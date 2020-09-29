Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане





Я живу в Казани, столице Республики Татарстан, власти которой считают, что они очень особые, отдельное государство в государстве. Татарский язык стал одним из символов суверенитета - мол, мы государство, у нас два государственных языка, и мы заставим всех учить татарский язык (далее ТЯ). И пошло-поехало с начала 90-х гг. Сначала 2, 3 часа, потом больше, сложнее, ввели экзамены, обязательное тестирование в 9 классе и т.д. При этом часы на русский планомерно урезались. До 2015 г. это происходило потому, что предметная область «Филология» не была чётко разделена и можно было «играть» часами, что в Татарии с удовольствием и делали. Народ давно роптал, пытались судиться, доходили до Конституционного суда РФ, но закон что дышло. Только в 2015 году, по поручению Президента России, при разработке ФГОС, по которому сейчас учатся в школах, отменили региональный компонент и единую до этого предметную область «Филология» разделили на блоки по русскому языку, иностранному языку и родному языку. Это было сделано как раз для того, чтобы прекратить практику передачи часов с изучения русского языка на родной язык. В примерных учебных планах по новым ФГОС были показаны часы на тот или иной предмет. Но в Татарии нашли и тут лазейку. На основе ФГОС были разработаны примерные учебные планы для школ с русским языком обучения; школ с русским языком обучения, в которых дополнительно изучается национальный язык, и школ с нерусским языком обучения (так называемых национальных школ). И почти все школы в РТ в итоге перевели на учебный план для так называемых национальных школ, где было много «родного языка». Родным языком всем учащимся назначили татарский. В этих учебных планах было мало часов на русский, потому что там русский предполагается к изучению как неродной. Поскольку «Филология» входила в обязательную часть учебных планов и до 2015, то все блоки языков оставили там же. При этом никто не задумался, каково будет это реализовать на практике. Я веду речь о родных языках, прежде всего.





Федеральный центр много лет ничего не замечал: видимо, было выгоднее обменять права русских и других нетитульных на лояльность местных элит. Но что-то изменилось, в 2017 году Москва не продлила договор с Татарстаном, мол, это обычный субъект федерации, ни к чему выделяться. А потом Президент России снова вспомнил про языки. Хотя он говорил ещё в 2015-м о том, что нехорошо заставлять учить неродной язык и урезать часы русского, тогда его слова проигнорировали. Зато в 2017 году внезапно отправили Генпрокуратуру проверять соблюдение прав в области изучения языков. Видимо, это было связано с предстоящей предвыборной кампанией. Люди прекрасно это поняли, но воспользовались моментом, чтобы добиться своего. И да, за пределами Татарии и других (не всех) национальных республик никого не волновала эта проблема. Поскольку федеральные СМИ на этот счёт практически молчали и молчат, толком про это так никто и не знал, и не знает.





У меня ребёнок школьник, так что тему я знаю на себе. И в 1-м, и во 2-м классах было много татарского и на треть меньше, чем в российских регионах, русского. Например, в сентябре 2017 сын пошёл в 3-й класс, у него было 3 урока русского в неделю, 3 урока чтения и 6 (ШЕСТЬ!) уроков татарского. Да, формально это 3 урока татарского языка и 3 урока чтения на нём, но фактически они велись по одному учебнику и сливались в один предмет – «татарский язык». В это же время школьники третьих классов в областях России получали 5 уроков русского и 4 урока чтения. При этом мы должны за урезанные часы пройти ту же самую программу. Как думаете, это реально? И каковы будут результаты гонки? Мы пропускали темы, часть нам задавали для самостоятельного освоения, часть наша учительница, спасибо ей большое, разбирала на продлёнке, хотя это ей не оплачивалось, и мало кто из учителей это делает. Методика изучения ТЯ отвратительная, за более чем двадцать лет эксперимента русскоязычные, да и многие обрусевшие татары, так и не заговорили на татарском. Она не принимает в расчёт то, что для русскоязычных (да и для многих обрусевших татар) ТЯ – это иностранный язык, совершенно не похожий на русский. У них нет словарного запаса, нет языковой среды. При этом детям сразу с 1-го класса начинают давать грамматику, а она у ТЯ сложная, то есть расчёт идёт как на владеющих языком. Программы изучения русского и татарского никак не соотносятся. В 1-м классе дети ещё писать не умеют, на русском учат буквы, а на уроках татарского их заставляли писать десятки слов печатными буквами в словарик и учить их. Сложность заданий по ТЯ никак не зависит от реального уровня знаний языка школьниками. Такое впечатление, что создатели методики изучения вообще не имели в виду, что русскоязычные его могут выучить. Полное впечатление, что есть только установка – заставить учить татарский как язык «титульной» нации, так сказать, поставить на место «этих русских». В принципе, это становится ясно, когда главный аргумент сторонников обязательного изучения татарского – «вы живёте на земле татар, учите язык».

