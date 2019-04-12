«Скотный двор» по-кыргызски

В Кыргызстане отмечают 9 лет со дня революции 2010 года. В отличие от спокойных и торжественных мероприятий прошлых лет, на этот раз экс-президент Алмазбек Атамбаев собрал митинг, на котором выступил с критикой действующего президента Сооронбая Жээнбекова и даже выдвинул ему нечто вроде ультиматума, занесенного в резолюцию собрания: "Надеемся, что президент С. Ш. Жээнбеков признает ошибки и у него хватит воли их срочно исправить. Через 2 месяца мы вновь соберёмся на митинг, и в случае отсутствия реальных результатов организуем ещё более масштабные акции". Фактически это угроза новой революции, поскольку прежняя также началась с массовых митингов.

Атамбаев снова заговорил на митинге о правах и свободах, а также о том, что он имеет самые возвышенные стремления: "Мне сейчас не богатство или власть нужны. Мне нужно, чтобы в Кыргызстане была чистая власть, справедливая власть", - говорил Атамбаев на митинге 7 апреля 2019 года в Бишкеке. Это все хорошо, но кто же мешал вождю революции 2010 года, а потом и президенту Кыргызстана такую чистую, справедливую власть построить?

Думается, что настоящая причина его выступления другая - ущемление его личных привилегий. Накануне годовщины революции, Жогорку Кенеш КР принял в третьем чтении поправки в закон "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики", именно в статьи, определяющие статус экс-президента. В предыдущем законе неприкосновенность экс-президента была сформулирована столь неопределенно и широко, что фактически давала ему индульгенцию. В октябре 2018 года закон о неприкосновенности экс-президента рассматривался в Конституционной палате Верховного суда КР, суд признал ее неконституционно и постановил переделать. В новом законе привилегии экс-президентов были существенно урезаны, а кроме того, им было запрещено руководить политическими партиями или участвовать в их деятельности.

И вот тут у Атамбаева проснулась неудержимая тяга к справедливости. Еще бы! Это же было так здорово, когда по закону его не могли задержать, арестовать, допросить и так далее. Также еще 6 апреля 2019 года съезд СДПК (который с Атамбаевым) избрал его председателем партии. Как только закон, который одобрил парламент, вступит в силу, Атамбаеву придется немедленно оставить пост главы СДПК или же с него снимут статус экс-президента со всеми полагающимися привилегиями и неприкосновенностью. От этого момента очень недалеко и до следствия, поскольку дело о Бишкекской ТЭЦ далеко еще не завершено и не закрыто. Вот эти обстоятельства, надо полагать, и вызвали у него приступ чувства справедливости.

В этом моменте Атамбаев, на мой взгляд, полностью себя раскрыл, какой он революционер и радетель за благо народа. Революционер он в оруэлловском смысле. Есть известный роман Джорджа Оруэлла "Скотный двор", в котором была изображена в иносказательном виде борьба за личную власть и привилегии под лозунгами борьбы за права, свободы и равенство. Животные, изгнавшие людей с фермы, изначально имели заповедь: "Все животные равны". Но впоследствии хряк по кличке Наполеон захватил единоличную власть и переделал эту заповедь, тайком дописав к ней окончание: "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".

Роман Оруэлла быстро стал классикой, поскольку он очень уж хорошо описывал перерождение революционных движений за свободу, равенство и братство в режимы личной власти, привилегий и неприкосновенности. Сравнение с Оруэллом было настолько частым, что уже стало восприниматься как риторический прием. Но все же, насколько это был остроумный и наблюдательный писатель. Его образ "скотного двора" находит все новые и новые подтверждения в самых свежих примерах, да вот того же Атамбаева.

Теперь, когда личные привилегии Атамбаева оказались поставлены под самую серьезную угрозу, он снова стал пользоваться самой цветастой демагогией такого, например, стиля: "И меня тоже пытаются посадить. Лучше застрелите меня, я готов собой пожертвовать, лишь бы не пролилась кровь моего народа. Я был обманут, не буду врать. Когда все в окружении говорят, что Сооронбай твой друг, то как не обмануться? В Конституции прописано, что президент выступает гарантом прав и свобод граждан. Но вместо этого он ограничивает их", - говорил Атамбаев на митинге 7 апреля. Прямо-таки революционный призыв все идти на защиту прав и свобод гражданина. Все ясно и понятно: все знают, кто этот гражданин.

Пусть каждый, конечно, решает сам. Но все же, не может не возникнуть простого вопроса: а стоит ли второй раз начинать революцию, если с самого начала понятно, что в сущности речь идет о привилегиях Атамбаева, ну, может быть, еще узкого круга его друзей и приближенных? Он же не новый человек во власти, он уже был полный срок президентом республики, и на этом посту выдающихся результатов не достиг. Точнее, добился, но антирезультатов: падения объема иностранных инвестиций, роста внешнего долга, срыва развития электроэнергетики, критической аварии на Бишкекской ТЭЦ. Коррупция как была, так и осталась вездесущей, несмотря на неоднократные клятвенные обещания Атамбаева ее искоренить. Он нарушил почти все свои обещания, раздаваемые во время революции и после нее. Что он такого может пообещать теперь?

По существу, его фактической программой может быть только программа в духе "Доломаем Кыргызстан", а над горой обломков должен воссиять в блеске неприкосновенности, привилегированности, золотых нагрудных цепей и всего прочего Алмазбек Атамбаев, по его собственному утверждению, чистый перед Богом и народом. Кому-то, может быть, от этого будет хорошо, но, скорее всего, основной массе граждан Кыргызстана от этого будет очень плохо, заметно хуже, чем теперь. В общем-то, это, в своей сути, программа построения оруэлловского "скотного двора", только перед по-кыргызски.



