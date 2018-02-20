 

Депутату Госдумы грозит пять лет тюрьмы

Испанские прокуроры запросили пять с половиной лет тюрьмы для депутата Госдумы РФ Владислава Резника, которого подозревают в связях с «русской мафией». Всего по громкому делу проходит более десятка человек, среди которых как россияне, так и испанцы. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».

Как утверждают следователи, депутат Резник может быть причастен к отмыванию доходов в интересах «русской мафии». Они полагают, что финансы отмывались с помощью покупки недвижимости. В связи с этим, гособвинение запросило для депутата максимальный срок наказания — пять с половиной лет лишения свободы.

Стоит отметить, что господин Резник лично приехал на суд в Испанию. «Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват, и доверяю испанскому правосудию», — заявил чиновник.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Единая Россия Госдума РФ
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