Вернёмся к заданиям. Они непосильны, часто выполнить их не могли нормально даже носители языка. Выполнение заданий превращалось в какой-то квест по поиску знакомых татар, при этом у них оказывалось совершенно разное представление о своём собственном языке. Соседка рассказывала случай, как на одно и то же задание от трёх знакомых татар получила три разных ответа. И что? Учительница при проверке выдала четвёртый вариант. Какой же из них на самом деле верный -- ученик так и не понял. Например, наше задание из 1-й четверти 3-го класса: написать сообщение о блюде татарской кухни на татарском языке из пятнадцати предложений и пересказать. Естественно, мы не можем это сделать сами, нашли в интернете, потом час переводили, потому что в сети нет нормальных русско-татарских словарей и онлайн-переводчиков. Пересказать ребенок не смог всё равно, только расплакался. Мы потратили почти два часа с нулевым результатом.





Многие учителя татарского ставили русским заниженные оценки: мол, русский не может знать ТЯ на 5. Обманывали и заставляли сдавать тестирование ЕРТ по татарскому после 9-го класса, якобы оно обязательное, хотя по закону в России обязательны ОГЭ только по русскому и математике. Грозили тем, что не возьмут в 10 класс и пр. На этом ЕРТ, чтобы показать высокие результаты, которых в реальности нет, школьникам давали списывать. Как думаете, как дети относятся к этим учителям и прочему? После садиков, где тоже детям в ущерб занятиям по развитию моторики и речи дают ТЯ, после 11 лет в школе -- всё равно язык не знают. Русскоязычные много лет просили сделать нормальную методику обучения разговорному языку на 1-2 часа в неделю, им отказывали. В РТ есть много татарских школ, но ни одной «русской», которая работала бы по общероссийским стандартам. Несколько лет назад тогдашний премьер Халиков обещал подумать над открытием русских школ, но ничего сделано не было.





Много лет на нас было наплевать всем. Люди нанимали репетиторов, чтобы подготовиться по русскому к ЕГЭ, потому что разница в часах на русский в Татарии и в других областях России за все годы школы огромна, всю программу по русскому в школе освоить просто нет возможности. А впереди ЕГЭ по русскому.

Когда в 2017 Путин В.В. сказал о добровольности изучения национальных языков, люди в Татарии обрадовались. И если бы сразу нам пошли навстречу, подготовили нормальную методику по разговорному языку на 1-2 часа и не на все 11 лет школы, наверное, всё прошло бы гораздо спокойнее. Ещё в сентябре 2017 г. в нашем классе, например, учить ТЯ в облегчённом виде было согласно больше половины. Но Минобр РТ встал намертво. Они рассылали по школам откровенно ложную информацию, вывесили её даже на своем сайте, что обязательное преподавание татарского в таких объёмах якобы полностью законно. Потом это разъяснение сняли по представлению прокуратуры. Впрочем, подтасовки давно стали стилем местной татарстанской «элиты».

В местных СМИ поднялась какая-то вакханалия, сплошное враньё и демагогия, что татарский якобы вообще запретить хотят. Чего стоят статьи хотя бы в местном издании «Бизнес Онлайн» и комментарии к ним. Практически все они только за одну точку зрения – всех заставить учить ТЯ, создаётся картина, как будто его изничтожают. Накал комментариев поражает иногда, столько русофобии, переходящей в ненависть. В какой-то статье модераторы даже признались, что основной поток ненависти идёт именно от сторонников обязательного ТЯ.

