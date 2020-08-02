Правительство обещает увеличить число бюджетных мест в магистратуре

В Российских вузах планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки

Дмитрий Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в следующие два года в российских вузах почти на 60 тыс. увеличится число бюджетных мест.

Данная мера объясняется тем, что половина выпускников школ должна быть обеспечена бюджетными местами в вузах. «Поскольку до 2030 года мы ждем увеличения количества выпускников, будет расти количество мест в бакалавриате и специалитете

», — пояснил чиновник.