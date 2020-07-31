Минобрнауки обязало студентов носить маски в новом учебном году
- 31.07.2020, 20:01,
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По мнению
Министерства образования и науки, обязательное ношение масок в новом учебном году необходимо для профилактики коронавирусной инфекции.
Преподавателям будет позволено читать лекции без масок.
Также без масок -- но со справкой -- на лекции смогут приходить преподаватели и студенты, у которых обнаружены антитела к вирусу.
Предполагается, что обеспечивать масками будут университеты.