Родители школьников же хотели и хотят реализовать свои права на добровольное изучение языка. Все эти годы все в Татарии учились по третьему или четвёртому варианту базового учебного плана, созданного для национальных школ с обучением на родном (нерусском) языке. И почему-то за всех нас решили, что наш родной язык – это татарский. Причём самое интересное, что татары в Башкирии, например, «государственный» башкирский учить не хотят, но при этом хотят в РТ всем преподавать «государственный» татарский. И с осени 2017 года русские чего только не услышали про себя – пьяницы, лентяи, дети тупые, «чемодан-вокзал-Рязань», что тут хотят с нами как в Чечне справиться и т.д., обвинения в русском великодержавном шовинизме, татарофобии, фашизме, нацизме и прочих «измах». На правительственном канале ТНВ тех, кто не хочет учить татарский язык, назвали недалёкими узколобыми людьми, которые не хотят поднять голову от миски. Неужели после такого отношения власти Татарии рассчитывали, что люди захотят изучать татарский? В нашем классе, например, только четыре человека в 2017-м на него пошли, сейчас осталось двое, причём среди отказавшихся есть и татары.

В Татарии есть т.н. «татарские» школы, но в большинстве из них постоянный недобор учащихся. Кричат, что татарский язык умирает, но непонятна логика: как может умереть язык от того, что его не будут учить нетатары? Понятно, что власти РТ боятся, что при добровольности его не будут учить сами татары, но при чём тут остальные? К тому же, ещё раз повторю, методики совершенно не рассчитаны на освоение языка, то есть задача обучить языку не ставится. Ставится задача заставить сидеть на уроках, результат не важен. В своё время Ольга Артёменко говорила, что на самом деле это способ выдавливания русскоязычных из республики. Сниженная оценка по ТЯ в аттестате многим испортила средний балл и не дала поступить в вуз. Я слышала, были случаи, когда не засчитывали оценки по русскому, если ребёнок переезжал в русский регион, потому что здесь он прошёл меньше, чем надо, часов, и приходилось много нагонять. Чтобы сдать ЕГЭ по русскому, все сидят с репетиторами. Высокие результаты ЕГЭ в РТ выходят потому, что всеми силами выдавливают не слишком успешных учеников из школы после 9-го класса – уже идёт отбор лучших, плюс занятия с репетиторами. Проверки Рособрнадзора, кстати, выявили не так давно, что в РТ систематически завышают оценки, особенно по русскому языку.





Местные националисты обвиняют федеральную власть, например, что закрывали в РТ сельские татарские школы, а городские постепенно обрусели. Но школы находятся в полном ведении местного Минобра. В престижной и дорогой Международной школе в Казани учатся дети депутатов, членов правительства, в том числе высшего руководства республики и пр. Почему-то там татарский преподаётся всего 1 час в неделю и только до 5-го класса, а преподавание вообще идёт в основном на английском. Это неприкрытое лицемерие – говорить о ценности татарского языка, заставлять всех прочих при этом учить его по 5-6 часов в неделю, а своих деток освободить от родного татарского, да ещё и учатся по пятидневке, а прочим запрещают.

А сколько денег, вероятно, разворовали, выделенных на «развитие татарского языка»! Выделялась каждый год большая сумма, куда всё уходило, если методики не менялись, в школах учебников не хватало, рабочие тетради по ТЯ заставляли покупать родителей, так и не разработано полноценных онлайн-словарей, учебников, онлайн-курсов, мобильных приложений и прочего.

Мы понимаем, что мы – разменная монета в торгах между федеральным центром и республиканскими «элитами». Больше двадцати лет ничего не замечали, как законы нарушаются, а тут вдруг в 2017-м увидели. Что в школах творилось тогда! Родителей всеми правдами и неправдами пытались заставить или уговорить выбрать татарский язык для изучения. Брали на жалость к "бедным учителям татарского", которых стали сокращать и которые до этого имели надбавки за преподавание до 10-20%, вели по полкласса, при этом ни за что не отвечая. Когда в своё время сокращали учителей русского, почему-то никого это волновало, их не было жалко. Практически во всех школах в Татарии после проверок прокуратуры были «выбраны» учебные планы для школ с русским языком обучения, в которых проводится изучение родного языка, где в обязательной части прописано два часа на «родной язык» и 1 на «родную литературу». На самом деле, конечно, эти учебные планы спущены из местных органов управления образованием. Русскоязычным предлагают выбрать родной русский, люди радуются хотя бы этому и выбирают. Вот только по закону об образовании и ФГОС до 2018 г. в этом блоке не было вообще предусмотрено изучение русского языка. Спасибо депутатам Госдумы, особенно из Татарии и Сев. Осетии, они заблокировали в своё время поправки о внесении в список родных языков -- русского языка. Но после прокурорской проверки Минобразования РФ милостиво разрешили в часы «родного языка» вести русский.

