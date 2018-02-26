 

Китай переходит к пожизненному правлению. Кто следующий?

ЦК Компартии Китая опубликовал проект поправок в конституцию страны, который даст право действующему лидеру страны Си Цзиньпину находиться у власти пожизненно. Об этом сегодня сообщает агентство "Синьхуа".

Если закон будет принят, что из конституции будет убрана фраза о том, что председатель и заместитель председателя КНР "могут занимать должность не более двух сроков подряд". 

Согласно действующему законодательству, Си Цзиньпин, которому сейчас 64 года, должен будет покинуть свой пост в 2023 году. Его первые пять лет у власти истекают в марте, однако фактическое переизбрание на второй срок уже состоялось в ходе 19-го съезда осенью.

Какие выводы из происходящего в Поднебесной сделают кремлевские политтехнологи, пока не сообщается.
 
АПН следит за развитием событий.
 

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