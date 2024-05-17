Семь военных ранены из-за взрыва в Военной академии в Петербурге

около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали семь военных.

Инцидент произошел во время очистки одного из подвальных помещений, когда мусор погружали в контейнер.

Согласно докладу с места событий, произвольно сдетонировавший боеприпас оказался 76-миллиметровым снарядом времен Великой Отечественной войны.