В 2018 г. в Госдуме приняли так называемые поправки о добровольности изучения родного языка в «Закон об образовании РФ». По ним за законными представителями учащихся закрепили право выбирать язык для изучения в рамках «родного языка», в том числе русский язык. Первоначально поправки предполагали добровольный выбор изучения самой предметной области «родной язык», поскольку любому здравомыслящему человеку понятно, что это типичная индивидуальная образовательная потребность. А для обеспечения таких во ФГОС предусмотрена вариативная часть учебного плана, где можно в каждой конкретной школе вести те предметы, которые считают нужными школа или родители. И это бы решило все вопросы. Кто-то выбирает изучение родного языка, кто-то – углублённой математики, кто-то – второго иностранного и т.п. Но нет, националистически озабоченная общественность во главе с Татарстаном снова подняла волну истерии в СМИ. Сколько писем написали родители, пытаясь объяснить очевидные, казалось бы, вещи. В результате приняли вариант «ни нашим, ни вашим»: родной язык изучается в соответствии с ФГОС (напомню, по ныне действующему ФГОС, блок «родной язык и литература на родном языке» обязателен к изучению во всех школах), а вот выбрать язык в рамках предмета родители уже могут сами. При этом в самом законе об образовании оговаривается механизм реализации права на изучение родных языков: для этого создаются национальные школы, классы и группы с изучением родного языка или на родном языке. Но это положение никем не берётся во внимание, налицо противоречие закона и ФГОС. Родители на эту тему тоже много писали и в Госдуму, и в Минпрос – все обращения оставлены без внимания и часто без ответа.





Что очень интересно, до 2018 г. большинство школ в областях России даже не подозревали, что по ФГОС есть такой обязательный вроде как на всей территории РФ предмет – «родной язык». До сих пор он преподавался только в национальных республиках. Русскоязычные Москвы, Петербурга, Владимира, Нижнего и многих других городов не учили, а много где и сейчас не учат этот предмет, для них достаточно просто русского языка. В 2017-18 учебном году для острастки татарстанские органы опеки даже оштрафовали одну семью за то, что они отказывались водить ребенка на «родной язык». Но тогда надо было всю Россию штрафовать. Наши обращения за помощью к учительской и родительской общественности в этих регионах не принимались всерьёз, или нам отвечали, мол, вы же живёте в национальной республике, вот и учите местный язык. Трогательное единение и взаимопомощь русского народа, да. Как они удивились и возмутились, когда у них в регионах также стали вводить этот предмет! Возмущаются до сих пор.





Итак, с конца 2017 г. три часа в неделю наши дети в основном маются дурью, потому что обычный русский в эти часы вести нельзя, предмет «русский как родной» плохо разработан методически, учебники недавно напечатали, но в Татарии в школы их почти нигде не закупают, потому что они довольно дорогие. Местные власти не горят желанием тратиться на учебники родного русского языка. В 2017 г. -- а во многих школах до сих пор -- часы эти отдают учителям татарского, чтобы дать им нагрузку и зарплату. Уровень преподавания весьма низкий, прямо скажем. Когда в то время я просила на уроках родного хотя бы повторять пройденное на русском, мне одна мамочка, татарка, так и сказала, мол, что это вы будете русский знать лучше нас, нечего, не положено. Получается, нормальный русский язык давать в часы «родного русского» нельзя: дети обгонят тех, кто изучает в это время родной нерусский. Другие предметы школьной программы давать тоже нельзя, ведь тогда дети обгонят по этим предметам тех, кто изучает родной нерусский. Отпустить домой выбравших родной русский нельзя, потому что другим будет обидно, они тоже захотят домой.





Выходит, введение обязательного предмета «родной язык» для всех поголовно сделано только для того, чтобы в эти часы обеспечить обучение татарскому языку желающих и не позволить тем, кто выбрал русский язык в качестве родного, их обогнать в усвоении русского языка или других предметов. Выходит, местные власти не хотят, чтобы у русскоязычных детей была возможность получать востребованные ими знания, и они решили так: не хотят учить татарский – их выбор, но учить что-то полезное вместо него мы им тоже не дадим. Омерзительная логика, не так ли?





