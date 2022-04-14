Украинцами обстреляны посёлки в Белгородской и Брянской областях

В Грайворонском городском округе Белгородской области со стороны Украины было обстреляно село Сподарюшино, никто из мирного населения не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Разрушений жилых и социальных объектов также нет, однако для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшино.

Вновь обстреляно село Журавлёвка в Белгородской области, есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших, по словам Гладкова, нет, люди отсюда ранее уже были эвакуированы.

В Брянской области посёлок Климово был обстрелян с вертолётов, причём удары целенаправленно наносились с малой высоты по жилым домам. Пострадали семь человек, в том числе малолетний ребёнок.