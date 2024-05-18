 

Она за рубежом, но вопросы остались

Да, да. Это уже вторая редакционная колонка, посвящённая Лие Заурбековой.
 
По ряду сообщений, в том числе на основании её собственного видео мы сейчас склонны полагать, что она - действительно за рубежом, и находится в относительной безопасности.
 
Тем не менее острые вопросы к этой ситуации и ко множеству аналогичных остались и не случайно.
 
Нам продолжают быть непонятными заявления чеченских должностных лиц - министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаева и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов которые вели речь не о корректном выходе из ситуации явного и откровенного семейного насилия, которое творилось в адрес совершеннолетней дееспособной гражданки России, а о каком-то внеправовом и, очевидно, противозаконном "возврате" девушки родственникам.
 
Заявление о вине каких-то там "манипуляторов", которых господин Дудаев пообещал "наказать по закону" тоже выглядит совершенно неубедительно на фоне реальных фактов. А эти факты таковы, что увидев во дворе своего дома отца, Заурбекова бросилась за помощью в полицию и категорически отказывалась выходить к родственникам, скопившимся в отделении полиции. Никакой манипуляцией такого эффекта не достигнешь, а вот жестоким отношением ко взрослому и свободному в своём выборе человеку - вполне.
 
Власти Чечни, обеспечивая конституционный порядок на её территории, должны и обязаны обеспечивать все его аспекты.
В том числе и личную свободу, защиту частной жизни её граждан.
 
И если депутата Госдумы какая-либо встреча с родными Заурбековой тут и была бы уместной - то только с целью убедить их вести себя по закону и не навязывать ей своё общество. Пытаться примириться с дочерью можно и по телефону или через Интернет, если она отказывается физически с ними встречаться.
 
Но это всё - в идеальном мире. В реальном мы видим, что гражданка России была вынуждена бежать из страны, поломав свои планы на жизнь, так как полиция не в состоянии приставить к ней охрану, а старшие её народа публично встали не на её сторону, что должны были бы сделать и по справедливости и по закону, а на сторону её родных. Они не призвали этих родных к порядку, а публично пообещали им потакать - именно так мы поняли опубликованное господином Дудаевым заявление о запланированном "возврате девушки родным".
 
Эта ситуация не может считатьтся сколько-нибудь приемлемой.
Сейчас её ещё, скорее всего, заметут под ковёр в связи с выездом Лии из страны.
Но, очевидно, подобные эпизоды будут повторяться вновь и вновь, пока республиканские власти Чечни не изменят своего отношения к таким конфликтам.
 
 
 
 
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