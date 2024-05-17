 

Английских фанатов будут штрафовать за обидную песню про немецкие бомбардировщики

Английских фанатов на Европейском чемпионате по футболу в Германии будут штрафовать за обидные для немцев песни про Вторую мировую войну. В особенности отмечена песня "Десять немецких бомбардировщиков". Песня очень незамысловатая, по типу "десяти негритят" ("И никого не стало"): сперва трижды повторяется, что в воздухе было десять немецких бомбардировщиков, а потом английский лётчик их последовательно сбивает (снова по три строчки), пока в воздухе не остаётся ни одного немецкого бомбардировщика. В английской "Википедии" сообщается, что англичане дразнят немцев этой песней во время футбольных матчей с начала 90-х годов. 
Но теперь такие песни немцы официально признают оскорбительными, а в таких городах, как Кёльн и Франкфурт, ещё и могущими возмутить общественное спокойствие, и намерены штрафовать англичан за их исполнение. 
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APN.ru