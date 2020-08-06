Влиятельный татарский журналист и маргинальный татарский националист объединились, чтобы написать донос на лидера русского движения Татарии

Эта статья, впервые опубликованная в издании Русская народная линия затронула важный, по нашему мнению, вопрос, что мы её перепечатываем, желая донести её до читателя. Редакция.





Русская народная линия уже писала о достаточно подлой и по сути жульнической телепрограмме, которую в ноябре 2019 г. выпустил известный в Республике Татарстан медиамагнат, обласканный региональной властью, депутат Госсовета республики от «Единой России» Ильшат Аминов. Это были статьи главного редактора РНЛ Анатолия Дмитриевича Степанова «Новый приступ русофобии в Татарстане» (Как татарский журналист Ильшат Аминов «шьёт дело» русскому общественному деятелю Михаилу Щеглову) и одного из самых популярных и читаемых авторов Андрея Витальевича Сошенко «Из Татарстана повеяло «лихими 90-ми». Нет необходимости вновь подробно рассказывать об этой передаче, напомним лишь, что в ней подвергнуты сомнению исторические факты, касающиеся татаро-монгольского ига, задета личность губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, а наш постоянный автор лидер русского движения Республики Татарстан Михаил Юрьевич Щеглов был откровенно оболган путём информационных подтасовок и откровенного жульничества методами, не достойными современной журналистики. А международная общественная организация «Русское собрание», возглавляемая главным редактором РНЛ Анатолием Дмитриевичем Степановым – вообще – названа сборищем. Отметим, что телерадиокомпания «Татарстан – новый век» (ТНВ-Татарстан), генеральным директором и учредителем которой является Ильшат Аминов, содержится на средства регионального бюджета, тесно взаимодействует с главным СМИ региона АО «Татмедиа». Что касается зоны вещания ТНВ-Татарстан, то это не только Республика Татарстан, но через Интернет вся Россия и вся планета.





Щеглов при таких обстоятельствах, что вполне логично, инициировал гражданское судебное разбирательство, положив в его основу заключение специалистов независимой экспертной организации, расположенной, что тоже вполне логично, вне Татарии. В июле месяце этого года в Московском районном суде начался процесс по гражданскому делу истца Михаила Щеглова к гражданину Российской Федерации Аминову Ильшату Юнусовичу по защите чести, достоинства и деловой репутации истца.





Надо сказать, что Михаил Юрьевич, являясь лицом, известным в публичном пространстве, принял непростое для себя решение не педалировать освещение данного процесса в СМИ. «Это ведь лично Аминов допустил недобросовестность, непрофессионализм и человеческую подлость, в этом качестве именно лично с ним и буду судиться, не как с представителем власти, а лично, чтобы у него не было соблазна подключать административные ресурсы» - так прокомментировал редакции своё решение Михаил Щеглов в самом начале.





Однако дело неожиданно приобрело новый оборот.





В пятницу 31 июля Щеглова пригласили в прокуратуру г. Казани. Был государственный мусульманский праздник Курбан Байрам, тем не менее, как рассказал нам Михаил Юрьевич, его во время отпуска вызвали прямо с рыбалки на Каме. В кабинете у прокурора находился и сотрудник Центра «Э» (Центр по противодействию экстремизму при МВД РФ по РТ). Здесь его знакомят с делом, инициированным против него по обвинению … в экстремизме. Инициатором возбуждения дела оказался генеральный директор телерадиокомпании ТНВ-Татарстан Аминов Ильшат Юнусович. Оказалось, что и «экспертиза» уже была готова почти на восьмидесяти листах - комплексная психолого-лингвистическая, составленная «Межрегиональным центром экспертиз» при Казанском федеральном университете, которую представители общественности уже давно прозвали «карманной». Тут же в кабинете прокурор вручает Щеглову постановление и в сопровождении сотрудника полиции обвиняемого ведут в суд.





В суде ждали очень долго (праздник, всего один судья – дежурный). Всё это время сотрудник центра «Э» не уходил. В разговоре со Щегловым он дал понять, что если судья вынесет решение «по максимуму», то Щеглов тут же, прямо в отпускной одежде будет препровождён в отделение со всеми вытекающими. Судья, как сообщает сам Михаил Юрьевич в своём видеозаявлении в прямом эфире прямо после суда перед его зданием, вынес «Соломоново решение». Вину признал, но присудил минимальные 10 тыс. руб. штрафа, а мог бы по этой статье 20.3.1 КоАП РФ и на пятнадцать суток ареста определить или принудительные работы до 100 часов назначить. Совсем не осудить Щеглова, как считает сам Михаил Юрьевич, судья при таких обстоятельствах столь скорого привода обвиняемого целым центром «Э» при поддержке местного прокурора, не мог. Разумеется, обвинённый русский общественник намерен апеллировать в вышестоящий верховный суд региона, если апелляцию оставят без удовлетворения, то подавать кассацию. Но, как говорит он сам, есть вероятность, что в Республике Татарстан он правосудного решения не получит – слишком уж явная фабрикация дела.





