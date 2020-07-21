"Маски делают свободными": германские евреи боятся, что их назначат виновниками эпидемии

Поводом для столь неожиданного предположения послужили широко распространившиеся аналогии: меры, которые принимает германское правительство для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, сравнивают с поведением нацистов в отношении евреев.

Так, например, противники вакцинации от ковида, которые выходят на так называемые "гигиенические демонстрации", часто надевают жёлтые звёзды, чтобы подчеркнуть своё сходство с преследуемыми евреями, которых в Третьем Рейхе вынуждали носить подобные нашивки.

К подобным же ассоциациям взывают плакаты "Маски делают свободными" (отсылка к Arbeit macht frei).

Глава германской еврейской общины Джозеф Шустер выразил обеспокоенность такими сравнениями и предположил, что евреи могут быть назначены виновниками эпидемической вспышки коронавируса, как в Средние века их иногда объявляли виновниками чумы.

(По материалам газеты "Гардиан").



