Генпрокуратура и суд РФ закрыли информацию о прокурорах сталинских "троек"

Тверской суд Москвы поддержал Генпрокуратуру РФ в её нежелании раскрывать информацию о прокурорах -- членах сталинских "троек".

В июле историко-просветительское общество "Мемориал" пыталось получить эти сведения для книги, которую готовит совместно с рядом государственных архивов. Но Генпрокуратура отказала историкам в этой информации, сославшись на то, что она личная и её нельзя разглашать без разрешения потомков.

В "Мемориале" считают, что такой аргумент можно применять ко всем историческим лицам без исключения, что делает невозможным сам процесс исторической фиксации. Вдобавок, после событий, о которых идёт речь, уже прошло более 75 лет, что "позволяет получить доступ даже к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, по закону "Об архивном деле".

Юристы "Мемориала" намерены обжаловать решение суда.