Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской и Брянской областях

Женщина и четырёхлетний ребёнок погибли, ещё двое мужчин пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на посёлок Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице".
Ещё один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В Шебекине дроном-камикадзе атакованы торговые павильоны. Беспилотники-камикадзе атаковали село Новая Наумовка, погиб один человек и ещё один ранен. Затем ранены ещё два жителя в Белгородском районе.
В Брянской области в результате обстрела села Зерново погибла
женщина, повреждены
четыре частных дома, нарушено энергоснабжение.
В Курской области обстреливались
сёла Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино, Лебедевка, пункт пропуска "Суджа", село Гордеевка, посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи. Коптеры атаковали Городище, Троицкое, Тёткино, Волфино, Олешню и Заолешенку.
В результате атаки беспилотников произошло возгорание
на территории НПЗ в Туапсе.
В Новороссийске атакой беспилотников повреждены
несколько предприятий и электроподстанция, в результате чего без света
остались 16 тыс. человек и несколько соцобъектов (к настоящему времени энергоснабжение восстановлено).
Также частично обесточен
Севастополь из-за падения обломков сбитых БПЛА на подстанцию. Несколько десятков беспилотников и пять безэкипажных катеров уничтожены
в ходе отражения ночной атаки на Севастополь.