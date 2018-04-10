В России могут появиться офшоры для терпящих бедствие миллиардеров

Правительство РФ ведет активное обсуждение проекта создания в стране двух специальных офшоров для поддержки оказавшихся под санкциями миллиардеров. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.



Офшорные зоны планируется создать на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, информирует издание. На данный момент этот законопроект находится на согласовании Минэкономразвития с профильными ведомствами, а его принятие планируется на осень.



Для организации новых офшоров необходимо будет перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, с сохранением их правовой формы без выплаты налогов с иностранных доходов.



Чтобы это было возможно осуществить, резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, который дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.



АПН следит за развитием событий.

