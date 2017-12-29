Открытое письмо в поддержку председателя законодательного собрания Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Уважаемые россияне – телеведущие, общественные деятели, депутаты, бизнесмены, руководители федеральных СМИ, учреждений культуры, науки, образования, общественных организаций, члены Общественной и Молодежной палат, спортсмены и тренеры, ветераны – подписали открытое письмо – обращение к Президенту России Владимиру Путину. В этом документе они обращают внимание на чрезмерность меры пресечения – ареста, избранной для Олега Сорокина, и просят Главу государства, как Гаранта Конституции обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами.

«Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, честность и мужество мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса», – заверяют уважаемые люди, подписавшие обращение.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, бывший мэр Нижнего Новгорода, крупнейший меценат и благотворитель региона Олег Сорокин заключен под стражу 19 декабря. Ему инкриминируется эпизод пятилетней давности, по которому давно доведены до конца все следственные действия, вынесен судебный приговор, виновные установлены и даже отбыли наказание. Речь идет о даче взятки одним из нижегородских предпринимателей московскому бизнесмену. Причастность Олега Сорокина к этому эпизоду еще пять лет назад была проверена следствием и полностью исключена. Сегодня следствие по надуманным причинам вновь пытается доказать его связь с тем делом, основываясь на откровенном ложном доносе.

С ходатайствами в суд о замене меры пресечения Олегу Сорокину на их личное поручительство обратились заслуженные и уважаемые люди России: бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, народная артистка России Надежда Бабкина, главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, а также региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и другие.

Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу













Уважаемый Владимир Владимирович!







Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода 19 декабря принял решение об аресте заместителя председателя Законодательного собрания, бывшего главы города Нижнего Новгорода Сорокина Олега Валентиновича - пользующегося заслуженным авторитетом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Знаем Олега Валентиновича как человека, последовательно отстаивающего интересы Нижнего Новгорода и его жителей. За время, которое он возглавлял город, в Нижнем Новгороде произошли важнейшие изменения социального характера: начата и успешно реализовывалась программа расселения жителей ветхого и аварийного фонда, практически полностью ликвидирована очередь в детские сады, которые впервые за 10 лет вновь стали строиться именно при Олеге Валентиновиче. Особое внимание Олег Сорокин уделял учреждениям культуры, образования, социальной сферы, развитию молодежной политики и патриотизма.

Олег Валентинович никогда не скрывал, что является обеспеченным человеком. Долгое время он работал в бизнесе, с нуля создал в Нижнем Новгороде крупнейшую девелоперскую компанию, благодаря которой в городе появились современные цивилизованные торговые центры, десятки тысяч человек смогли приобрести доступное и качественное жильё. Основанная им компания - надёжный и значимый налогоплательщик региона, добросовестный застройщик, всегда, в полной мере и в срок, исполняющий свои обязательства. Вынуждены констатировать, что для Нижнего Новгорода это редкость.

При этом огромную часть собственных средств Олег Сорокин направлял на благотворительные цели: поддерживал проекты нижегородских театров и музеев, некоммерческих организаций, ветеранских объединений. Не афишируя эту деятельность, Олег Сорокин в прямом смысле слова лично спасал жизни детей, полностью оплачивая их лечение от тяжёлых заболеваний.

Зная характер Олега Валентиновича, его принципиальность, гордость и мужество мы уверены в том, что он исключает для себя даже саму возможность скрываться от следствия или оказывать какое-либо давление на потенциальных участников процесса.

Считаем, что избранная мера пресечения - заключение под стражу - является избыточной и чрезмерной. Просим Вас обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами.