 

В России готовят запрет на анонимные электронные платежи

Граждане России смогут пополнять электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только со своего банковского счета. Соответствующие поправки готовят профильные ведомства по требованию правительства, сообщает газета "Коммерсант".

Проблематика этого вопроса активно прорабатывалась при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики, однако чиновники разошлись во мнениях. 

Центробанк требует немедленного запрета на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Такой законопроект был внесен в Госдуму еще прошлой осенью. В свою очередь, Росфинмониторинг предлагает вообще запретить анонимные кошельки и карты, то есть ввести обязательную идентификацию при их открытии.

Главной причиной введения таких жестких мер чиновники называют использование анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. 

Представители ЦБ, в свою очередь, считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой и уверены, что введение обязательной идентификации приведет к переходу населения на наличные расчеты и, более того, будет способствовать нарастанию социальной напряженности.

Экономисты и участники рынка уже отреагировали сообщениями о том, что даже исходный вариант, предусматривающий пополнение НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а комплекс суровых мер, предлагаемых ЦБ и Росфинмониторингом, вообще погубит его.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Новые законы
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