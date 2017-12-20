 

Росгвардия получила право охранять губернаторов

Госдума РФ приняла закон, расширяющий полномочия Росгвардии: сотрудники силового ведомства получили право охранять губернаторов.

Соответствующие поправки были приняты в первом чтении был принят на заседании 20 декабря 2017 года. Согласно законопроекту, главы регионов теперь смогут попросить президента о предоставлении им бойцов Росгвардии для охраны.

Более того, спецслужбы теперь сами могут брать глав регионов под охрану, если решат, что им угрожает опасность. Услуги охраны планируется оплачивать из бюджета по фиксированным ставкам.

Ранее губернаторы не имели права на государственную охрану, однако могли нанимать сотрудников частных охранных предприятий.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры
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