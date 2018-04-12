 

Приговор Улюкаеву после допроса Сечина не изменился

Московский городской горсуд оставил без изменений приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, однако убрал из него  запрет занимать государственные должности. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

Представители прокуратуры во время рассмотрения апелляции просили оставить приговор в силе, при этом адвокаты подсудимого настаивали на том, что Улюкаева нужно оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Любопытно, что на заседании в закрытом режиме впервые за время всего процесса был допрошен глава «Роснефти» Игорь Сечин, который подтвердил свои показания против бывшего министра. Стоит отметить, что глава госкорпорации заявил об отсутствии у Улюкаева полномочий влиять на приватизацию «Башнефти». Ранее Сечин не являлся на судебный процесс, несмотря на повестки, направленные ему четыре раза. Представители Сечина заявляли, что до конца года график главы «Роснефти» очень плотный, в связи с чем он не сможет принять участие в суде.

Напомним читателям, что 15 декабря Замоскворецкий районный суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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