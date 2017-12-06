Олимпийский план АПН

Поскольку дело наших олимпийцев абсолютно безнадёжно и, в настоящее время, стоит вопрос только о том, будет ли оно проиграно с позором покаяния без вины или без, редакция АПН решила выступить со смелым планом реформирования спортивного движения в нашей стране.

Прежде всего, нужно уволить с госслужбы Виталия Мутко. Кто-то должен оказаться виноватым во всей этой истории и данный человек, по нашему искреннему мнению, являющийся высокопоставленным бездельником, - прекрасная кандидатура.

Олимпийский Комитет России следует сократить до небольшой, но очень компактной структуры (не более 20 кадровых позиций) с очень серьёзным фондом заработной платы, но с полностью неопределёнными обязанностями. На должность врио председателя ОКР назначить Машу Гессен и предоставить ей право полностью самостоятельного, без согласования, формирования кадрового состава вверенного ей структуры. Все возможные обязанности, кроме публичных коммуникаций на интересные его руководству темы с ОКР снять, обеспечить устойчивое государственное финансирование и, в дальнейшем, полностью забыть о существовании сей организации.

России официально легализовать допинг, приравняв его к употреблению анаши в рекреационных и лечебных целях.

Работу по проверке спортсменов на употребление стимулирующих средств приравнять к административному правонарушению и наказывать штрафом до 50000 рублей или административным арестом на срок до 10 суток.

Разумеется, придётся легализовать и саму марихуану. Легализовать, обложить акцизом, акциз официально направить на поддержку спорта высоких достижений. Не менее 25% указанного акциза официально тратить на разработку новых, более безопасных для здоровья, допинговых препаратов. Экспорт допинга, а так же допинговый туризм представителей иностранных государств в Россию поощрять протекционистскими мерами правительства.

Современный российский спорт высоких достижений это убьёт ничуть не хуже, чем, например, просто обидеться и уйти.

Но зато намного бодрее и граждане нашей страны, немного повеселятся и даже что-то заработают.

Подрыв одной из технологий международных внегосударственных коммуникаций, осуществлённый рядом западных стран ради относительно сиюминутных целей, чётко продемонстрировал нам, что XXый век с его политическими практиками остался в прошлом.

К сожалению, современное российское спортивное, а так же курирующее его политическое руководство продемонстрировало в этой истории повадки тупоголовых имбецилов. Достаточно привести в пример последнее выступление председателя ОКР гражданина Жукова. Обсуждать и планировать с этими людьми, в дальнейшем, вообще ничего нельзя, это - пустая трата времени, нервов и денег. Но идея в том, что конкретные люди что-то сделали не так и их нужно просто заменить более компетентными, которые всё исправят - конечно же ложна.

Полагаем, что здесь не следует питать каких-либо иллюзий, и нужно чётко следовать наметившейся тенденции на полную коммерциализацию большого спорта, безо всякой социальной нагрузки.

Спорт для удовольствия и собственного физического развития следует оставить детям и спортсменам-любителям не смешивая его с профессиональным так же, как например, уроки пения в школе и выступления сельской и заводской самодеятельности не смешиваются с творчеством таких титанов как певцы Сергей Пенкин и Шура.