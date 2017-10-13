В России введут запрет на снятие наличных с безымянных карт и электронных кошельков

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства о том, что снятие наличных денег по безымянным пластиковым картам и с анонимных электронных кошельков в скором времени будет объявлено вне закона. Об этом сообщило агентство ТАСС.





«Эта практика не соответствует цивилизованным подходам, существующим во всем мире, движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», - сказал Медведев. «Эти инструменты часто используются для обналичивания денег, причем денег, имеющих преступное происхождение, отмываются капиталы, взятки таким образом дают. Проследить конечного получателя невозможно практически», — цитируют премьер-министра журналисты.





Премьер также отметил, что Россия нуждается в изменении закона о национальной платежной системе, которое приведет в порядок ситуацию с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа.





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