Альтернативные военные концепции. Часть 3

предыдущей статье достаточно подробно рассматривался технический концепт боевого робота и его вооружения. Основной боевой робот представляет собой довольно крупную единицу техники, по массо-габаритным характеристиками схожим с легкой бронетехникой, движущуюся на колесном или шнековом шасси, защищенную стале-железобетонной броней и вооруженную реактивными снарядами различного калибра.

По самой логике альтернативных военных концепций, такой робот должен быть автономным, его управление, поиск цели и открытие огня должно быть автоматическим, без вмешательства операторов. Это требование автономности - общее место в альтернативных военных концепциях, поскольку совершенно очевидно, что управление имеющимися образцами боевых роботов операторами по радиоканалу представляет собой наиболее уязвимое место. Конструкторы боевых роботов довольно долго отрицали это обстоятельство (отчасти потому, что в лабораторных и полигонных условиях управление работало удовлетворительно). Но испытания боевых роботов в Сирии, в боевой обстановке, закономерно подтвердили опасения насчет того, что управление по радиоканалу может быть неустойчивым. Оказалось, что дальность управления составляет не более 2-3 км, а при наличии на поле боя препятствий (холмов, построек) сокращается до 400-500 метров. К тому же, сигнал часто пропадает, робот и оператор оказываются беспомощными. Это очень опасный момент, поскольку робот, утративший связь с оператором, может быть легко уничтожен или захвачен противником. И это в условиях практического отсутствия радиоэлектронной борьбы со стороны противника.

Развитие современной боевой робототехники явно заходит в тупик, поскольку управление по радиоканалу оказывается слишком уязвимым, а создание полностью автономного робота отвергается по причинам трудностей с распознаванием целей и принятием решения на открытие огня. Считается, что решение стрелять должен принимать человек, то есть оператор.

В рамках альтернативных военных концепций, склоняющихся к тотальной войне, этой проблемы не стоит, поскольку автономный боевой робот действует "по-морскому": своя техника снабжена разнообразными маркерами, а любые объекты, подпадающие под характеристики целей, но не снабженные маркерами, считаются вражескими и подлежат немедленному уничтожению.

Однако, вопросы управления, разведки и прицеливания все же довольно важные и им теоретики альтернативных военных концепций уделили некоторое внимание, пока на уровне технического концепта.

Управление

Управление боевым роботом особых трудностей не составляет. Основа управления - это заблаговременно составленная электронная карта района боевых действий, загруженная в компьютер боевого робота. Она достаточно подробная и включает в себя характеристики рельефа, различных объектов, пригодных для движения мест, а также ориентиров. Эта электронная карта представляет собой базу данных, поскольку самому компьютеру не нужна визуализация.

Большое количество разнообразных компьютерных симуляторов убеждает в том, что движение техники сообразно с заложенной в компьютер электронной карты не только возможно, но и сравнительно несложно.

Важно лишь определить местоположение робота. Для этой задачи используются несколько способов. Во-первых, морской метод - счисление пути от некоторой известной точки. Для сухопутной машины этот метод будет довольно точен, поскольку на суше отсутствуют факторы, смещающие машину с места, вроде течений или ветров, и счисление пути по всеми поворотами, позволит определить местоположение с точностью до нескольких метров. Во-вторых, ориентация по ориентирам, которые могут быть разнообразными: характерные элементы рельефа (например, господствующие высоты, точные координаты которых известны), предварительно выставленные радиомаяки, а также определение местоположения по звездам. Эти методы, использованные комплексно, дадут довольно точные координаты местоположения. В-третьих, системы глобального позиционирования с использованием спутников.

От известной точки по электронной карте, содержащей необходимый набор сведений, не так трудно проложить маршрут для движения боевого робота в том направлении, которое необходимо для выполнения боевой операции.

