ожидавший от Усса режима наибольшего благоприятствования. Быков, как и Потанин, очень огорчился, обнаружив, что Усс не желает давать поблажек никому. 
 
Сам Александр Усс расценивает подобное поведение как «синдром потерянной руки» - известное в медицине явление, когда у человека ампутирована конечность, а он все еще испытывает неодолимую потребность ею двигать. 
 
И с весны 2019 года начались информационные атаки на Усса. Столичные противники Усса «раздували» лесные пожары, не брезгуя приглашением «звезд Инстаграма». А присные законопослушного Анатолия Быкова, которому на сегодняшний день предъявлены обвинения в пяти убийствах, выдавали сюжет за сюжетом о коррупции в окружении губернатора, в чем им посильно помогал выплывший в Москве из глубин забвения скандальный тележурналист-«расследователь». Невесть откуда взявшиеся экоактивисты собирали митинг за митингом с одним тезисом: в Красноярске черное небо, а губернатора Усса нужно отправить в отставку.
 
Летом 2020 года события приняли неожиданный оборот – Анатолий Быков был арестован, и в тот же миг большая часть активистов-общественников куда-то испарилась. А затем произошла крупнейшая экологическая катастрофа в окрестностях Норильска, вотчине Потанина: больше двадцати тысяч тонн дизельного топлива вылилось из проржавевшей цистерны (по документам подразделения «Норникеля», только что прошедшей капитальный ремонт) и погубило все живое в тундре и водоемах на сотни километров окрест. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила нанесенный «Норникелем» природе ущерб в 148 млрд рублей. Еще в сорок миллиардов обойдется многолетнее восстановление живности в водоемах, по данным Росрыболовства.
 
Казалось бы, само небо посылает Потанину знак – хватит тешить амбиции и заниматься укрощением строптивых губернаторов, самое время взяться за наведение порядка на собственном предприятии. Но владелец «Норникеля» закусил удила – устранение Усса для олигарха, видимо, вопрос принципа и в каком-то смысле самоуважения. В попытках опорочить губернатора в глазах федерального центра нанятые на «никелевые» деньги инфокиллеры даже арест Виссариона, самопровозглашенного живого Бога, без малого тридцать лет охмурявшего свою паству в Курагинском районе Красноярского края, умудрились связать с Уссом – мол, сектанты с ним были в сговоре все эти годы, вот даже фотографировались вместе. (Потом оказалось, что люди на фотографии из секты давно вышли, и строили они не дом для Усса, а павильон для Универсиады; но ведь фальшивая сенсация уже прозвучала). 
Расчет Потанина понятен, хоть и эфемерен – всеми возможными способами компрометировать Усса в глазах администрации президента, создать устойчивое впечатление царящей в крае смуты и добиться замены неудобного губернатора кем-то удобным, понятным, предсказуемым. Тогда и расходы на оздоровление экологии, реновацию изрядно обветшавшего Норильска и прочую «социалку» можно будет по максимуму урезать. 
 
Что любопытно – в бюджет Красноярского края «Норильский никель» в этом году заплатит 60 млрд рублей. Это примерно одна тридцатая состояния Владимира Потанина, сколоченного им за последние 25 лет из денег, «сэкономленных» на налогах в бюджет края и страны.
 
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