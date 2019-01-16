Чем шутить можно, а чем нельзя

Известный предприниматель Маргулан Сейсембаев, обладатель весьма цветастой биографии, в последние годы прославился еще и как большой шутник. Многие его выступления проходят в столь эпатажном стиле, что даже срывают аплодисменты.

Талант у него, как у заправского юмориста. Вот, возьмем в качестве примера страсть Сейсембаева к разведению яблок. Казалось бы, о чем тут можно пошутить? Но Сейсембаев нашел свой подход. На открытии музея яблок Alma Museum в Алмате 10 октября 2018 года он повеселил публику такой историей: "Я иностранцам рассказываю: Алматы — не просто родина яблок, а библейский рай. Адам был казахом, а Ева была украинкой. У меня есть факты: Адам в переводе с казахского языка — человек. А Ева — это самое распространённое имя на Украине и в Польше. Когда Ева взяла яблоко, Адам ей сказал: «Алма!», «не бери» по-казахски. Она решила, что это алма — яблоко, укусила и Адаму дала укусить".

Собравшиеся на открытии музея посетители, конечно хохотали. Сейсембаев же тут же ввернул поучение, что без мифа не бывает туризма, и что 78% легенд в мире, на которых стоит туристическая отрасль, не подтверждаются фактами, а вот в Казахстане мифов нет.

Смех - вещь заразительная и очень действенная. Юмор часто отключает рассудок и делает приемлемыми вещи, которые всерьез приемлемыми считать нельзя. Пример ныне покойного российского юмориста Михаила Задорнова тому зримое доказательство. Он в своих выступлениях запустил немало мемов, которые зажили и укоренились в общественном сознании. Например, про американцев: "Ну тупые!". Это, положим, далеко не так, но теперь-то, поди и вырви эту хлесткую фразу, ставшую во многом руководством, из умов поклонников Задорнова.

Вот и речь Сейсембаева на открытии музея яблок выглядит и, наверное, даже воспринимается как указание к действию. Надо, мол, всем и каждому говорить, что рай был в Казахстане, а первый человек был казахом, чтобы в Казахстан повалили туристы. Однако, религиозные представления о рае, что у мусульман, что у христиан, являются столь чувствительной темой, что шутить об этом, пожалуй, не стоит. Во всяком случае, любого искренне верующего человека такой юмор покоробит. Сейсембаев, возможно, хотел как лучше, но у него получился юмор в стиле Бората Сагдиева, который, как мы знаем, очень многим в Казахстане не понравился. А то получится еще, что приедут в Казахстан "туристы" с пластиковой взрывчаткой в чалме.

Туристические мифы, конечно, не всегда являются правдой. Однако, это мифы о событиях, которые вполне могли произойти. Потому они выглядят правдоподобными и привлекают туристов сопричастностью к давней истории, романтической или трагической. К тому же, ряд мифов сами имеют почтенную историю, сложились в давние времена и сами являются культурным достоянием. Если Сейсембаеву нужен туристический миф, то можно было бы выдвинуть тему, что Александр Македонский любил откушать яблок. Так это или нет, мы не знаем в точности, но такое вполне вероятно, поскольку яблоки были и до него, а его войско могло получить яблоки в виде дани или трофеев.

Итак, даже в этом, сравнительно безобидном случае видно, что с юмором надо обращаться осторожно, чтобы не испортить и не навредить. Но не все шутки Сейсембаева были такими же безобидными.

Еще в августе 2016 года портал Exclusive.kz опубликовал запись встречи Сейсембаева с молодыми предпринимателями в KIMEP. Сейсембаев тоже много шутил, но от некоторых его шуток волосы вставали дыбом от удивления.

Например, Сейсембаев рассказывал, как он, будучи владельцем "Сеймар-банка" дал без расписки миллион долларов своему университетскому другу, в это время банк грохнулся и началось расследование. Сейсембаев и тут нашел, чем пошутить: "Хорошо, что я там не был задействован, посадили председателя правления. Она брала откаты квартирами и машинами и оформляла на свое имя, даже не догадалась записывать на подставные лица. Это меня удивило, хотя бы у меня спросила, я бы ей посоветовал". Корреспондент Exclusive.kz отметил: "После этих слов аудитория от души посмеялась".

Дальше еще более "юморной" пример, как Сейсембаев обманывал финпол. Эту часть его выступления стоит привести целиком: "Еще один навык, которому я научился в ходе конфликта с финполом, мыслить не стандартно. Приходят ко мне бухгалтера 12 птицефабрик и говорят: «Мы не выдерживаем «пресса» и отдадим всю финансовую отчетность». Тогда еще более-менее закон был, это сейчас придут, все «отметут», не будут спрашивать. Я думал, что же делать? И отдал приказ «В целях сохранности финансовой документации, приказываю создать центральный архив и всем бухгалтерам сдать хозяйственно-финансовую документацию до вечера сегодняшнего дня под ответственность, под роспись». Когда все документы привезли в архив, и представьте себе, этой же ночью случился пожар! Пожар! Какая-то сволочь подожгла, потом мы разобрались, загорелась электропроводка. Сгорели документы всех 12 фабрик за 10 лет!.

