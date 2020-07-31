 

Минобрнауки обязало студентов носить маски в новом учебном году

По мнению Министерства образования и науки, обязательное ношение масок в новом учебном году необходимо для профилактики коронавирусной инфекции.
 
Преподавателям будет позволено читать лекции без масок.
 
Также без масок -- но со справкой -- на лекции смогут приходить преподаватели и студенты, у которых обнаружены антитела к вирусу. 
 
Предполагается, что обеспечивать масками будут университеты.
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APN.ru