Гуманный суд для олигархов и коррупционеров?

В конце недели был оглашен приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, признанному виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет строгого режима и штрафа в однократном размере взятки. Улюкаев также лишается права занимать должности на госслужбе на 8 лет после освобождения.





Тем не менее, точку в процессе пока ставить рано: ходят слухи, что в него все еще может попробовать вмешаться председатель 7 судебного состава Мосгорсуда Лариса Полякова и повлиять на приговор в сторону смягчения.





Полякова уже давно приобрела репутацию «ангела-хранителя» для состоятельных подсудимых (олигархов, высших должностных лиц, чиновников), в дела которых охотно (и, вероятно, небескорыстно) вмешивается и, пользуясь своим положением и влиянием, предельно смягчает им меры пресечения. За годы ее практики накопилось немало случаев, когда судья либо просто шла на поводу у защиты, либо давила на своих коллег, дабы максимально облегчить жизнь VIP-обвиняемым.





Например, в прошлом году Мосгорсуд отпустил под домашний арест экс-главу российского представительства компании «Эрпорт менеджмент компани лимитед» Светлану Тришину, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с нашумевшим терактом в Домодедово. «Суд постановил изменить постановление Басманного районного суда Москвы об избрании в отношении Тришиной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Избрать в отношении Тришиной меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого установлен до 28 февраля», – указала в решении Полякова.

Самый известный эпизод с участием судьи Поляковой – это, конечно, бегство за границу бывшего тувинского сенатора и основателя обанкротившегося «Межпромбанка» Сергея Пугачева. Благодаря ее участию, Мосгорсуд отменил решение об аресте банкира. Как пояснила тогда Полякова, основанием для такого решения стали нарушения УПК РФ при рассмотрении ходатайства следствия об аресте. Фактически содействие Поляковой дало Пугачеву возможность беспрепятственно выехать за границу, где он находится на свободе и по сей день.





Вместе с тем, шансы повлиять именно на дело Улюкаева у Поляковой невелики. Причина в том, что процессов такого уровня в современной России еще не было, и дело наверняка возьмут под свой контроль Генпрокуратура и ФСБ. Этим ведомствам избирательный гуманизм Поляковой едва ли придется по душе.

Первая публикация - блог А.Трушкова



