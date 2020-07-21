 

"Маски делают свободными": германские евреи боятся, что их назначат виновниками эпидемии

Поводом для столь неожиданного предположения послужили широко распространившиеся аналогии: меры, которые принимает германское правительство для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, сравнивают с поведением нацистов в отношении евреев.
 
Так, например, противники вакцинации от ковида, которые выходят на так называемые "гигиенические демонстрации", часто надевают жёлтые звёзды, чтобы подчеркнуть своё сходство с преследуемыми евреями, которых в Третьем Рейхе вынуждали носить подобные нашивки.
 
К подобным же ассоциациям взывают плакаты "Маски делают свободными" (отсылка к Arbeit macht frei).
 
Глава германской еврейской общины Джозеф Шустер выразил обеспокоенность такими сравнениями и предположил, что евреи могут быть назначены виновниками эпидемической вспышки коронавируса, как в Средние века их иногда объявляли виновниками чумы.
 
(По материалам газеты "Гардиан").
 

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