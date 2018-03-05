 

Россия готова к отключению от мирового интернета

Россия технически уже подготовилась к отключению от мирового интернета, заявил сегодня советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"В целом технически и программно у нас есть координационный центр доменов, на котором есть программное обеспечение. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Да, кто-то домены свои хостил за рубежом, поэтому они как-то будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну, примерно как крымская изоляция", - сообщил чиновник, выступая перед журналистами телеканала НТВ.

Как утверждает Клименко, Российская Федерация входит в тройку государств с полным интернет-циклом, который подразумевает наличие своих поисковых систем, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США. При этом, советник президента уточнил, что начало процессов по регулированию интернета в России неизбежно. Оно может стать болезненным, но закончится полностью предсказуемыми последствиями. Чиновник также отметил, что экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского интернета — не наш выбор.

"Когда говорят: „А будет ли у нас китайский Интернет?" — я честно говорю: нет. Человек вздыхает так облегченно. Я говорю: потому что у нас нет китайцев. Вы знаете, любой закон соответствует населению, да? То есть это всегда накладывается менталитет, всегда накладываются какие-то свои особенности. Это целая структура… Поэтому у нас будет свой Интернет, он будет со своими какими-то… так же, как в Америке, — свой, и в Европе свой…", - подвел черту советник президента.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Санкции
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