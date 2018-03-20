 

ЦБ вступился за оштрафованного налоговой службой из-за санкций россиянина

МОСКВА. Иногда даже и от ЦБ бывает какая-то польза, особенно, когда ему это ничего особо не стоит.

Вот и в ответе на запрос Николая Кузнецова, которого у которого российская налоговая служба пытается украсть его деньги, штрафуя за то, чего он сам не делал и на что не мог повлиять, Банк России указал, что Кузнецов не имел умысла нарушить закон, когда разблокированные средства были зачисленны посторонним ему финансовым учреждением на счет в британском банке.

 

Напомним, что ФНС по данному поводу имела иное мнение - действия американских властей и транзитного банка, с которыми у Кузнецова не было вообще никаких отношений, ФНС посчитала умышленным нарушением валютного законодательства со стороны Кузнецова и деньги просто прикарманила, оштрафовав его на 100% суммы.

 

Вступится ли Верховный Суд за этого человека, сочтёт ли действия ФНС антиобщественными и неуместными - вопрос по прежнему открытый.

 
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APN.ru