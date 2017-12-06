Россия интернированная

Даже если попал в невыгодную ситуацию, продуманную противником ради твоего позора, всё же остаётся возможность, сохраняя своё лицо, вынудить противника потерять своё. Международный олимпийский комитет вынес беспрецедентное решение по исключению Российской Федерации из МОК, по массовой дисквалификации российских спортсменов и отстранению национальной сборной РФ от участия в грядущей зимней Олимпиаде. Однако МОК допустил сомнительную милость, что спортсмены из России, «способные доказать», что никогда не имели дела с допингом, смогут принять в Олимпийских играх участие под нейтральным флагом.

Сама по себе презумпция виновности в отношении россиян – это установка вопиюще дискриминационная. Но даже такая деталь потерялась на фоне всей кампании по откровенному погрому олимпийского спорта России. Впрочем, пресловутый информатор WADA и МОК перебежчик Григорий Родченков и не скрывает, что стремится именно к уничтожению.

Рассудительные граждане, включая, например, публициста Максима Соколова, заблаговременно высказывали суждения о том, что в случае запрета на выступление под российским флагом политически правильнее и честнее было бы отказаться от участия в Олимпиаде вообще, а неучастие России само по себе уронит популярность международного олимпийского движения, в том числе и коммерческую.

Однако после заявления МОК стало понятно, что российский спорт и государственные лица сильнее тяготеют к решению послать на Олимпиаду хотя бы недисквалифицированных спортсменов под дозволенным названием «Olympic Athletes from Russia (OAR)» и под «нейтральным» флагом.

Оставим за скобками нравственные и профессиональные аргументы за и против участия по правилам, навязанным России подобным образом и в подобных условиях. Равно же не станем трогать вопроса о том, что ещё, вслед за олимпийским спортом России, вздумается уничтожать зарубежным и внутренним пожелателям. Скорее всего, вопрос ныне стоит буквально о форме: в чём и под каким флагом имеют право появиться на зимних играх «олимпийцы из России».

Пожалуй, правильнее всего этот вопрос было бы немедленно поставить следующим образом: является ли «нейтральным» флагом непременно флаг международного олимпийского движения? Если спортсменов из России решено официально называть «олимпийцами из России», они имеют право на свою – негосударственную – символику. В противном случае Международному олимпийскому комитету надлежит отказаться от использования названия «Россия», а спортсменам из России – от участия в играх.

Итак, по решению международной бюрократии российская государственность на зимних играх оказывается в положении сродни интернированию: во многих аспектах ей запрещено распространяться на собственных граждан. Русские же, решившиеся участвовать в Олимпиаде на тиранических условиях МОК, оказываются в положении апатридов – лиц, не имеющих государственной принадлежности. «Олимпийцы из России» вынуждены существовать и действовать так, как будто России нет.

Однако у русских есть немалый драматический опыт существования без своего государства, институты которого за рубежом тоже подверглись интернированию. Это опыт русской послереволюционной эмиграции. Есть и русский символ, долгие годы использовавшийся русскими вне России, но не принятый в качестве символа Российской Федерацией. Строго говоря, не являлся он и государственным символом Российской империи, хотя был в ней утверждён в 1914 году. Утверждён в качестве флага для частного использования был бело-сине-красный флаг с жёлтым квадратом у древка, перекрывающим белую и синюю полосы, и чёрным гербовым орлом в жёлтом поле. (Допустимо изобразить орла простым силуэтом, но можно и прорисовать ему глаза, перья, разместить на груди червлёный щит с «ездецом», наметить вокруг него андреевскую цепь, а головы увенчать коронами натурального цвета с голубыми андреевскими лентами, исправив досадную недоработку постсоветского герба).

Это несомненно русский национальный флаг, однако переводить на английский слово «национальный» надлежит не как «national», но как «public». К государству же Российская Федерация и её Олимпийскому комитету и прочим государственным спортивным организациям этот флаг не имеет никакого отношения.

Стоит вспомнить о том, что на Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 гг., несмотря на, мягко говоря, неприязненные отношения между ФРГ и ГДР, выступала Объединённая германская команда. Она обозначалась английским индексом GER, но вошла в анналы олимпийского движения под французским (официальный язык МОК) названием «Equipe Unifiée Allemande» (EUA). Спортсмены из Восточной Германии, не признававшейся за государство, в том числе, и Международным олимпийским комитетом, лишь в 1965 г. получили разрешение на собственную олимпийскую сборную и выступление под национальным флагом. Это было ещё весьма оперативное и либеральное решение, ведь ФРГ признала ГДР только в 1973 г. (и то с оговорками), а США – в 1974 г., после Великобритании и Франции.

На летней и зимней Олимпиадах 1956 г. (оба вида игр по 1992 г. проводились в один год) у Объединённой германской команды не было проблем с символикой: оба германских государства, считая друг друга лишь оккупированными территориями, использовали один и тот же флаг, идентичный нынешнему флагу ФРГ. Однако в состав команды с индексом «GER» входили спортсмены и французского протектората Саар – территории, воссоединившейся с ФРГ лишь в 1957 г. (и существовавшей собственным флагом).

В 1959 г. у ГДР «сдали нервы», и Восточная Германия на вексиллологическом уровне признала раскол страны и сосуществование двух систем: германский «демократический» чёрно-красно-жёлтый флаг был дополнен узнаваемым по сей день гербом ГДР. Спортивная общественность взаимно непризнанных республик вновь пошла навстречу друг другу, и на четырёх Олимпиадах 1960 и 1964 гг. Объединённая германская команда выступала под компромиссным флагом, национальное полотнище которого было дополнено белыми олимпийскими кольцами на средней красной полосе.

Таким образом, имеется прецедент, когда олимпийская сборная неоднократно выступала под избранным ею флагом национальных цветов, не являвшимся, однако, государственным. Российская общественность имеет полное право предложить в качестве флага сборной «олимпийцев из России» пятицветный русский флаг для частного использования образца 1914 г. Если МОК полагает, что флаг непременно должен быть олимпийских цветов, то его можно дополнить зелёными лавровыми ветвями на нижней полосе для полного совпадения с цветами олимпийской символики. Изображение этого флага нашивается на форму «олимпийцев из России». Хоккейная сборная может выступать, к примеру, в золотистой форме с чёрно-белой отделкой – исторических, популярных, но недействительных ныне цветов герба России. А хотя бы неофициальным гимном неофициальной российской сборной могут стать финал увертюры «1812 год» или «Славься».

Если флаг образца 1914 г., являющийся русским, но никоим образом не государственным, не устроит МОК, и апелляции к тому, что в названии «Olympic Athletes from Russia» всё равно присутствует название страны, не возымеют силы – то можно говорить о том, что международная бюрократия намерена неприкрыто ущемить в правах отнюдь не государство Российская Федерация с присущими ей спортивными организациями, но народ России. А это уже совсем другой разбор, весьма вероятный и совсем уж не весёлый. Однако для России неплохим подспорьем в деле сохранения своего лица было бы дать противнику прилюдный шанс: а способен ли он сохранить своё?