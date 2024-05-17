"Ростех" назвал огромные проблемы оборонных заводов

На сегодняшний день у российских оборонных предприятий накопилось огромное количество проблем, сказал гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, рентабельность производства продукции у заводов в целом составляет всего 2,28%, хотя для развития нужны 5 или даже 10 процентов. Из-за этого создавать новую технику удается только после выделения Минобороны средств на опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.

Без такого прямого финансирования многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», признал Чемезов. Одной из проблем, к которой приводит текущая политика Минобороны, стала мотивация предприятий по повышению производительности. Многие директора не заинтересованы в этом по той причине, что если удастся сократить расходы на выпуск продукции, то Минобороны тут же снизит цену, и сэкономленные средства не останутся на предприятии.

Чемезов отметил, что кредиты на гособоронзаказ военные заводы берут под 5-6% (эти условия считаются льготными, а 18-20% рыночными).