Депутату Госдумы грозит пять лет тюрьмы

Испанские прокуроры запросили пять с половиной лет тюрьмы для депутата Госдумы РФ Владислава Резника, которого подозревают в связях с «русской мафией». Всего по громкому делу проходит более десятка человек, среди которых как россияне, так и испанцы. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».





Как утверждают следователи, депутат Резник может быть причастен к отмыванию доходов в интересах «русской мафии». Они полагают, что финансы отмывались с помощью покупки недвижимости. В связи с этим, гособвинение запросило для депутата максимальный срок наказания — пять с половиной лет лишения свободы.





Стоит отметить, что господин Резник лично приехал на суд в Испанию. «Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват, и доверяю испанскому правосудию», — заявил чиновник.





АПН следит за развитием событий.



