В России готовят запрет на анонимные электронные платежи

Граждане России смогут пополнять электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только со своего банковского счета. Соответствующие поправки готовят профильные ведомства по требованию правительства , сообщает газета "Коммерсант".





Проблематика этого вопроса активно прорабатывалась при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики, однако чиновники разошлись во мнениях.





Центробанк требует немедленного запрета на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Такой законопроект был внесен в Госдуму еще прошлой осенью. В свою очередь, Росфинмониторинг предлагает вообще запретить анонимные кошельки и карты, то есть ввести обязательную идентификацию при их открытии.





Главной причиной введения таких жестких мер чиновники называют использование анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности.





Представители ЦБ, в свою очередь, считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой и уверены, что введение обязательной идентификации приведет к переходу населения на наличные расчеты и, более того, будет способствовать нарастанию социальной напряженности.





Экономисты и участники рынка уже отреагировали сообщениями о том, что даже исходный вариант, предусматривающий пополнение НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а комплекс суровых мер, предлагаемых ЦБ и Росфинмониторингом, вообще погубит его.





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