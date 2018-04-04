 

Успеть до Пасхи

Бежит время!

 

Вот, вроде совсем недавно Рождество отмечали, потом в прорубь крещенскую окунались, и на тебе - уже и пост Великий начался, уже серединой его три вечерних воскресных Пассии отслужены (службы в память Страстей Христовых), и, вот, Вербное Воскресение, наступила Страстная неделя, а значит, следующее воскресение - Пасха!

 

От Рождества - только ёлки засыхающие на церковном дворе, но также скоро и эти наши свежие сейчас пока ещё вербочки - засохнут.

 

Подумаешь так, и понимаешь слова покаянного канона:

 

"Не уповáй, душé моя?, на телéсное здрáвие и на скóромимоходящую красотý, ви?диши бо, я?ко си?льнии и млади?и умирáют, но возопи?й: поми?луй мя, Христé Бóже, недостóйнаго."

 

А каяться - есть в чём нам каждому, да и человечеству как таковому, поскольку предательство Христа существует не только Иудино, и об этом напоминает нам прошедшее Вербное воскресение, когда мы вспоминаем торжественные возгласы, доносящиеся отовсюду навстречу въезжающему скромно на осляти в Иерусалим Христу.: "Осанна в вышних! Благословен грядый во Имя Господне!" А не пройдёт и недели, теми же устами, перекошенными злобой: "Распни! Распни Его!"

 

Священство учит нас, что предаём мы Христа ещё и грехами своими и даже леностью во благих делах. Тем, что не молимся Ему соборно в церкви, да порой и в домашней молитве, не причащаемся Его Святых Тайн, и порой даже не стремимся исправить всё это.

 

А, вот, стоит во дворе нашей Варваринской церкви, что в центре Казани (Шаляпин здесь пел на клиросе!) покосившееся здание воскресной школы.

 

Свежие вербы и засохшая ёлка на церковном дворе. Восстановленная церковь и ветхая воскресная школа среди заготовленных стройматериалов, ожидающая благодетелей (Фото Михаила Щеглова)

  

Готов уже и проект строительства новой воскресной школы, плиты, видим на фото, лежат, дальше - кирпичи есть с разобранных строений, новые кирпичи, блоки фундаментные - кто чем понемногу помогают люди. Но строительство начать никак не удаётся - не хватает всё равно средств. Хотя после каждой службы на проповеди настоятель и другие два священника последовательно призывают, и специальный целевой сбор после целования креста проводится.

  

Ну, как такому большому приходу с ТАКИМ существующим зданием Божье дело - учение при церкви - творить? А сломаются его конструкции, или, не дай Господи, загорится старое сухое дерево от какой-нибудь прогнившей электропроводки? Да и топится - дровами!

  

Вот, стоит это здание на стыке оживлённых улиц - революционера Ершова, теоретика Карла Маркса и пролетарского писателя Максима Горького - машины снуют, иномарки дорогущие, а колокольня звонит, взывает! Сколько людей с достатком, крест нательный носящих, проезжают здесь мимо? Наверное, тысяча за день! Кто порой и свечку поставить забежит - ворота парадные всегда открыты, когда службы идут. Кто отпрысков крестить привозит, кто за другой какой надобностью церковной...

 

Не предательство ли нашей Матери Церкви и Христа - Её Верховодителя, нося крест на теле, пролетать мимо церквей, а забегая мимолётно - не интересоваться, чем живёт церковь и приход, какие тут есть нужды и задачи?...

 

Считается, что каждому православному человеку надлежит, как минимум, в страстной четверг на утренней литургии в память той тайной вечери на предстоящей неделе причаститься Святых Христовых тайн.

 

Что для этого нужно? Открыть молитвослов и прочесть положенное (можно и в Интернете), а потом - принять личные усилия, хорошо бы с батюшкой посоветоваться, батюшки наши - добрые пастыри в основном.

 

А причастившись после обязательного таинства покаяния - стать лучше дана возможность каждому. Ведь последнего разбойника Господь помиловал и даровал рай только за его веру, проснувшуюся перед самой его смертью.

 

В пятницу во всех наших церквях - чин погребения Господа нашего Иисуса Христа, в ночь с субботы на воскресение - Пасха непреложная, весь православный мир торжествует!

 

А что делать на нынешней страстной неделе крещёным людям - дело лично каждого.

 

Во всяком случае, даже сильно занятым работой - нет помеха пойти в страстную среду после работы на вечернюю службу, вечером дома помолиться больше обычного (есть и правило) и подготовиться к исповеди и причастию, а утром прийти на раннюю литургию в храм, исповедоваться и причаститься, и хоть на работу, хоть куда, но быть потом уже подольше со Христом!

 

Михаил Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отдела Русского Собрания

 

P.S. Реквизиты счёта Варваринской церкви в Казани

для помощи в строительстве нового здания воскресной школы:

ПАО "Энергобанк" г. Казань

р/с 40703810200000002304 к/с 30101810300000000770

ИНН 1653014515 КПП 165501001 БИК 049205770

Приход церкви Великомученицы Варвары

Назначение платежа: на уставную деятельность.

Настоятель - протоиерей Виталий Тимофеев


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