Семь военных ранены из-за взрыва в Военной академии в Петербурге

Первоначально сообщалось об атаке беспилотников на Петербург; говорилось о пяти пострадавших и о том, что двое в тяжёлом состоянии.
Затем Минобороны предоставило следующую информацию: 17 мая около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали семь военных. Инцидент произошел во время очистки одного из подвальных помещений, когда мусор погружали в контейнер. Согласно докладу с места событий, произвольно сдетонировавший боеприпас оказался 76-миллиметровым снарядом времен Великой Отечественной войны.