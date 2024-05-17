 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской и Брянской областях

 

Женщина и четырёхлетний ребёнок погибли, ещё двое мужчин пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на посёлок Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице".

Ещё один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В Шебекине дроном-камикадзе атакованы торговые павильоны. Беспилотники-камикадзе атаковали село Новая Наумовка, погиб один человек и ещё один ранен. Затем ранены ещё два жителя в Белгородском районе.

В Брянской области в результате обстрела села Зерново погибла женщина, повреждены четыре частных дома, нарушено энергоснабжение.
В Курской области обстреливались сёла Гуево, Свердликово, Горналь, Николаево-Дарьино, Лебедевка, пункт пропуска "Суджа", село Гордеевка, посёлки Краснооктябрьский и Новый Путь, село Попово-Лежачи. Коптеры атаковали Городище, Троицкое, Тёткино, Волфино, Олешню и Заолешенку. 
В результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории НПЗ в Туапсе. 
В Новороссийске атакой беспилотников повреждены несколько предприятий и электроподстанция, в результате чего без света остались 16 тыс. человек и несколько соцобъектов (к настоящему времени энергоснабжение восстановлено).
Также частично обесточен Севастополь из-за падения обломков сбитых БПЛА на подстанцию. Несколько десятков беспилотников и пять безэкипажных катеров уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Севастополь.
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