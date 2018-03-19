Количество российских избирателей изменилось на 1,5 млн за время выборов

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На время выборов число российских избирателей увеличилось на 1,5 млн человек. Эти данные опубликованы в протоколе голосования, размещенного на сайте ЦИКа по состоянию на 9 часов утра 19 марта. Как сообщают «Ведомости», количество включенных в список избирателей составляет 108,727 млн.

Журналисты издания отмечают, что накануне глава избирательной комиссии Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра воскресенья в списках избирателей значится 107,230 млн человек. Нетрудно подсчитать, что разница составила 1,497 млн, а это почти 2% от 73 362 452 избирателей, решивших принять участие в голосовании.

Напомним, что ранее уже поступала информация о некоторых российских регионах, где официальная явка избирателей на выборы президента РФ многократно превысила ту, которую установили независимые наблюдатели. Статистику о расхождениях опубликовала группа активистов и сторонников Алексея Навального.

Так, если верить данным независимых наблюдателей, явка в Чеченской республике составила 44%. Однако, по информации ЦИКа, в Чечне проголосовали 79% избирателей. В Кабардино-Балкарии, подсчитали наблюдатели, явка составила 29%, а по официальным данным — 84%. Такая же ситуация в Дагестане: 39% — по независимым подсчетам — и 72%, по данным ЦИКа.

АПН следит за развитием событий и сожалеет о том, что теперь до этого никому нет дела.
 

теги: Выборы президента РФ
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