Во многих школах уроки «родного русского» - это бездарная потеря времени и профанация обучения. В Татарии в разных школах на этих уроках детям преподавали и преподают то, что взбредёт в голову учителю и школе: «Наследие Татарстана», ложкари (учили играть на деревянных ложках), биографии знаменитых татар, татарскую литературу на русском языке, риторику (теоретически самый приемлемый вариант; на практике он вылился в то, что риторику преподавали учителя татарского языка, при этом их квалификация для такого предмета под большим вопросом, бывало, что ученики были грамотнее учителей) и т.д. Надо отдать должное некоторым директорам школ, в том числе нашей, где часы «родного русского» отданы учителям русского языка и занятия ведутся по примерной программе, разработанной Минпросом России.





Фактически, в национальных регионах, как под копирку, идёт всплеск националистических настроений, умело подогретых на языковой теме. Местные этнократы через ручные националистические организации типа ВТОЦ и «Азатлык» и подконтрольные им СМИ раскачивают ситуацию. Если бы ещё в 2017 г. федеральная власть одёрнула их – не был бы так раздут вопрос с языками. Его раздували и продолжают это делать СМИ нацрегионов с полной поддержкой СМИ иноагентов типа «Идель. Реалии», «Радио Азатлык» от «Радио Свобода» и пр. Похоже, что властям Татарстана нужен не сам родной татарский язык (за 26 лет не видно результативных усилий по его развитию), а «государственный язык» - как символ того, что они государство в государстве и могут делать тут что хотят, игнорируя российскую власть и своё собственное «нетитульное» население.





Сейчас обсуждается новый проект ФГОС (обещали принять в 2020, пока новостей не видно), по которому предметную область «родной язык и литература» так и оставили в обязательной части учебного плана, при этом разрешают в эти часы вести региональный «государственный» язык. Во многом это результаты усилий татарстанских властей, чтобы снова заставить всех учить татарский язык уже как «государственный» язык региона. Мы пишем и пишем обращения в Москву, что нельзя оставлять предмет «родной язык» в обязательной части. Сам выбор предмета «родной язык» для изучения должен быть добровольным. Ну не может он быть обязательным, потому что система образования РФ не в состоянии обеспечить всех учащихся обучением их родным языкам: у нас в стране более 180 национальностей. То есть школа не может обеспечить всем ученикам изучение их родных языков, но заставляет изучать предмет, т.е. выбирать многим заведомо неродной язык. Это чистой воды дискриминация, но нас никто не слушает.

Каждую осень снова появляются сообщения о том, что в той или иной школе родителей вынуждают выбирать татарский язык. Но в этом году их стало резко больше. То ли республиканские власти вдохновились поддержкой празднования 100-летия давно не существующей ТАССР, то ли поддержкой ныне действующего главы республики на выборах (а внутри Татарии он по-прежнему зовётся Президент Татарстана), то ли горячим одобрением так называемых полилингвальных школ, то ли местные власти решили, что три года прошло, всё улеглось, можно снова закручивать гайки. Полилингвальные школы здесь прозвали «шаймиевскими», потому что именно Минтимер Шаймиев пробил этот проект (но деньги получили из федерального проекта «Образование»). Они якобы предполагают разные образовательные программы с изучением иностранного, русского и обязательноготатарского в разных сочетаниях. Поскольку по документам это обычная школа с закреплённым микрорайоном, они объявили, что откроют классы, где на «родном» можно будет выбрать русский. На самом деле этого сделать не дают. Директор с гордостью заявляет в интервью, что никто не захотел отказался от татарского. Но по соцсетям ходили сообщения от родителей, которые писали, что это неправда. Общий принцип – хотите учиться в нашей «крутой» школе с углублённым изучением английского, бассейном, новым зданием и пр. – выбирайте татарский или уходите. Кстати, это общий принцип практически для всех так называемых «элитных» школ в Казани – шантаж и обман. А уж что творится в районах Татарии – отдельный большой разговор.





Чтобы не давать голословные описания нынешнего положения дел, приведу для примера реальные публичные комментарии из открытых постов в сообществах ВКонтакте «РОСТ» и «Поборы в школах и детсадах». Их в этом году стало заметно больше, чем в прошлом. Авторская орфография сохранена:





«Когда в школу поступали, брали заявление о том, какой язык учить будем. Написали русский. Оказалось, что это просто формальность и нас заставляют учить татарский.»





