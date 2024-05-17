Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской и Брянской областях

Женщина и четырёхлетний ребёнок погибли, ещё двое мужчин пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на посёлок Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице".

Ещё один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В Шебекине дроном-камикадзе атакованы торговые павильоны. Беспилотники-камикадзе атаковали село Новая Наумовка, погиб один человек и ещё один ранен. Затем ранены ещё два жителя в Белгородском районе.