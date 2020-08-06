В России будет создана правительственная комиссия по русскому языку.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку.

Комиссия создаётся в целях выполнения поручения Владимира Путина. В марте, на заседании Совета по русскому языку, Владимир Путин поручил утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.



По словам Михаила Мишустина, «прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка».

«Наша задача – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия», – указал премьер.

В задачи комиссии также войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации.