«Мы написали отказ от татарского языка. Но ребёнок пришёл и говорит, что татарский у него был. Позвонили директору, с вопросом почему, она ответила, что перевела его в русскую группу по изучению татарского. Насколько это правомерно. Напишите пожалуйста законы, чтобы преподнести директору. Я не хочу чтобы у ребенка был татарский язык.»





«У меня такая же ситуация...Ребёнок с 1-го по 4-ый класс изучал татарский язык в русской подгруппе. Сейчас, перейдя в пятый класс, в бланке заявления написала русский/русский, но ребёнка определили опять в эту группу...»





«Прошу у Вас помощи- грамотно составить заявление-претензию на имя директора в школе. К сожалению не владею всеми этими тонкостях, извините... Суть такова: Мой ребёнок с первого по четвёртый класс изучал татарский язык в русской подгруппе. Сейчас он перешёл в пятый, и я решила выбрать для него Родной язык-русский(риторика),чем обозначила это в заявлении, придя родительское на собрание. Но, моего ребёнка опять определили в эту же подгруппу, где он учился ранее. Этот вопрос я решала через классного руководителя,в роде на один день перевели в другую группу. Но,как утверждает мой сын, там очень много детей со всех классов, мест даже сидеть нет. Со слов моего ребенка- зауч сказала, якобы много родителей написали заявление на изучение Родного языка-русский, поэтому "ОНИ" решили что мой ребёнок останется в русской подгруппе татарского языка. Меня это никак не устраивает.»





«С садика прислали, расписание занятий. Три, ТРИ, татарского. Мы не ходили и не ходим, сразу написали заявление, с нами не ходит еще мальчик один. В это время пока они на татарском, наши просто сидят в группе. Разве не заменили татарский на родной язык? И вообще, развитие речи и обучение грамоте нужнее!»





«Пишу пока анонимно, но доведу дело до конца. Казань, 165 школа на Бичурина, учимся уже давно, всегда было заявление только на русский родной, никогда не было татарского, а с этого года в расписание воткнули по 3 часа обязательного татарского без вариантов. Прошу провести проверку и наказать директора школы за нарушение нашего права выбора родного языка и невозможности отказа от татарского.»





«Давали бы ещё выбрать родной, перевелись в новую школу, нам прямым текстом сказали или татарский для знающих язык или татарский для русских, вы же в Татарстане живете. Так статистику и поднимают.»





«Дело в том, что мы учимся в сельской школе, которая считается национальной. До 2020 года мы учились по русским учебникам, а в этом году нам выдали учебники на татарском языке, при том, что мы являемся русскоязычными жителями. То есть, физика, обществознание, биология и др. Предметы на татарском языке. И преподаватели нам сказали, чтобы мы покупали учебники либо распечатывайте учебники с электронного варианта. И тот ни другой вариант нам не подходит. Тат язык мы не понимаем. Посоветуйте, что можно сделать в нашем случае? Анонимно пожалуйста. Разговор с библиотекарем ничего не дал. Мол она учебники найти не может, и вообще, она человек маленький, ей сказали выдать то что есть, она и выдала».





«Опять возвращаемся к наболевшему. Перевелись в другую школу во второй класс. Вчера получаю сообщение от род. комитета- "Уважаемые родители русской группы, я поеду как и в том году за тетрадями по татарскому" Что??? У меня сразу куча вопросов, какой татарский? Ведь мы выбрали русскоязычную группу. По факту её тут не существует есть либо татарская либо русско-татарская где в обоих изучают татарский язык. Т. Е. как такого выбора нет. И самое страшное что всех всё устраивает, родители молчат. Я прекрасно понимаю что индивидуально с моим ребёнком никто русским языком заниматься не будет в этой школе, но как быть??? Сразу искать новую школу или попробовать добиться справедливости? Кто сталкивался?»

Здесь можно послушать аудиозапись, на которой ребёнка отказываются принять в "полилингвальную шаймиевскую школу" без знания татарского языка: https://vk.com/wall-38874620_482696?fbclid=IwAR30awXRFrTzHbsGmAjxVmwyMmZW_wOWxSIw4__2SXod1MqB2F4bi3YUyIQ