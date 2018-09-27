МВД добивается расширения внесудебного доступа к счетам россиян

МВД РФ подготовило новый закон, позволяющий дознавателям во внесудебном порядке получать доступ к банковским счетам граждан, а также юридических лиц. С полным текстом поправок к закону «О банках и банковской деятельности» можно ознакомиться на портале обсуждения правовых актов.





Силовики ссылаются на то, что сейчас без постановления суда информация о банковских счетах может быть предоставлена только следователям, но не дознавателям. В связи с этим, по мнению МВД, есть определенные трудности с расследованием дел, «связанных с движением денежных средств», так как получение и исполнение решения суда может занимать до трех месяцев.





АПН следит за развитием событий.