Общий план боевых операций с определением районов действий и необходимых промежуточных и конечных точек, рубежей, расположения разведанных целей, вырабатывается на штабном компьютере - мощной электронной системы планирования войны. Штабной компьютер может работать как в связке с людьми (контроль людьми за ходом боевых операций ведется именно на этом уровне), так и работать автономно, на принципах искусственного интеллекта. Стратегическое и оперативное планирование может осуществляться компьютерами совместно с людьми (электронная машина готовит варианты планируемой операции, а командиры делают выбор и вносят нужные уточнения; они необходимы, поскольку в боевых действиях потребуется учесть психологический аспект, проистекающий из психологии противника), а управление соединениями боевых роботов на основе выданных команд производится автономно.

Между боевыми роботами и штабным компьютером есть радиосвязь, но она осуществляется очень коротко, передачей коротких шифрованных сигналов, содержащих коды (код операции, код исходного и конечного района по электронной карте, код времени операции и так далее). Таким же кодированным образом боевые роботы сообщают о расходе топлива, боеприпасов, своем местоположении (это нужно для планирования боевых и транспортных операций), а также о невозможности продолжать действия ввиду повреждений. Радиосвязь лучше всего осуществлять узконаправленной антенной, сигнал которой труднее перехватить или забить средствами РЭБ.

Это только общие соображения, но теоретиками альтернативных военных концепций разрабатывались и более конкретные приемы управления и связи, говорить о которых пока преждевременно.

Надо подчеркнуть вот какое обстоятельство. Боевые роботы - устройства бездушные - представляют собой боевые единицы, подчиняющиеся командам беспрекословно и безусловно. Они могут и должны выполнить команду даже ценой собственного уничтожения, что учитывается в концепции автоматизированной войны, которая не имеет ярких недостатков военной информатизации, продвигаемой в США и некоторых других странах. Передача информации и команд низовым боевым единицам, вплоть до отдельного солдата, всякого рода тактические компьютеры и системы визуализации тактической информации, о которых много пишут и говорят - это еще не все. Ценность подобных систем нивелируется тем, что сам солдат выполняет приказы вовсе не безрассудно, а может оказаться от выполнения или отложить выполнение приказа ввиду чрезмерного риска для себя. У бездушных боевых роботов таких проблем нет: если поступила, скажем, команда подставить борт по огонь противника (например, в целях защиты других боевых единиц), то робот свой борт подставит. Это позволяет, в частности, широко применять прием, нечасто встречающийся в людской армии - блокирование огневой точки противника корпусом машины, если не удалось ее сразу уничтожить.

Разведка: от тепловизора до инфразвукового приемника

В рамках мэйнстримных концепций военной роботизации молчаливо предполагается, что разведка и выявление целей - это работа специальных частей и специальных средств ведения разведки, а боевой робот будет получать уже готовую информацию, и вся его задача сводится к тому, чтобы навести оружие на цель и дождаться команды открыть огонь.

С точки зрения теоретиков альтернативных военных концепций, такой подход однозначно неэффективный и ничего хорошего от него воспоследовать не может. Общее мнение, еще до того, как сформировались различные концепции ведения разведки, свелось к тому, что боевой робот должен сам уметь обнаруживать цели и поражать их. Собственно, автономные боевые действия робота невозможны без самостоятельного обнаружения целей. Если этого не сделать, то робот просто не будет роботом, а лишь некоей дистанционно управляемой машиной.

Самостоятельно обнаружить цель - но как? Долгое время не высказывалось каких-либо определенных мнений на сей счет, но потом оформились по крайней мере три концепции (у разных теоретиков они часто комбинируются). Первая концепция - тепловое видение. Тепловизоры уже применялись на поле боя и показали свою эффективность, в США даже сделали попытку внедрить в мировое общественное мнение мысль о том, что тепловизор видит абсолютно все, от него нельзя укрыться, то есть культивировать "тепловизоробоязнь". В принципе, метод подходит и для боевых роботов, поскольку все цели так или иначе выделяют тепло, и по измерению температуры можно даже цели классифицировать. Тепловизор хорошего разрешения может даже грубо рассчитать расстояние до классифицированной цели по ее угловым размерам.

