 

В Москве и в Туле задержаны полицейские, организовавшие нелегальную миграцию

 

Четырёх высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области задержали по делу об организации незаконной миграции. Дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина, полковника полиции Елены Боровик, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела. 

Следствие полагает, что подозреваемые организовали незаконное пребывание в России минимум семисот иностранных граждан, помогая им с постановкой на учет и регистрацией за денежное вознаграждение.

В Москве задержали бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции. По данным следствия, силовик и три его сообщника из числа бывших сотрудников правоохранительных органов систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию. За свое содействие организации нелегальной миграции силовики с января 2022-го по декабрь 2023 года получили свыше 20 миллионов рублей.

 

В Ростове-на-Дону двум мигрантам дали сроки (8,5 и 9 лет) за финансовую помощь организации "Джебхат-ан-Нусра" (запрещённая в России террористическая организация).

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы вымогателя Карена Григоряна, требовавшего 4,5 миллиона рублей у топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Василия Бровко.

В Москве суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения Нурмамеда Фарид Фархад олгы, устроившего ДТП в центре столицы. Вечером 29 сентября 2023 года на улице Большая Никитская его автомобиль сбил семь пешеходов, в том числе двух малолетних детей. За это Нурмамед Фарид Фархад оглы получил три года.

 



 


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