Возврат россиян на родину из зарубежных путешествий в случае угрозы их жизни может стать платным

Согласно предложению МИДа РФ, россияне, попавшие в затруднительное положение за рубежом, будут гарантировано эвакуированы в Россию, при условии возвращения расходов в бюджет в течение трех месяцев.





Если расходы не будут компенсированы, государство сможет запустить процедуру принудительного исполнения обязательств. Сумму планируется фиксировать в акте о фактическом предоставлении помощи.





«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни».





Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.