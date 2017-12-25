Разоблачённый Чингисхан

Споры о личности Чингисхана и особенностях его империи и не затихают и по сей день. Нередко полководца пытаются объявить воплощением кочевого духа, а его империю образцом эффективности порядка и традиционализма.

На территории Великой Степи очень крупные потестарные образования появлялись не раз. Но империя Чингисхана не была классической кочевой империей. Это была классическое фронтирное образование. Фронтир в широком, социально-философском смысле подразумевает любые социальные отношения, подразумевающие сочетание конфликта со взаимодействием и взаимовлиянием. Причём у участников конфликта-взаимодействия под влиянием фронтирных условий должна формироваться новая специфика, которая не существовала до начала фронтирных отношений. При таком максимально широком толковании фронтир может возникать не только между этносами и конфессиями, но и между разными возрастными группами, различными политическими движениями и пр..

Фронтир в более узком, этноисторическом понимании, подразумевает сочетание конфликта и взаимовлияния при приобретении обеими сторонами новой специфики. Но здесь речь идёт именно о различных этносах / суперэтносах.

В ещё более узком и конкретизированном этноисторическом понимании фронтир возникает в условиях конфликта – взаимодействия между этносами, принадлежащими к различным хозяйственно-культурным типам (например, земледельцы vs кочевники) и / или социально-политической организацией общества (империя vs независимые общины).

В данном случае фронтирные отношения между центральноазиатскими кочевниками и китайской земледельческой империей, древневосточным государственным укладом в целом.

В форме империи Чингисхана именно интернациональный фронтир обрёл своё воплощение и идентичность. Это был кочевническо-китайский гибрид, включающий элементы обеих культур, но отрицающий очень многое в обеих культурах. Надо признать, что в некоторых аспектах синтез был весьма талантливым и успешным.

Армия Чингисхана, особенно после завоевания северного Китая, уже не была типичным кочевым войском. Это была хорошо организованная регулярная армия, оснащённая лучшей на то время военной техникой в мире! Сохранился рассказ о взятии монголами некоего аланского города. Попытки штурма долгое время не давали никаких результатов. Тогда монголы вырубили окрестные леса и возвели плотину на ближайшем водоёме. Под угрозой затопления аланы вынуждены были сдаться. Подобные целенаправленные масштабные инженерные работы с классическими кочевниками никак не вяжутся.

В империи Чингисхана активно применялся китайская техника и менеджмент легистского толка. В разряд фактически отрицаемого, прежде всего, попали духовные ценности, традиции и моральные нормы. Империя Чингисхана была империей воинствующего рационализма и культа функциональности. Признавались все религии и верования, но это признание было лишь служебной функцией для упрочения власти Чингисхана. Единственной реальной ценностью было достижение победы и укрепление власти правителя, и ей было подчинено всё остальное. Эти рационалистические принципы прямо или косвенно были заимствованы из китайской политической философии легизма, который ставил во главу угла рациональную организацию государства в интересах верховного правителя, игнорировал традиции и нравственные ценности. Принятие «Ясы Чингисхана» ознаменовало попытку управлять монголами не по обычаю, а согласно писанным узаконениям и опирающихся на них «директив руководящих инстанций». Империя Чингисхана была ярко выраженным конструктивистским проектом, реализуемым «людьми длинной воли», принадлежавшим к разным народам и в той или иной степени оторвавшихся от родных традиций. Которые, объединённые Чингисханом, нанесли тяжелейшие удары самым разным государствам и народам.

Какой ущерб монголо-татарское нашествие Руси? Обратимся к общеизвестным сведениям. «Если перед нашествием общее количество укреплённых пунктов на Руси составляло более 1 тыс., а лидерами по их количеству были Черниговская, Галицко-Волынская, Смоленская и Киевская земли, то в результате нашествия (следует учитывать, что во второй половине XIII века продолжалисьмонгольские походы, в частности, было впервые разорено Смоленское княжество (1274) и трижды полностью разорялась Владимиро-Суздальская земля (1281, 1282, 1293)) общее количество укреплённых пунктов сократилось более чем втрое, причём наибольший ущерб понесли южные земли (Киевская, Переяславская, Галицко-Волынская, Черниговская). Место Киевской земли в четвёрке лидеров заняла Владимиро-Суздальская земля.

