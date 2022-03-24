Кто заменит "либералов"?

Все так радуются исходу "либералов" из России, будто вышли утречком на кухню и застали покидающих квартиру тараканов, на бегу теряющих нажитые непосильным трудом хлебные крошки.

Будет, конечно, почище.

Однако "либералы" на самом деле были реальной скрепой режима. Все эти вечно фрондирующие, но постоянно мелькающие в телевизоре деятели, годами стыдившиеся быть русскими, сидя на госзарплате и пр. и пр., на практике определяли, что делать и как. Какие направления развивать, а какие угробить. Они же определяли культурную политику. Единственные, кто им не подчинялся, - это силовики.

Вопрос - кто их заменит? Никаких "патриотов" система никогда (за редкими индивидуальными и временными исключениями) не брала и пока брать не собирается.

Во-первых, по старой многократно озвученной гэбешной практике, "не берём инициативников". "Служить Родине" нужно по призыву и назначению свыше, добровольцы не только не требуются, но и противопоказаны: идейных сложнее контролировать.

Во-вторых, система их панически боится. Настолько, что активно гасит любые попытки неформальной поддержки операции на Украине - митинги запрещаются, символика Z и V, как минимум, не приветствуется, в отличие от георгиевских ленточек, которые к ношению были одобрены. "Не мешайте работать!"

Что в целом понятно. "Патриоты" во власти начнут с неудобных вопросов по всем статьям.

Система, таким образом, находится в свободном полёте. На неё никто изнутри более не давит. Одни ушли, другие не пришли - это ли не счастье?

Но ведь и опираться в этом случае не на кого. И как долго это может продолжаться?