А если верховный суд Республики Татарстан апелляцию не удовлетворит, то уже через 10 дней решение вступит в законную силу и адвокаты Аминова на очередном судебном заседании по исходному гражданскому иску к нему Щеглова заявят – вот, мол, Щеглов-то – экстремист, уже судом установлено. Вот, зачем, юристы Аминова уже на втором заседании заявили ходатайство о максимальном отложении дела и о запросе судом административных и уголовных (!) дел в отношении русского общественника. Это для суда может сыграть роль, хотя может и нет, потому что фактически-то не касается сути гражданского иска о защите чести, достоинства и деловой репутации Щеглова.





Понятно, что сам Аминов в суды не ходит, вызывает на ковёр начальника юротдела, дальше пусть работают за бюджетную зарплату профессиональные юристы. Понятно, что работники юротдела Аминова прочёсывали все страницы пользователя «Михаил Щеглов», выискивая там комментарии и лайки. Щеглов опытный общественный деятель и, конечно, понятно, что «экспертиза» высасывала из пальца смешные формулировки, обвиняя Щеглова в оскорблении власти Республики Татарстан.





Сразу вспоминается в своё время нашумевшее дело бывшего пресс-секретаря первого президента РТ Минтимера Шаймиева, потом возглавлявшего ВГТРК «Россия-Татарстан» журналиста Ирека Муртазина. Парень посмел выдать кое-что про своего бывшего шефа такое, что в руководстве решили, что просто внушениями о необходимости соблюдения этики тут не обойтись. За Муртазина крепко взялись силовики и суды. И осудили его уголовно с этой уникальной формулировкой «возбуждение ненависти либо вражды против социальной группы «власть». К тому же он был жестоко избит бейсбольными битами недалеко от дома, чудом остался жив. Покинул Республику Татарстан, сейчас живёт в Белоруссии.

Что же касается Михаила Юрьевича Щеглова, то редакция надеется, что до каких-то экстремальных преследований его дело не дойдёт. Всё-таки Аминов – лишь мельчайшая часть системы, причём, часть, как мы видим, очень плохо и безответственно функционирующая, и по большому счёту даже вредная и для системы власти.

Вот, например, взять данное дело против Щеглова «об экстремизме». Да, это асимметричный ответ, пусть с элементами доноса, но – таковы методы «войны» Аминова против Щеглова.





Но, вот, зачем Аминов, будучи весьма респектабельной, влиятельной и значимой фигурой, наделённой властью, ресурсами и телеэкранами, постоянно мелькающий на съездах и совещаниях, взял в попутчики маргинального татарского национал-сепаратиста Наиля Набиуллина? Да, в начале лихих 90-х люди с зелёными повязками «Азатлык» (свобода – тат.) бегали по площадям Казани толпами с поднятыми кулаками, скандировали: «Азатлык! Азатлык!» Писали, что для этого жителей татарских деревень свозили на площадь Свободы автобусами и подпаивали водкой.





Но что такое эта организация «Азатлык» сегодня? Ничто. Достаточно на фото лидера взглянуть – плаксивое, из последних сил, не то, что было в 90-х со скрежетом зубов. Она не актуальна в региональном социуме, да и не нужна татарскому народу. Никаких воплей на площадях, никто русских «оккупантами» не называет, и Москва татар не щемит, и не щемила, кстати, как выяснилось, когда местная пропаганда перестала давить. И все нестыковки постепенно и мирно нивелируются – и в сфере законодательства, созданного в начале 90-х, и в культуре, и в образовании. Кстати, благодаря деятельности Щеглова и его предшественника профессора Салагаева Александра Леонидовича (17 марта 1952–18 июля 2014), созданного ими и работавшего больше 25 лет Общества русской культуры Республики Татарстан.

А чего так добивается господин Аминов, вступая в такой тандем с людьми, которые явно всегда добивались иного? Возврата к лихим 90-м?!





Вообще, Аминов давно известен в регионе как недобросовестный журналист, не брезгующий грязными методами работы, откровенным хамством и оскорблениями в адрес русских и русскоязычных граждан. Но в большинстве случаев ему всё это сходило с рук – силовики скорее всего просто избегали приструнить влиятельного медиа-магната регионального масштаба, полуолигарха. Но ведь тут всё может резко поменяться... Президент Владимир Путин явно дал понять, что не против очередного переизбрания Рустама Минниханова главой региона, последний явно воспылал энтузиазмом трудиться дальше в этом качестве – на благо России, русского, татарского, и других народов в своём родном регионе. И вот, читаем очень любопытную новость в международном Интернет-издании «Признание экстремистскими книг татарских националистов: поворот Татарстана?»





Так что же тогда – Аминов? Получается, он «нос по ветру не держит»? Вот ежели припрут его канал судом «за экстремистскую» деятельность и закроют, – такая «свинья» окажется подложена под нынешнее региональное руководство!

Редакция Русской народной линии

