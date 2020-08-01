В России проведут бесплатную вакцинацию от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко з

аявил журналистам о бесплатной вакцинации для всех граждан страны.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — приводит его слова «РИА Новости».

Массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в октябре, а первые прививки сделают медработникам и учителям.

Ранее бесплатная прививочная компания была анонсирована 24 июля мэром Москвы Сергеем Собяниным, но только для жителей столицы.