(Далее примечание корреспондента: "Эту фразу Маргулан Сейсембаев договаривал под бурные рукоплескания и одобрительный смех. Оказалось, что бизнесмен обладает искусством стендап-шоу").

«Я тоже приехал в 4 утра, тушил-тушил, тушил-тушил, пока бензин не кончился. У нас есть такое понятие, нету трупа - нету дела. Нету документов – нету преступления. В 90-х годах бандиты так делали, убивали человека, бросали труп в бочку с серной кислотой, труп растворялся. Все видели, что ты его убил, но доказать невозможно. В любом плохом деле есть благо, пока нас три года кошмарил финпол, нас не проверяла налоговая, они страшно боялись финпола. На все вопросы налоговой мы отвечали, что все документы у финпола. После окончания финполовского кошмара мы вывели имущественный фонд в другие компании, птицефабрики обанкротили. Это поражение обернулось реструктуризацией компании, мы вышли из этого конфликта с чистой историей, с не оплаченными налогами, то есть с дополнительной прибылью и так далее. То есть мы стали лучше и крепче".

Выделение - мое, как и в предыдущем примере. То есть, по существу, Сейсембаев рассказывал аудитории в юморном стиле как он совершил уголовное преступление и еще даже прибыль от этого получил. На мой взгляд, он бравировал совершенным преступлением и даже растолковывал его в сугубо криминальном духе. Мне, во всяком случае, трудно воспринимать это как-то по-другому. Это мое личное мнение.

Эти рассказы двухгодичной давности может быть и не стоило бы вспоминать, если бы статью с откровениями Сейсембаева не прочитало бы почти 200 тысяч человек. И какой вывод могли бы сделать читатели из его рассказов? Наверное, такое, что какой ловкий этот Сейсембаев, всех обманул, горящие документы тушил-тушил бензином, вышел сухим из воды и с деньгами... Надо полагать, что многие последовали его примеру, или, по крайней мере, попытались.

Сейсембаев еще говорил в своем выступлении, что не надо вести бизнес с бандитами и брать у них в долг. Но мы видим, (это было бы невероятно, если бы это не было прямой речью) как Сейсембаев проповедует, по существу, чисто криминальную логику.

Он, конечно, может сказать, что он пошутил, чтобы аудиторию развеселить. Но за такого рода шутки в советские времена полагался "червонец" - десять лет лишения свободы. Тем более, что среди его шуточек была шутка откровенно политического плана. Рассказал он о том, как еще в начале 1990-х годов не получился у него бизнес с узбекскими госструктурами, и после этого ввернул: "С тех пор я сделал для себя вывод – никогда не доверяй правительству, никогда. На то время, я был после аула и министры и вице-министры вызывали доверие, мы все были после периода, когда доверяли газете «Казахстанская правда» и думали, что могут кинуть бандиты, а правительство нет. Может". Корреспондент приписал: "И зал разразился аплодисментами".

На мой взгляд, это прямой выпад против Казахстана как государства. Если его узбекские чиновники чем-то обидели, так и надо было говорить про Узбекистан и какие там странные порядки. Но нет, он упомянул про "Казахстанскую правду". Ловок Сейсембаев, обошелся без прямых нападок, а лишь намекнул, так, чтобы слушатели поняли. Слушатели поняли и аплодировали.

Вот чему учит Сейсембаев молодых предпринимателей, как можно судить из его же слов: государство ни во что не ставить, государству не верить, государство всячески обманывать, и вот тогда будешь при деньгах. Это, на мой взгляд, уже политическая агитация, разрушительного свойства.

Говорят, что у Сейсембаева кличка есть - "Микроб" . Но после этих его откровений перед слушателями в KIMEP, складывается ощущение, что что-то в этом есть. Микробы бывают разные – полезные и болезнетворные. Его «высказывания» похожи на болезнетворный микроб: этим своим юмором он разрушает изнутри общественную мораль. Вероятно, не без успеха.

Это далеко не единственное, что можно рассказать о Сейсембаеве и его юмористических выступлениях. Но и того, что приведено в пример выше, вполне достаточно, чтобы по поводу всех его дел зародилось сомнение. Вот он создал музей яблок. Вроде бы и хорошо. Но сомнение остается. Если такой человек уже однажды тушил финансовые документы бензином, а потом этим открыто похвалялся (это самое удивительное - никто ведь Сейсембаева за язык не тянул такое говорить; он мог рассказать что угодно, что ему пожелалось, но он выбрал именно эту тему), то нет ли в этом музее яблок какой подоплеки? Может быть, лучше все же включить общественный иммунитет и не слушать такого человека, как бы он ни сыпал искрометным юмором?



