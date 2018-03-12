 

Си Цзиньпин получил одобрение на бессрочное правление

Китайские депутаты одобрили поправку в Конституцию КНР, которая отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя правительства двумя пятилетними сроками. Об этом сегодня сообщает агентство РИА Новости.

В результате принятых поправок, из пункта главного закона КНР, в котором говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСПН и не может превышать двух сроков подряд», будет убрана строчка об ограничении двумя сроками. 

Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин может переизбираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Отметим, что, согласно действующей конституции, он должен был уйти в отставку в 2023 году. 
 
Кроме того, депутаты утвердили внесение в текст Конституции страны имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Теперь в преамбуле главного закона, где уже есть имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится новая фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

АПН следит за развитием событий.
 

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