Южные русские земли потеряли почти всё оседлое население. Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток. … В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад. На несколько десятков лет в русских городах практически прекратилось строительство изкамня. Исчезли сложные ремёсла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали,черни,зерни, полихромной поливной керамики…. Нашествие Батыя нанесло тяжелый ущерб культуре Древней Руси. Во время уничтожения монголо-татарами русских городов погибло множество памятников литературы и письменности. Другие сохранились только в копиях, сделанных переписчиками. Также во многих русских городах исчезли хранилища книг, бывшие прообразами более поздних библиотек. Серьезный урон был нанесен делу летописания, до того получившему большое развитие на Руси. Вплоть до конца XIII столетия содержание летописей в значительной степени оставалось скудным. По оценкам В. В. Каргалова, в текстах «утратилась живость домонгольских летописцев».» (1).

А когда в 1258 г. монголы взяли Багдад, речные воды попеременно окрашивались то в красный, то в чёрный цвет. В красный – когда убивали людей, в черный когда рвали и топили книги из библиотек великого города. Примечательно, что на смутные годы XIII XIV вв. приходятся годы жизни и деятельности Такиюддина ибн Таймии, которого нередко называют основателем салафитского течения в исламской духовной жизни. В это время на Востоке гибло всё сложное, индивидуальное, своеобразное. Наоборот, отличные условия для развития получало всё усреднённое и жестко схематичное, догматичное. Рациональная империя Чингисхана нанесённые её разрушения резко подтолкнули восток в объятия мракобесия и фундаментализма. Тут необходимо вспомнить и об ударах, нанесённых развитым культурам Передней и Средней Азии последователем Чингисхана Тамерланом.

Пожалуй, наиболее страшные последствия имели походы Чингисхана нанесли по собственно кочевому миру. Например, почти полностью были истреблены тангуты и собственно татары. Об этом нечасто вспоминают, но именно действия Чингисхана и его преемников навсегда подорвали демографический и духовный потенциал кочевого мира. Можно с уверенностью сказать, что потомки евразийских кочевников и по сей день не оправились от ударов, нанесённых им Чингисханом.

Походы и империостроительство Чингисхана поражают почти полным отсутствием положительных итогов для кого-либо. Они в исторической перспективе не принесли никакой пользы и монголам. Они гибли во благо своих правителей, с их подачи ассимилировались, теряли свой язык, культуру и идентичность. В настоящее время территория¸ населённая монголоязычными народами, едва ли не меньше, чем до походов Чингисхана…

Рационализм и примат функциональности, который первоначально принёс небывалые победы, очень быстро стал причиной небывалого нравственного, политического и демографического упадка. Будучи «приватизированным» различными местными правителями и военачальниками, рационализм выродился в банальный цинизм и вседозволенность. Ради своих сиюминутных интересов элита монгольской империи принесла в жертву всё и вся: интересы государства, общества, отдельных подданных и их групп. Конечно, нельзя приуменьшать роль таких событий, как Куликовская битва или стояние на реке Угре. Но государства, наследовавшие империи Чингисхана были разгромлены, прежде всего, изнутри.

Империя Чингисхана, успешно осуществившая проект своего создания, оказалась на удивление бессмысленной и бесцельной. Хотя есть и гипотезы, пытающееся объяснить её создание. Например, физическое воспроизводство самого Чингисхана, у которого сейчас насчитывается около 16 миллионов биологических потомков.

Но в целом империя Чингисхана напоминает «то самое» общество-химеру, враждебное другим народам и большинству собственного населения, которое так красочно описал Л. Н. Гумилёв.

Гораздо больше уважительного интереса способно вызвать «обретение Родины» мадьярами и калмыками. Многовековой курс элиты этих народов на создание жизнеспособных этносов со своей самобытной культурой и территорией увенчался успехом.

А Чингисхан выглядит очень странной фигурой. Он напоминает современного художника-акциониста, находящегося вне какой-либо национальной традиции. И который имеет возможность использовать для своих перфомансов термоядерные бомбы…

Примечание

1.Монгольское нашествие на Русь // https://ru.wikipedia.org ( дата обращения – 16. 12. 2017).