Вторая концепция - радиолокация. Она основана на том, что современные радиолокационные устройства весьма компактные и точные, и позволяют уверенно обнаруживать цели по крайней мере на дистанции прямого поражения (людей до 800 метров, технику до 2-3 км). Несомненное достоинство радиолокации состоит в том, что она позволяет точно измерять расстояние до цели. В некоторых дискуссиях предлагалось использовать РЛС боевого робота для наведения оружия на цель, обнаруженную другими методами. РЛС направляется на обнаруженную другими датчиками цель, кратковременно включается и немедленно выключается после получения данных (одновременно производится выстрел). Это сведет к минимуму демаскирующий эффект работы радиолокационной станции и затруднит противнику обнаружение боевых роботов на поле боя.

Эти две концепции, как можно видеть, сводились к обнаружению целей в пределах прямого поражения оружия, то есть дальности выстрела реактивного снаряда, пущенного прямой наводкой. Однако, боевому роботу целесообразно уметь обнаруживать замаскированные цели, а также цели, находящиеся за пределами радиуса теплового или радиолокационного обнаружения.

Некоторое время эта задача казалась неразрешимой, пока часть теоретиков не вспомнила еще о двух способах ведения разведки, которые сложились в отдельные концепции.

Третья концепция - радиопеленгация. Использование противником большого количества разнообразных радиопередающих устройств открывает неплохие возможности для ведения радиоразведки. Пеленгатор даже сравнительно невысокой точности может обнаружить по крайней мере район, в котором есть живая сила и техника противника (и превентивно обстрелять его реактивными снарядами по площади). Эффективность радиопеленгации сильно возрастает, если в ней участвует довольно много машин, например, движущихся в полосе шириной по фронту 3-4 км (при массированном применении боевых роботов, как это и предполагается альтернативными военными концепциями, подобные и более широкие полосы движения будут встречаться часто), то они могут определить местоположение радиостанции противника методом триангуляции, для чего машины должны обменяться данными по своим координатам и азимуту радиопеленгации. Однако, вопрос о том, стоит ли ставить такие радиопеленгующие устройства на все роботы или же выделить для этой задачи особые машины, пока что остался без разрешения. Аргументы высказываются в пользу обоих вариантов, и, вероятно, в будущем сформируется некий компромисс.

Четвертая концепция - акустическая разведка. Акустические методы, в которых проводится компьютерная обработка сигналов, поступающих в чувствительных микрофонов, позволяют точно засечь, к примеру, местоположение огневой точки или отдельного солдата, ведущего огонь из автомата или пулемета. Собственно, не столь трудно оснастить боевого робота микрофонами, чтобы он мог самостоятельно засекать ведущего огонь противника.

Но был предложен метод, который потенциально очень интересен: засечение инфразвука. Дело в том, что инфразвук образуется при работе двигателей, при движении и вибрации техники, при выстрелах и взрывах, вплоть до того, что в речи человека тоже есть инфразвуковая составляющая. Особенность инфразвука состоит в том, что он распространяется на большие расстояния (сильный инфразвук воспринимается на расстоянии свыше 3000 км) и слабо поглощается различными материалами. Существует большое количество типов датчиков и приемников инфразвука.

Метод инфразвуковой разведки, понятно, пока что очень слабо разработан, но он очень интересен, поскольку позволит засекать расположение и перемещение вражеской техники на расстоянии десятков и сотен километров, а живой силы - на расстоянии в несколько километров, возможно и больше. Если приборы инфразвуковой разведки будут установлены на боевых роботах, то они получат возможность получить довольно надежные данные о противнике на всю глубину проводимой операции (около 300 км). Разумеется, что если такие приемники будут установлены на воздушных аппаратах, то инфразвуковая разведка позволит получить точные данные о противнике на огромной площади. Причем источники инфразвука скрыть будет невозможно.

Автономное управление и системы ведения разведки позволяют роботу превратиться в полноценную автономную боевую ударную машину. Но это еще не все. Роботы, в альтернативных военных концепциях, и не должны действовать поодиночке. Они будут действовать группами, большими скоплениями и крупными соединениями, и от этой массовости их боевые характеристики только возрастают. Об этой стороне будет сказано в следующей части.



