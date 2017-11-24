 

Министерство труда простимулирует рублем доносы чиновников друг на друга

Федеральное министерство труда и соцзащиты выдвинуло весьма оригинальную инициативу. О новом законопроекте, предполагающем поощрение доносов чиновников друг на друга, пишет МК. Взамен информации о коллегах-коррупционерах, госслужащие получат гарантии денежного вознаграждения и неувольнения со службы минимум в течение трех лет, а также полной конфиденциальности и даже, если потребуется, бесплатной юридической помощи.

По информации из Минтруда, законопроект готовился ведомством не один год в рамках государственного плана по противодействию коррупции. Его цель - заинтересовать чиновников информировать компетентные органы о взяточничестве со стороны своих же коллег выплатами им от 5 до 15% от суммы предотвращенного ущерба. 

Информаторы при этом будут хорошо защищены - запрет на их увольнение с работы будет действовать 3 года, кроме того, они получат гарантии полной конфиденциальности и предоставления юридической помощи.

Моральные поощрения также будут иметь место: имена доносчиков предлагается вносить в специальную книгу почета с выдачей особого свидетельства или благодарственной грамоты.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Коррупция
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